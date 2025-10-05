Bà nội – miền cổ tích trong tôi

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

5 tháng 10, 2025 | 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chị em tôi đã lớn lên trong vòng tay ông bà nội ở quê nhà Quảng Trị, nắng cháy mà nghĩa tình. Thuở ấy, ba mẹ vì gánh nặng mưu sinh mà tha hương lên tận miền Tây Nguyên xa thẳm, để lại tuổi thơ chúng tôi neo đậu vững chãi nơi căn nhà cũ kỹ. Khi chúng tôi dần khôn lớn, ba mẹ ngỏ ý đón con vào, nhưng ông bà nhất mực giữ lại, như giữ lại báu vật cuối cùng của đời mình.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi - Ảnh 1.

Thế là, tuổi thơ tôi gắn liền với mái nhà nhỏ đầy nắng gió, nơi mỗi tấc đất, mỗi vạt nắng khô hanh, mỗi hơi thở của gió Lào đều in dấu những kỷ niệm không thể gọi tên. Mãi đến những năm tháng đại học, khi đã bước chân ra khỏi cánh cổng làng nhuốm màu thời gian, tôi mới thấm thía: miền quê khắc nghiệt mà sâu nặng ấy đã tặng tôi một kho tàng ký ức vĩnh cửu, một gia tài tinh thần không gì có thể đánh đổi.

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy. Bà và tôi như hình với bóng, dường như giữa hai thế hệ tồn tại một sợi dây vô hình của tình thương quấn quýt không rời.

Tôi còn nhớ rõ những ngày hè oi ả, bà lặn lội ra đồng mót từng hạt lúa rơi vãi mang về cho gà ăn. Tôi lon ton theo sau, vừa nghịch ngợm vừa cố bắt chước bà cúi nhặt từng hạt lúa nhỏ xíu trên nền đất bỏng rát.

Bà nửa đùa nửa thật quát: "Nắng nôi thế này, không ở nhà ngủ, đi theo bà làm gì". Rồi khi nhìn thấy dáng tôi lom khom nhặt lúa, bà lại bật cười, và tôi cũng cười theo. Tiếng cười trong trẻo ấy át đi cả nắng gắt, hòa lẫn vào giọt mồ hôi thấm mặn lưng áo bà, để lại trong lòng tôi một khung trời ấm áp đến lạ.

Trong ký ức, tôi còn vẹn nguyên hình ảnh ông mắc võng dưới gốc nhãn, gốc khế rợp bóng để chị em tôi trưa hè được giấc ngủ say. Bên cạnh, bà phe phẩy chiếc quạt mo, gió trời dìu dịu, tiếng ru ngân nga xua đi oi nồng xứ Quảng. Những trưa hè ấy, tôi chìm dần vào giấc ngủ, nghe thoang thoảng hương nhãn, hương khế và cả mùi nắng, để rồi lớn lên trong một miền ký ức dịu dàng và đầy hơi thở quê hương.

Đêm xuống, tôi lại được rúc vào vòng tay bà. Mái tóc bà thơm nồng mùi bồ kết, lá sả, vỏ bưởi, hoa bưởi – thứ hương tự nhiên, mộc mạc mà đến giờ mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn rưng rưng.

Trong gian buồng nhỏ, bà nằm ngoài, tôi nằm trong. Giọng bà ngọt ngào kể những câu chuyện cổ tích: "Cây tre trăm đốt", "Tấm Cám", "Thạch Sanh"… Âm điệu của bà hiền lành như suối mát, nuôi dưỡng tâm hồn non nớt của tôi. Khi mệt, bà lại kể chuyện đời: những ngày chạy loạn bom đạn, những bữa đói kém, cảnh một mình bà gồng gánh nuôi con khi ông rong ruổi trên chiến trường. Tôi nằm im lắng nghe, rồi chìm vào giấc ngủ, để những câu chuyện ấy trở thành dòng chảy ngầm nuôi dưỡng nghị lực trong tôi.

Tôi nhớ nhất niềm vui giản dị của tuổi học trò: mỗi lần hai chị em đạt điểm 9, điểm 10, bà lại "hô biến" đâu ra mấy viên kẹo chanh mát lành. Phần thưởng chẳng lớn lao gì, nhưng với chúng tôi, đó là cả một trời thương yêu. Có lẽ vì xót cháu sớm xa ba mẹ, bà dồn vào chị em tôi tất cả sự chở che, dịu dàng. Chưa một lần bà nặng lời, chưa một roi vọt, chỉ toàn những ánh mắt chất chứa tình thương đủ sức xoa dịu mọi buồn tủi.

Rồi tôi lớn lên, đi học xa tận Đà Nẵng. Mỗi lần về quê, bà lại nằng nặc đòi đi chợ, mua cho bằng được con cá, mớ tôm để nấu nồi bánh canh "đãi cháu gái". Tôi đã là thiếu nữ trưởng thành, vậy mà trong mắt bà, tôi mãi là đứa trẻ ngày nào, hồn nhiên ríu rít bên bà dưới tán khế, tán nhãn.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi - Ảnh 2.

Tôi ra trường, đi làm công việc yêu thích là phóng viên. Chưa đầy một năm, tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Bà nội khi ấy đã 82 tuổi, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn đi máy bay cùng với chú tôi từ Quảng Trị để vào TP HCM thăm tôi. Hai năm sau, ba mẹ và tôi đều chuyển về Quảng Trị sống. Bà nội ngồi chờ ở bậc thềm cửa, nghe tiếng xe, bà chạy nhào ra đón, bà cháu ôm nhau khóc không nói nên lời.

Năm nay bà đã 88 tuổi. Dáng bà nhỏ nhắn, chậm rãi mà chắc nụi, lưng vẫn thẳng tắp như bao năm. Mái tóc bạc lấm tấm vẫn điểm vài sợi đen, búi gọn phía sau, bất chấp lời khuyên cắt ngắn cho gọn gàng. Đôi mắt bà giờ đã mờ, phải đeo kính mới xâu kim hay đọc báo, nhưng trong tôi, ánh nhìn ấy vẫn sáng trong, hiền hậu và chan chứa tình thương.

Những vết chân chim, nếp nhăn, những đồi mồi trên da đều là minh chứng lặng thầm cho một đời lam lũ, hy sinh mà bà chưa một lần than vãn. Trái lại, bà vẫn giữ thói quen làm việc lặt vặt, vun vén vườn tược. Với bà, đó là cách giữ gìn sức khỏe và cũng là niềm vui thường nhật.

Với tôi, bà nội không chỉ là người thân, mà còn là quê hương – là bóng dáng dịu hiền nâng bước tôi trưởng thành. Từng câu chuyện, từng mùi hương, từng giấc ngủ yên lành bên bà đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cả tuổi thơ tôi. Bởi những tháng ngày ấy không chỉ là ký ức, mà là nguồn sức mạnh, là điểm tựa tinh thần tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Bà nội chính là cuốn cổ tích có thật, không bao giờ kết thúc và mãi mãi là miền an yên trong trái tim tôi.

Vân Trình

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Phụ nữ

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

TÁM

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?