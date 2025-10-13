BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Hệ thống chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.
Lễ vinh danh được tổ chức vào ngày 11-10 tại Khách sạn La Chateau, TP HCM. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của BON Spa trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện với chất lượng chăm sóc an toàn, chuẩn quốc tế dành cho phụ nữ, mẹ bầu và mẹ bé sau sinh.
BON Spa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mẹ và bé với thông điệp “Be One Nest” và sứ mệnh phụng sự từ tâm, hướng đến xây dựng “hệ sinh thái spa xanh - dưỡng lành” nơi khách hàng được nâng niu, phục hồi và tái tạo năng lượng bằng những sản phẩm an lành từ thiên nhiên.
BON Spa đã phát triển danh mục dịch vụ đa dạng, từ massage bầu, thông tắc tia sữa, chăm sóc sau sinh, quấn thảo dược, tắm bé Y khoa và các dịch vụ chăm sóc dành cho phụ nữ như gội đầu, chăm sóc da thảo dược… kết hợp công nghệ hiện đại.
Các dịch vụ tại BON Spa được xây dựng trên nền tảng: phương pháp chăm sóc chuẩn Y khoa, công nghệ chuẩn Hàn, liệu trình chuẩn Singapore và sử dụng sản phẩm 100% organic.
Đặc biệt, BON Spa chú trọng đào tạo quốc tế khi mời các giảng viên từ Singapore trực tiếp huấn luyện kiến thức và tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất và chất lượng quốc tế tại tất cả các chi nhánh.
Danh hiệu được xét chọn dựa trên bộ tiêu chí chọn lọc minh bạch, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đây là bằng chứng đáng tin cậy khẳng định chất lượng vượt trội của dịch vụ BON Spa, giúp thương hiệu tăng khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường, củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành chăm sóc mẹ và bé.
Với nền tảng vững chắc và định hướng phát triển bền vững, BON Spa ngày càng khẳng định uy tín và trở thành điểm đến tin cậy hàng đầu trong hành trình chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp cho phụ nữ Việt.
