Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

12 tháng 10, 2025 | 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Ẩn mình giữa bờ biển hoang sơ phía Tây Bắc đảo, Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối. Nơi đây kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế, không gian mở và dịch vụ đẳng cấp – một chuẩn mực mới của du lịch nghỉ dưỡng tại đảo ngọc.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp - Ảnh 1.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa vừa hoàn tất một loạt nâng cấp quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình hướng đến "sang trọng hòa cùng thiên nhiên". Điểm nhấn nổi bật là khu biệt thự hồ bơi sát biển (Beachfront Pool Villas) – nơi du khách có thể tận hưởng cảnh biển Phú Quốc ngay trước hiên nhà, với thiết kế tinh tế từ gỗ và nội thất thủ công mang đậm dấu ấn địa phương. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, nghệ thuật và tiện nghi hiện đại mang đến cảm giác thư thái tuyệt đối — một nơi lý tưởng để đón bình minh, ngắm hoàng hôn và tận hưởng sự riêng tư trọn vẹn.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp - Ảnh 2.

Song song đó, tọa lạc giữa không gian xanh mát, Family Pool Villa của Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là lựa chọn hoàn hảo cho những kỳ nghỉ gia đình riêng tư và ấm cúng. Biệt thự rộng rãi với hai phòng ngủ, phòng khách mở ra hồ bơi riêng và khu sân vườn bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp. Thiết kế tinh tế từ gỗ tự nhiên, nội thất thủ công và ánh sáng chan hòa tạo cảm giác hài hòa, thư giãn. Tại đây, mỗi khoảnh khắc bên người thân đều trở nên đáng nhớ — nơi cả gia đình cùng tận hưởng không khí biển đảo, sự bình yên và tiện nghi đẳng cấp.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp - Ảnh 3.

Green Bay tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững khi theo đuổi việc bảo tồn rừng ven biền, tái sử dụng vật liệu xây dựng tự nhiên, cùng việc duy trì quy trình vận hành thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, gói ưu đãi mới ra mắt mang đến hành trình nghỉ dưỡng toàn diện với liệu trình spa hằng ngày, bữa sáng, trà chiều và nhiều hoạt động thư giãn ngoài trời.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp - Ảnh 4.

Với diện mạo mới, Green Bay Phu Quoc Resort & Spa hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn giữa thiên nhiên – nơi sự tinh tế, yên bình và bền vững hòa quyện trong từng khoảnh khắc.

P.Nguyễn

