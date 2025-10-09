"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Đây là hoạt động thường niên được Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao và UBND xã Nam Khánh Vĩnh tổ chức nhằm mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui cho các em thiếu nhi đồng bào dân tộc sinh sống tại khu vực miền núi, còn nhiều khó khăn.

Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh và người dân địa phương. Ngay từ đầu giờ chiều, không khí tại khu vực tổ chức đã rộn ràng với những sắc màu rực rỡ của lồng đèn, cờ hoa và tiếng cười nói rôm rả của các em nhỏ.

Sự kiện mở đầu bằng một chương trình văn nghệ sôi động với các tiết mục múa hát do chính đội ngũ nhân viên Suối đá hòn giao - cũng là đồng bào tại địa phương biểu diễn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp cùng những màn biểu diễn hiện đại và vui nhộn.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình là phần ảo thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, khiến các em nhỏ không khỏi thích thú và trầm trồ. Các tiết mục không chỉ mang lại tiếng cười mà còn góp phần tạo nên không gian giải trí bổ ích, giúp các em có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú.

Sau các tiết mục biểu diễn, chương trình bước vào phần quan trọng nhất – phát quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Hàng trăm phần quà bao gồm bánh Trung thu, lồng đèn, sữa, tập vở và nhiều phần quà ý nghĩa khác được trao tận tay các em.

Suối Đá Hòn Giao

Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là món quà tinh thần đầy yêu thương từ các nhà tài trợ và mạnh thường quân. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Ban tổ chức chia sẻ, mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có được một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy niềm vui như bao bạn nhỏ khác. Thông qua các hoạt động như rước đèn, phá cỗ, thưởng thức văn nghệ và nhận quà, các em được trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" không chỉ là một chương trình từ thiện, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với các em nhỏ còn thiếu thốn, giúp các em có thêm động lực học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Chương trình khép lại trong niềm hân hoan, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự, và đặc biệt là những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trẻ thơ.