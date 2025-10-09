"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

9 tháng 10, 2025 | 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Đây là hoạt động thường niên được Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao và UBND xã Nam Khánh Vĩnh tổ chức nhằm mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui cho các em thiếu nhi đồng bào dân tộc sinh sống tại khu vực miền núi, còn nhiều khó khăn.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh - Ảnh 1.

Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh và người dân địa phương. Ngay từ đầu giờ chiều, không khí tại khu vực tổ chức đã rộn ràng với những sắc màu rực rỡ của lồng đèn, cờ hoa và tiếng cười nói rôm rả của các em nhỏ.

Sự kiện mở đầu bằng một chương trình văn nghệ sôi động với các tiết mục múa hát do chính đội ngũ nhân viên Suối đá hòn giao - cũng là đồng bào tại địa phương biểu diễn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp cùng những màn biểu diễn hiện đại và vui nhộn.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh - Ảnh 2.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình là phần ảo thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, khiến các em nhỏ không khỏi thích thú và trầm trồ. Các tiết mục không chỉ mang lại tiếng cười mà còn góp phần tạo nên không gian giải trí bổ ích, giúp các em có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh - Ảnh 3.

Sau các tiết mục biểu diễn, chương trình bước vào phần quan trọng nhất – phát quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Hàng trăm phần quà bao gồm bánh Trung thu, lồng đèn, sữa, tập vở và nhiều phần quà ý nghĩa khác được trao tận tay các em.

Suối Đá Hòn Giao

Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là món quà tinh thần đầy yêu thương từ các nhà tài trợ và mạnh thường quân. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh - Ảnh 4.

Ban tổ chức chia sẻ, mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có được một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy niềm vui như bao bạn nhỏ khác. Thông qua các hoạt động như rước đèn, phá cỗ, thưởng thức văn nghệ và nhận quà, các em được trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh - Ảnh 5.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" không chỉ là một chương trình từ thiện, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với các em nhỏ còn thiếu thốn, giúp các em có thêm động lực học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Chương trình khép lại trong niềm hân hoan, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự, và đặc biệt là những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trẻ thơ.

Sơn Nhung

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Phụ nữ

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

TÁM

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?