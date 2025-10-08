Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Tại Jemmia Diamond, mỗi bộ sưu tập không chỉ là sản phẩm trang sức xa xỉ mà còn là câu chuyện sâu sắc về văn hóa, nơi vẻ đẹp truyền thống giao thoa hài hòa với tư duy thiết kế hiện đại.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, Jemmia Diamond cho ra mắt Bộ sưu tập ‘Di sản non nước’ gồm các thiết kế ghim cài áo với thông điệp: "Đeo tự hào trên ngực, Giữ non nước trong tim".

Hành trình biến kim cương thành biểu tượng văn hóa

Sự sáng tạo của Jemmia bắt nguồn từ các biểu tượng lịch sử và tinh thần Việt Nam. Ghim cài áo ‘Chí Lớn Vang Danh’ lấy cảm hứng từ hình ảnh ngôi sao và dáng chữ V mở rộng, truyền tải khát vọng vươn lên của cá nhân.

Thiết kế ghim cài áo như lời khẳng định của những người không chỉ mang trong tim niềm tự hào, mà còn mang trong mình trách nhiệm góp sức, góp sáng, kiến tạo tương lai. Bởi vì câu chuyện của đất nước được viết nên từ hàng triệu câu chuyện cá nhân đang không ngừng tiến về phía trước.

Ghim cài áo ‘Chí Lớn Vang Danh’ lấy cảm hứng từ hình ảnh ngôi sao và dáng chữ V mở rộng

Trong khi đó, ‘Vững Cội Vươn Xa’ là bản hòa ca giữa cội nguồn và khát vọng. Thiết kế tái hiện linh vật Chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở. Hình ảnh Chim Lạc dang cánh mang theo hồn nước, nhắc nhớ về cội rễ, thể hiện tinh thần không ngừng vươn mình chinh phục, một ý chí không ngừng bứt phá, một bản lĩnh vượt giới hạn.

Sức mạnh kiên cường được thể hiện qua ghim cài ‘Hào Khí Đông A’, tôn vinh tinh thần đoàn kết và bất khuất của thời đại nhà Trần. Trong khi đó, ‘Vững Thế Phồn Vinh’ kết hợp biểu tượng số 8, hạt lúa và ngôi sao, tôn vinh di sản cha ông và truyền cảm hứng tiếp nối hành trình phồn vinh của dân tộc. Hình ảnh bản đồ Việt Nam được tạo thành từ những viên kim cương tinh tuyển, nằm trên nền của dòng số 8 vô cực, như một lời khẳng định: Mỗi vùng đất - mỗi con người - mỗi thế hệ đều là viên ngọc quý của đất nước.





Hoa hậu Thanh Thủy cài ghim cài áo ‘Vững Thế Phồn Vinh’ trong một sự kiện tại Nhật Bản.

Các thiết kế dây chuyền như ‘Rực Rỡ Vượng Khí’ và ‘Vang Vọng Việt’ hoàn thiện bức tranh di sản, củng cố thông điệp về sự hưng thịnh bền vững và khát vọng đưa tinh hoa Việt Nam vươn xa.

Dấu ấn văn hóa trên nhẫn cưới và cam kết trọn đời

Triết lý thiết kế đậm tính di sản này cũng được áp dụng cho dòng trang sức đôi. Nhẫn cưới và nhẫn đính hôn của Jemmia không chỉ là minh chứng cho cam kết tình yêu, mà còn là sự kết nối tinh tế giữa câu chuyện cá nhân và giá trị văn hóa bền vững. Thương hiệu đảm bảo mỗi cặp nhẫn đều là một tuyệt tác chế tác cá nhân hóa với chất lượng cao cấp, minh bạch, đại diện cho lời thề nguyền mang tinh thần Việt.

Tại Jemmia, mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện. Đó là sự giao thoa giữa vẻ đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại, là sứ mệnh biến những viên kim cương thành biểu tượng văn hóa có chiều sâu. Đến với Jemmia, bạn không chỉ tìm thấy một món đồ trang sức, mà còn là một di sản, một lát cắt văn hóa được lưu giữ mãi mãi.

