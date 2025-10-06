Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Làng chài Vĩnh Hy – Nơi lưu giữ nét bình dị ven biển

Những chiếc thuyền thúng, những ngôi nhà nhỏ ven bờ và nụ cười hiền hậu của ngư dân là chất liệu tuyệt vời cho những bức ảnh đời thường đầy cảm xúc.

Du khách đến với Vĩnh Hy không chỉ để tận hưởng làn nước mát và gió biển, mà còn để săn tìm những "tọa độ vàng" cho những bức ảnh sống ảo cực chất. Dưới đây là top 10 cảnh chụp ảnh siêu đẹp tại Vịnh Vĩnh Hy mà bạn nhất định không thể bỏ qua:

Hòn Rùa – Biểu tượng quyến rũ giữa biển khơi

Hòn Rùa nổi bật giữa làn nước xanh biếc, có hình dáng giống chú rùa khổng lồ đang vươn mình ra biển. Đây là điểm đến check-in hàng đầu được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ và đầy mê hoặc. Khi bình minh lên hoặc hoàng hôn buông xuống, Hòn Rùa khoác lên mình ánh vàng lấp lánh, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Suối Lồ Ô – Nét duyên giữa núi và biển

Con suối nhỏ uốn lượn giữa những tảng đá lớn, nước trong veo phản chiếu ánh trời xanh, mang lại cảm giác bình yên khó tả. Đây là nơi lý tưởng để chụp ảnh nghệ thuật, đặc biệt vào buổi sáng sớm khi sương còn đọng trên những phiến đá.

Đỉnh Đá Đỏ – Điểm ngắm toàn cảnh Vịnh Vĩnh Hy

Từ độ cao hàng chục mét, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vịnh biển trong xanh và những con thuyền nhỏ thấp thoáng dưới nắng. Đỉnh Đá Đỏ là nơi tuyệt vời để chụp ảnh phong cảnh và săn bình minh.

Công viên Đá – Vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên tạo tác

Những khối đá với hình thù kỳ lạ, được gió và sóng biển bào mòn qua thời gian, tạo nên khung cảnh như một công viên tự nhiên giữa lòng đại dương.

Bãi Chúi – Bãi tắm hoang sơ đầy sức sống

Nước biển xanh ngọc, bãi cát mịn và hàng dừa nghiêng bóng khiến Bãi Chúi trở thành điểm dừng chân tuyệt vời cho những ai muốn tìm cảm giác yên bình.

Bãi Đá Trái – Thiên đường của những góc máy sáng tạo

Với những viên đá tròn nhiều màu sắc xếp chồng lên nhau, Bãi Đá Trái mang đến không gian chụp ảnh độc đáo, phù hợp cho những ai yêu thích nghệ thuật và phong cách tự nhiên.

Hang Rái – Kỳ quan thiên nhiên

Hang Rái là "điểm vàng" trong mọi hành trình đến Vĩnh Hy. Những lớp rêu xanh phủ trên đá cùng làn sóng bạc đầu tạo nên bức tranh hùng vĩ, huyền ảo và đầy cảm xúc.

Hòn Đỏ – Sắc màu rực rỡ của đá và nước

Nổi bật với màu đá đỏ pha lẫn ánh vàng của nắng, Hòn Đỏ là nơi lý tưởng để chụp ảnh nghệ thuật. Mỗi khung hình tại đây đều toát lên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn.

Làng chài Vĩnh Hy – Nơi lưu giữ nét bình dị ven biển

Những chiếc thuyền thúng, những ngôi nhà nhỏ ven bờ và nụ cười hiền hậu của ngư dân là chất liệu tuyệt vời cho những bức ảnh đời thường đầy cảm xúc.

Du khách muốn ăn ngon và có chỗ nghỉ tuyệt vời ngắm biển xanh, thả mình với thiên nhiên: Hãy đến hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách. Hiện tại đang áp dụng giá phòng 2 ngày 1 đêm cho 4-5 khách chỉ 790 ngàn đồng/ khách

Zalo booking: 094 6345365 Hoặc: 0766 741 781