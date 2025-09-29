Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Chuyện của Sao 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Điểm đến 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Chuyện của Sao 16:34

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Điểm đến 10:14

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Điểm đến 13:10

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Khoẻ - Đẹp 14:47

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Khoẻ - Đẹp 09:54

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Điểm đến 08:45

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Điểm đến 08:07

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Khoẻ - Đẹp 13:14

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Tiêu dùng thông minh 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Chuyện của Sao 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

Tiêu dùng thông minh 13:16

GalaxyJoy ký hợp tác cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

29 tháng 9, 2025 | 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Giữa dòng chảy ồn ào của mạng xã hội, cô gái ấy vẫn lặng lẽ bước đi, không ồn ào nhưng đầy bản lĩnh. Vẻ ngoài thu hút chỉ là khởi đầu; điều giữ người ta ở lại chính là tinh thần sống tích cực, trọn vẹn và tử tế. Cô là minh chứng rằng sự chân thành và kiên định luôn có chỗ đứng trong thế giới đầy biến động này.

Nguyễn Kim Ngân được biết đến nhiều hơn với cái tên Ngân Kina thuộc thế hệ 2k – một gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z hiện đại: tự tin, cá tính, đầy nhiệt huyết và luôn hướng về những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ngân Kina, hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ - Ảnh 1.

Idol live hát, mẫu ảnh và những ngày "sống hết mình"

Ngân Kina hiện là idol live hát – một công việc đòi hỏi không chỉ ngoại hình mà cả năng lượng tích cực, sự tương tác khéo léo và khả năng kết nối với khán giả qua màn hình. Giọng hát trong trẻo, cảm xúc của cô trở thành nhịp cầu nối trái tim với hàng nghìn người theo dõi, đặc biệt là các bạn trẻ cùng thế hệ Gen Z.

Song song với công việc idol, Ngân còn là một người mẫu ảnh tự do. Gương mặt ăn ảnh, thần thái tự nhiên cùng gu thẩm mỹ tinh tế giúp cô được nhiều studio tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lựa chọn cộng tác. Mỗi bức hình của Ngân là một câu chuyện được kể bằng ánh sáng, biểu cảm và sự đầu tư chỉn chu – điều hiếm thấy ở những gương mặt trẻ mới vào nghề.

Trái tim nhân ái trong hình hài cô gái trẻ

Ngân Kina, hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ - Ảnh 2.

Có một điều ít người biết: ngoài công việc và sở thích cá nhân, Ngân Kina rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Dù chưa bao giờ khoe khoang trên mạng xã hội, nhưng những người từng đồng hành cùng cô trong các chuyến đi từ thiện tại vùng cao hay các trung tâm bảo trợ trẻ em đều nhắc đến cô với sự kính trọng.

"Chỉ cần giúp được một ai đó cười nhiều hơn, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mình đã thấy ấm lòng" - Ngân chia sẻ. Với cô, làm từ thiện không phải là một "hoạt động truyền thông", mà là một lựa chọn sống – nơi lòng trắc ẩn lên tiếng và dẫn lối.

Hành trình truyền cảm hứng: "Dám sống khác biệt, nhưng đừng quên sống tử tế"

Ngân Kina, hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ - Ảnh 3.

Trong thế giới nơi mỗi cú chạm tay có thể kéo ta vào cơn bão thông tin, nơi hào nhoáng có thể che khuất giá trị thực, Ngân Kina đã chọn cách sống chậm rãi mà chắc chắn. Không ồn ào scandal, không chạy theo trào lưu, cô gái sinh năm 2003 này vẫn giữ được bản sắc riêng, và từ đó truyền cảm hứng cho rất nhiều người – đặc biệt là các bạn trẻ còn đang loay hoay tìm chính mình.

"Không ai sinh ra là hoàn hảo. Mỗi người đều có những nỗi sợ, những lần vấp ngã, những hoài nghi về bản thân. Nhưng điều quan trọng là bạn dám đứng dậy và tiếp tục tin tưởng vào hành trình của mình" - Ngân Kina gửi gắm.

Một nàng thơ thật sự của thời đại số

Ngân Kina, hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ - Ảnh 4.

Ở tuổi 22, hành trình của Ngân Kina vẫn đang tiếp diễn – một hành trình không ồn ào nhưng bền bỉ, nơi cảm hứng không đến từ những điều lớn lao, mà từ cách cô sống. Ở Ngân Kina cho ta cảm nhận cô như một cơn gió nhẹ mùa thu, mát lành, dịu dàng nhưng đủ để lay động những tâm hồn trẻ đang đi tìm lý tưởng sống.

P.Nguyễn

