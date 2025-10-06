Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Lần đầu tiên ra mắt, hạng mục Couple Run 10KM nhanh chóng tạo nên sức hút riêng, đồng thời bầu không khí sự kiện càng thêm trẻ trung, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng nhờ sự tham gia tích cực của đông đảo runner Gen Z.

Từ 4 giờ sáng 5-10, hàng ngàn runner đã tụ hội tại khu đô thị Sala – một trong những cung đường chạy đẹp nhất TP HCM. Họ đến từ nhiều độ tuổi, trình độ và quốc gia khác nhau, cùng bắt đầu xuất phát đầy hứng khởi ở các cự ly 21KM, 10KM, 5KM, phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải chạy thuộc Garmin Run Asia Series.

Giải chạy còn có sự góp mặt của các KOL nổi tiếng cùng hàng trăm runner quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đã góp phần khuấy động bầu không khí. Trước ngày đua, Expo Day 4/10 đã thu hút đông đảo cộng đồng yêu thể thao đến trải nghiệm các mẫu đồng hồ mới nhất từ Garmin như Forerunner 579/970, Instinct 3, fenix 8 AMOLED, Venu 4… cùng nhiều minigame sôi động.

Không khí càng thêm bùng nổ nhờ sự đồng hành của các thương hiệu aminoVITAL®, Shokz, Starlux Airlines, Motive, Pocari Sweat, Sapuwa, AIA vitality, Early Morning…, tạo nên bữa tiệc thể thao đầy sắc màu trước thềm tranh tài. Sau những nỗ lực không ngừng, các chân chạy đã tìm thấy vinh quang tại vạch đích.

Ở cự ly bán marathon 21KM, Phạm Ngọc Phan xuất sắc giành ngôi vô địch nam với thành tích 1 giờ 13 phút 46 giây, và Lê Thị Hà chinh phục ngôi vị cao nhất của nữ với 1 giờ 27 phút 9 giây.Trên đường đua 10KM, Đỗ Duy Thắng và Vòng Vành Long cùng về nhất với 32 phút 59 giây, trong khi Nguyễn Khánh Ly thống trị hạng mục nữ với 37 phút 55 giây.

Cuối cùng, ở cự ly 5KM, hai nhà vô địch nam và nữ lần lượt là Nguyễn Văn Chính (16 phút 15 giây) và Trần Mai Bảo Ngọc (18 phút 42 giây). Ấn tượng tại mùa giải năm nay, tỷ lệ nữ runner đạt gần 40% tổng số, cho thấy chạy bộ đang ngày càng phổ biến và bình đẳng hơn. Đặc biệt, nhiều runner Gen Z lần đầu tham dự nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn cự ly 21KM.

Ông Ivan Lai – Giám đốc Garmin Việt Nam chia sẻ: “Garmin Run Vietnam 2025 là minh chứng cho tinh thần bứt phá và kết nối. Với tinh thần From Zero to Hero, chúng tôi mong rằng mỗi runner đều tìm thấy động lực để khởi đầu, rèn luyện và chinh phục cột mốc mới – không chỉ trên đường chạy, mà còn trong cuộc sống hằng ngày".

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng đam mê vận động như Ái Phương, Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Đinh Tiến Đạt, Hoàng Oanh, Mâu Thủy, Annie Nguyễn cùng nhiều Elite nổi bật khác…

