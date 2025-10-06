Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

6 tháng 10, 2025 | 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Lần đầu tiên ra mắt, hạng mục Couple Run 10KM nhanh chóng tạo nên sức hút riêng, đồng thời bầu không khí sự kiện càng thêm trẻ trung, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng nhờ sự tham gia tích cực của đông đảo runner Gen Z.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững - Ảnh 1.

Từ 4 giờ sáng 5-10, hàng ngàn runner đã tụ hội tại khu đô thị Sala – một trong những cung đường chạy đẹp nhất TP HCM. Họ đến từ nhiều độ tuổi, trình độ và quốc gia khác nhau, cùng bắt đầu xuất phát đầy hứng khởi ở các cự ly 21KM, 10KM, 5KM, phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải chạy thuộc Garmin Run Asia Series. 

Giải chạy còn có sự góp mặt của các KOL nổi tiếng cùng hàng trăm runner quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đã góp phần khuấy động bầu không khí. Trước ngày đua, Expo Day 4/10 đã thu hút đông đảo cộng đồng yêu thể thao đến trải nghiệm các mẫu đồng hồ mới nhất từ Garmin như Forerunner 579/970, Instinct 3, fenix 8 AMOLED, Venu 4… cùng nhiều minigame sôi động. 

Không khí càng thêm bùng nổ nhờ sự đồng hành của các thương hiệu aminoVITAL®, Shokz, Starlux Airlines, Motive, Pocari Sweat, Sapuwa, AIA vitality, Early Morning…, tạo nên bữa tiệc thể thao đầy sắc màu trước thềm tranh tài. Sau những nỗ lực không ngừng, các chân chạy đã tìm thấy vinh quang tại vạch đích. 

Ở cự ly bán marathon 21KM, Phạm Ngọc Phan xuất sắc giành ngôi vô địch nam với thành tích 1 giờ 13 phút 46 giây, và Lê Thị Hà chinh phục ngôi vị cao nhất của nữ với 1 giờ 27 phút 9 giây.Trên đường đua 10KM, Đỗ Duy Thắng và Vòng Vành Long cùng về nhất với 32 phút 59 giây, trong khi Nguyễn Khánh Ly thống trị hạng mục nữ với 37 phút 55 giây. 

Cuối cùng, ở cự ly 5KM, hai nhà vô địch nam và nữ lần lượt là Nguyễn Văn Chính (16 phút 15 giây) và Trần Mai Bảo Ngọc (18 phút 42 giây). Ấn tượng tại mùa giải năm nay, tỷ lệ nữ runner đạt gần 40% tổng số, cho thấy chạy bộ đang ngày càng phổ biến và bình đẳng hơn. Đặc biệt, nhiều runner Gen Z lần đầu tham dự nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn cự ly 21KM.

Ông Ivan Lai – Giám đốc Garmin Việt Nam chia sẻ: “Garmin Run Vietnam 2025 là minh chứng cho tinh thần bứt phá và kết nối. Với tinh thần From Zero to Hero, chúng tôi mong rằng mỗi runner đều tìm thấy động lực để khởi đầu, rèn luyện và chinh phục cột mốc mới – không chỉ trên đường chạy, mà còn trong cuộc sống hằng ngày".

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng đam mê vận động như Ái Phương, Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Đinh Tiến Đạt, Hoàng Oanh, Mâu Thủy, Annie Nguyễn cùng nhiều Elite nổi bật khác…

Song Hà

