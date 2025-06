Garmin Run Asia Series chính thức khởi động tại Việt Nam

Garmin, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực đồng hồ thông minh thể thao và chăm sóc sức khỏe, chính thức công bố Garmin Run Asia Series 2025 sẽ đặt dấu chân tiếp theo tại TP HCM, dự kiến diễn ra vào ngày 4 - 5/10.

Là một trong 10 điểm dừng chân quan trọng của chuỗi giải chạy xuyên châu Á, Garmin Run Vietnam không chỉ là nơi hội tụ của hàng ngàn runner, mà còn là tuyên ngôn sống khỏe, kết nối cộng đồng thể thao Việt Nam với mạng lưới vận động viên năng động trên toàn châu Á.

Tiếp nối thành công rực rỡ của Longbien Garmin Run tại Hà Nội năm 2024, Garmin chính thức mang giải chạy châu Á trở lại Việt Nam với điểm đến tiếp theo là TP HCM.

Garmin Run Vietnam 2025 không đơn thuần là một cuộc thi, mà là hành trình lan tỏa tinh thần thể thao khắp khu vực – nơi mọi vận động viên, từ người mới bắt đầu đến các elite runner - có thể chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình, đúng với tinh thần "from Zero to Hero " và "Beat Yesterday" mà Garmin kiên định theo đuổi.

Longbien Garmin Run 2024 thu hút hàng ngàn runner và đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt

Dự kiến sự kiện thu hút hơn 6.000 runners, thi đấu ở 3 cự ly chính: 5K, 10K và 21K. Năm nay, lần đầu tiên xuất hiện hạng mục Couple Run (chạy đôi) – tạo thêm cơ hội để các chân chạy có thể chia sẻ đam mê chạy bộ cùng người thân, bạn bè theo cách gắn bó và hào hứng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, giải chạy sẽ được tổ chức bởi đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thể thao, đảm bảo mang đến hành trình trải nghiệm đều trọn vẹn, an toàn và truyền cảm hứng cho mỗi người tham gia.

Garmin Run Asia Series năm nay sẽ dừng chân tại TP HCM

"Garmin Run Asia Series không chỉ là một giải chạy – mà là nền tảng kiến tạo cộng đồng sống khỏe vững bền tại châu Á. Tại Việt Nam, việc trực tiếp tổ chức giải thể hiện cam kết phát triển dài hạn, đồng thời trao cơ hội để mọi runner – ở mọi cấp độ – thấy được sự tiến bộ của chính mình, từng bước một. Đó chính là tinh thần "Beat Yesterday" mà chúng tôi theo đuổi" - Ông Scoppen Lin, Phó Tổng Giám đốc Garmin Châu Á, chia sẻ.