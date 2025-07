Nam thanh niên bỏng mắt vì keo trám tường

Bệnh nhân Phạm T.T. (32 tuổi, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng mắt trái đau rát dữ dội, cộm xốn, không thể mở mắt. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đang thực hiện thao tác bơm keo epoxy xử lý vết nứt tường thì bất ngờ keo bắn ngược vào mắt do áp lực mạnh. Ngay sau tai nạn, đồng nghiệp đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt.

Bác sĩ nội trú Phạm Quốc Hoàng – Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt đang thăm khám bệnh nhân (Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt)

Tại đây, bệnh nhân được Bác sĩ Nội trú Phạm Quốc Hoàng – Trưởng khoa Khám bệnh trực tiếp tiếp nhận và tiến hành thăm khám chuyên sâu. Qua kiểm tra bằng thiết bị nhãn khoa chuyên dụng, bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương kết giác mạc do bỏng mắt do hóa chất (keo epoxy) – một dạng tổn thương nghiêm trọng ở mắt do tiếp xúc với chất ăn mòn.

Bỏng hóa chất ở mắt là tình trạng tổn thương niêm mạc và các cấu trúc nhãn cầu do tiếp xúc với chất axit hoặc bazơ mạnh. Trong trường hợp này, keo epoxy hai thành phần có chứa thành phần hóa học phản ứng mạnh, có thể giảm thị lực nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ nội trú Phạm Quốc Hoàng – Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt đang xử lý cấp cứu cho bệnh nhân (Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt)

Bác sĩ nội trú Phạm Quốc Hoàng – Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện chia sẻ: "Các tai nạn bỏng mắt do hóa chất xây dựng như keo trám, sơn chống thấm, vôi, xi măng… không hiếm gặp trong môi trường lao động. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mù vĩnh viễn nếu không cấp cứu đúng cách và kịp thời".

Bác sĩ cũng khuyến cáo người lao động luôn sử dụng kính bảo hộ đạt chuẩn khi làm việc với hóa chất hoặc môi trường nguy cơ cao. Nếu mắt bị dính hóa chất, lập tức rửa mắt liên tục bằng nước sạch trong ít nhất 15 - 20 phút, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất. Không tự ý nhỏ thuốc hoặc dùng vật lạ can thiệp khi chưa có chỉ định từ bác sĩ.