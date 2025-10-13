Giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn. Thành tích này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của người tiêu dùng mà còn khẳng định bản lĩnh, triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Bà Trần Ngô Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc SCC, cho biết giải thưởng là minh chứng cho hành trình lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo môi trường kinh doanh nhân văn và sáng tạo. “Chúng tôi luôn tin rằng niềm tin của khách hàng chỉ có được khi doanh nghiệp liên tục đổi mới và tạo giá trị thực” - bà chia sẻ.

Năm qua, SCC đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, gắn kết cộng đồng và chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Triết lý “lấy con người làm gốc” giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ sáng tạo, thích ứng nhanh và duy trì vị trí trong Top 100 Doanh nghiệp được yêu thích nhất.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”, SCC đã khẳng định uy tín trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và nước hoa. Doanh nghiệp hiện mở rộng xuất khẩu sang Pháp, Nhật Bản, Singapore và châu Âu với sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, đạt chuẩn ISO 9001 và GMP ASEAN.

SCC hướng đến mô hình “Doanh nghiệp hạnh phúc” – nơi người lao động được tôn trọng, phát triển và gắn bó lâu dài. Tinh thần “Break the limit – Vượt qua giới hạn” đang được lan tỏa trong toàn hệ thống, trở thành động lực để SCC tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.