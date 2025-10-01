Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 18:32

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

Tiêu dùng thông minh 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Chuyện của Sao 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Điểm đến 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang

Chuyện của Sao 16:34

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Hồng Kông chào đón du khách Việt với hành trình lễ hội sôi động

Hồng Kông chào đón du khách Việt với hành trình lễ hội sôi động

Điểm đến 10:14

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha

Điểm đến 13:10

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

1 tháng 10, 2025 | 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Là một người yêu thích nghệ thuật và có nhiều nghiên cứu sâu sắc về giáo dục - văn hóa - con người, Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa. Với mục tiêu khơi gợi và nuôi dưỡng giá trị của sự tính nữ trong xã hội hiện đại.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái - Ảnh 1.

Theo Trúc Thy, sức mạnh đích thực của người phụ nữ không nằm ở sự ồn ào, thể hiện mà ở sự nữ tính, mềm mại, sâu sắc,nhẹ nhàng như dòng nước. Khi trở về với nguyên bản mà tạo hóa đã ban tặng, phụ nữ có thể phát huy sức mạnh nội tâm một cách bứt phá mà không cần phải gồng mình.

Là phụ nữ hãy học cách "dùng nhu thắng cương" bằng cách rèn luyện các môn nghệ thuật để nuôi dưỡng tâm hồn.

Trong chương trình, các bé gái sẽ được rèn luyện và trải nghiệm nhiều bộ môn nghệ thuật như: Ca hát, Múa cổ trang, Đàn tranh, Vẽ tranh, Thư pháp, Chơi cờ vây, Làm gốm.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái - Ảnh 2.

Những bộ môn này không chỉ giúp tâm hồn các em trở nên thư thái, lạc quan và yêu đời, mà còn là cách tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng phẩm hạnh đã được ông cha ta ứng dụng từ ngàn xưa.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái - Ảnh 3.

Đó chính là hành trình tìm về Chân – Thiện – Mỹ trong sâu thẳm của mỗi người chúng ta. Qua những kỹ năng nghệ thuật, các bé gái sẽ học được giá trị của Chân – Thiện – Mỹ – Nhẫn ngay từ bên trong nội tâm. Khi tâm hồn bình yên và hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ tự khắc lan tỏa ra bên ngoài".

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái - Ảnh 4.

Việc rèn luyện này cũng góp phần nâng cao chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) và phát triển trí tuệ nội tâm, từ đó nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự trắc ẩn – những giá trị vô giá mà một người con gái cần có, bên cạnh sắc đẹp và học vấn.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, Trúc Thy tin rằng việc định hình và bồi dưỡng giá trị "tính nữ" từ nhỏ sẽ giúp các bé gái không chỉ trở thành những người phụ nữ thành công, mà còn là những người phụ nữ hạnh phúc, giàu yêu thương và có sức mạnh tinh thần vững bền.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Phụ nữ

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

TÁM

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 18:32

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

Tiêu dùng thông minh 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Chuyện của Sao 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?