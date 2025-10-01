Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Là một người yêu thích nghệ thuật và có nhiều nghiên cứu sâu sắc về giáo dục - văn hóa - con người, Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa. Với mục tiêu khơi gợi và nuôi dưỡng giá trị của sự tính nữ trong xã hội hiện đại.

Theo Trúc Thy, sức mạnh đích thực của người phụ nữ không nằm ở sự ồn ào, thể hiện mà ở sự nữ tính, mềm mại, sâu sắc,nhẹ nhàng như dòng nước. Khi trở về với nguyên bản mà tạo hóa đã ban tặng, phụ nữ có thể phát huy sức mạnh nội tâm một cách bứt phá mà không cần phải gồng mình.

Là phụ nữ hãy học cách "dùng nhu thắng cương" bằng cách rèn luyện các môn nghệ thuật để nuôi dưỡng tâm hồn.

Trong chương trình, các bé gái sẽ được rèn luyện và trải nghiệm nhiều bộ môn nghệ thuật như: Ca hát, Múa cổ trang, Đàn tranh, Vẽ tranh, Thư pháp, Chơi cờ vây, Làm gốm.

Những bộ môn này không chỉ giúp tâm hồn các em trở nên thư thái, lạc quan và yêu đời, mà còn là cách tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng phẩm hạnh đã được ông cha ta ứng dụng từ ngàn xưa.

Đó chính là hành trình tìm về Chân – Thiện – Mỹ trong sâu thẳm của mỗi người chúng ta. Qua những kỹ năng nghệ thuật, các bé gái sẽ học được giá trị của Chân – Thiện – Mỹ – Nhẫn ngay từ bên trong nội tâm. Khi tâm hồn bình yên và hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ tự khắc lan tỏa ra bên ngoài".

Việc rèn luyện này cũng góp phần nâng cao chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) và phát triển trí tuệ nội tâm, từ đó nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự trắc ẩn – những giá trị vô giá mà một người con gái cần có, bên cạnh sắc đẹp và học vấn.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, Trúc Thy tin rằng việc định hình và bồi dưỡng giá trị "tính nữ" từ nhỏ sẽ giúp các bé gái không chỉ trở thành những người phụ nữ thành công, mà còn là những người phụ nữ hạnh phúc, giàu yêu thương và có sức mạnh tinh thần vững bền.