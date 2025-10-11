Tri ân thế hệ đi trước

CICON ASEAN5+ 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

11 tháng 10, 2025 | 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ ba diễn đàn CICON – Đô thị Kinh tế Văn hóa được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình kết nối sáng tạo, giao thoa văn hóa và phát triển công nghiệp công nghệ khu vực.

CICON ASEAN5+ 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt- Hàn - Ảnh 1.

Năm 2025, CICON được tổ chức với chủ đề "Hội nghị công nghiệp hội tụ văn hóa đô thị – Thành phố thông minh", tập trung vào xu hướng phát triển đô thị bền vững trong kỷ nguyên công nghệ AI. CICON ASEAN5+ 2025 không chỉ là nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nhân và nhà sáng tạo, mà còn là diễn đàn quốc tế nơi những ý tưởng tiên phong, những dự án mang tính thời đại được giới thiệu và lan tỏa.

Giao thoa Văn hóa – Kết nối sáng tạo Việt Nam và Hàn Quốc

Một trong những điểm nhấn nổi bật của CICON ASEAN5+ 2025 là sự hợp tác chiến lược giữa kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc), Today TVĐài Truyền hình Việt Nam (VTV). Sự kết hợp này mở ra góc nhìn đa chiều về ngành công nghiệp điện ảnh – lĩnh vực đang trên đà trỗi dậy mạnh mẽ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào vai trò của công nghệ AI trong sản xuất phim, xu hướng điện ảnh kỹ thuật số, và cơ hội đầu tư quốc tế trong ngành công nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, giải thưởng "CICON AWARD 2025" hứa hẹn vinh danh những gương mặt doanh nhân tiêu biểu, những nhà văn hóa có tầm ảnh hưởng cùng các dự án điện ảnh, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực.

CICON ASEAN5+ 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt- Hàn - Ảnh 2.

AAC – Ủy ban Nghệ thuật Châu Á: Điểm nhấn văn hóa mới

Sự ra đời của Ủy ban Nghệ thuật Châu Á (AAC) trong khuôn khổ CICON AWARD 2025" đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác nghệ thuật và công nghiệp văn hóa khu vực. Với vai trò cầu nối giữa các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc, AAC được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng hỗ trợ phát triển tài năng, thúc đẩy giao lưu và sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh và truyền thông.

CICON ASEAN5+ 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt- Hàn - Ảnh 3.

TS danh dự, NTK Quỳnh Paris (Đại sứ Cicon quốc tế) nói: "Với vai trò được Diễn đàn "Công nghiệp hội tụ- Văn hóa đô thị" giao trong trách, thời gian qua tôi đã gặp gỡ và kết nối rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các diễn giả có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước để cùng nhau chung sức, kiến tạo thực hiện một sự kiện mang tầm quốc tế. Với bề dày hơn 12 năm thành lập, Cicon đã trở thành một Diễn đàn kinh tế- văn hóa hội tụ- kết nối toàn cầu. Nơi mà cộng đồng Doanh nghiệp với Doanh nghiệp - Giữa đất nước với đất nước - Giữa con người với con người cùng chung quan điểm, chung tư duy… Để mang trí tuệ, tầm ảnh hưởng phát triển một thế giới năng động - đoàn kết- hòa bình trong kỉ nguyên mới toàn cầu".

CICON ASEAN5+ 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt- Hàn - Ảnh 4.

Tọa đàm – Hướng tới đô thị thông minh và nền kinh tế đổi mới

Các tọa đàm tại SEACON 2025 mang đến nhiều chủ đề mang tính thời sự như: Đô thị thông minh và thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI. Nông nghiệp đô thị tiến hóa và mô hình nông trại thông minh. Tương lai tài chính và công nghệ DeFi. Giáo dục và khởi nghiệp sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số.

Những chủ đề này phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của các quốc gia ASEAN trong việc hướng đến phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ, và thúc đẩy nền kinh tế tri thức.

Đêm Gala – "Nghệ thuật kiệt tác sóng đôi"

Khép lại chuỗi sự kiện là đêm Gala với chủ đề "Nghệ thuật kiệt tác sóng đôi" – nơi tôn vinh vẻ đẹp giao thoa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Đây không chỉ là sân khấu nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và doanh nhân gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ tầm nhìn về một châu Á năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng.

CICON ASEAN5+ 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt- Hàn - Ảnh 5.

Tầm nhìn ASEAN – Hướng đến tương lai bền vững

Có thể nói, SEACON ASEAN 2025 là một trong những hội nghị thượng đỉnh hàng đầu khu vực, nơi quy tụ những nhà hoạch định chiến lược, chuyên gia kinh tế và nhà sáng tạo cùng chung tay định hình tương lai. Diễn đàn không chỉ thể hiện vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển và đổi mới toàn diện trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

P.Nguyễn

