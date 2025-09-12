Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Brian Vũ (bên phải) cùng một người bạn quốc tế trên sân bóng.

Bước ngoặt bất ngờ trên đất Mỹ

Năm 2022, Brian đến Tacoma với tư cách học sinh nội trú quốc tế. Khi đó, ý định duy nhất của cậu về thể thao chỉ là thử sức ở đội bóng rổ. Nhưng cạnh tranh quá cao khiến Brian không được chọn.

Đúng lúc ấy, giám đốc thể thao Mike Finch gửi một mail riêng cho Brian Vũ, sau khi xem trực tiếp cậu bắt chính trong khung gỗ ở một trận bóng đá của trường.

Ấn tượng với sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu của Brian Vũ, ông quyết định mời cậu gia nhập đội bóng bầu dục Annie Wright. Điều này ban đầu chẳng mấy hứng thú với cậu học sinh Việt.

"Tôi từng nghĩ bóng bầu dục chỉ là môn thể thao bạo lực, dễ chấn thương và không vui chút nào," Brian nhớ lại. Nhưng lời rủ rê của vài người bạn đã kéo cậu vào một cuộc phiêu lưu thể thao chưa từng nghĩ tới.

Con đường ấy bắt đầu từ… sự tò mò

Năm 2023, trong những trận đấu trẻ đầu tiên, Brian gần như chẳng hiểu nổi mình đang làm gì. Finch vẫn nhớ như in:

"Trận ra mắt, cậu ấy vừa lao vào tranh bóng, vừa ngăn chặn… nhưng lại chẳng phân biệt nổi đối thủ với đồng đội."

Brian Vu (70) là cầu thủ xuất phát ở cả hai vị trí cho đội Gators ở vị trí hậu vệ cánh phải trong tấn công và hậu vệ mũi trong phòng thủ.

Không bỏ cuộc, Brian bắt đầu nghiền ngẫm từng chi tiết. Những chuyến xe buýt dài trở thành lớp học di động, nơi đồng đội kiên nhẫn giảng giải cho cậu về luật chơi, chiến thuật và vai trò của từng vị trí.

"Lúc ấy tôi mới nhận ra bóng bầu dục không chỉ là sức mạnh", Brian nói. "Nó là một môn thể thao cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trí óc và tinh thần đồng đội".

Quả ngọt sau hành trình kiên trì

Chỉ sau một mùa, Brian đã đủ bản lĩnh để ra sân trong vai trò cầu thủ chính thức. Và đến năm nay – mùa giải cuối cùng ở bậc trung học – Brian không chỉ là người chơi quan trọng mà còn là người dẫn dắt tinh thần của cả đội.

Ngoài sân cỏ, Brian nuôi giấc mơ học tiếp khoa học máy tính và tâm lý học ở đại học, đồng thời hy vọng được tiếp tục gắn bó với bóng bầu dục.

Giờ Brian Vũ xem NFL, chơi Madden và đủ loại game, bóng bầu dục khác. Chàng du học sinh phấn khích nói: "Tôi tự tin rằng mình đã hiểu rõ môn thể thao này. Quan trọng nhất vì tôi yêu thích nó". Từ một chàng trai còn rất xa lạ với môn thể thao "vua" xứ cờ hoa, chưa từng xem một trận bóng bầu dục nào, Brian Vũ đã viết nên câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện về sự dũng cảm vượt qua thử thách, ý chí học hỏi không ngừng và sức mạnh của tình bạn trong hành trình hội nhập tại một đất nước xa lạ. Nơi bóng bầu dục là môn thể thao quốc dân, và rất hiếm có người Việt Nam nào tham gia theo đuổi.