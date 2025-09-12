Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Tiêu dùng thông minh 11:58

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Tiêu dùng thông minh 10:10

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Lazada 9.9: Giảm đến 50%, freeship, vô vàn deal đồng giá 99.000 đồng

Lazada 9.9: Giảm đến 50%, freeship, vô vàn deal đồng giá 99.000 đồng

Tiêu dùng thông minh 12:03

Lazada, nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động Đại tiệc 9-9 "Siêu Sale Chính Hãng" từ 20 giờ ngày 8-9 đến ngày 11-9.

Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

Điểm đến 08:49

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Sale thương hiệu Lazada 9.9: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Sale thương hiệu Lazada 9.9: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Tiêu dùng thông minh 08:46

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

12 tháng 9, 2025 | 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ- Ảnh 1.

Brian Vũ (bên phải) cùng một người bạn quốc tế trên sân bóng.

Bước ngoặt bất ngờ trên đất Mỹ

Năm 2022, Brian đến Tacoma với tư cách học sinh nội trú quốc tế. Khi đó, ý định duy nhất của cậu về thể thao chỉ là thử sức ở đội bóng rổ. Nhưng cạnh tranh quá cao khiến Brian không được chọn.

Đúng lúc ấy, giám đốc thể thao Mike Finch gửi một mail riêng cho Brian Vũ, sau khi xem trực tiếp cậu bắt chính trong khung gỗ ở một trận bóng đá của trường.

Ấn tượng với sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu của Brian Vũ, ông quyết định mời cậu gia nhập đội bóng bầu dục Annie Wright. Điều này ban đầu chẳng mấy hứng thú với cậu học sinh Việt.

"Tôi từng nghĩ bóng bầu dục chỉ là môn thể thao bạo lực, dễ chấn thương và không vui chút nào," Brian nhớ lại. Nhưng lời rủ rê của vài người bạn đã kéo cậu vào một cuộc phiêu lưu thể thao chưa từng nghĩ tới.

Con đường ấy bắt đầu từ… sự tò mò

Năm 2023, trong những trận đấu trẻ đầu tiên, Brian gần như chẳng hiểu nổi mình đang làm gì. Finch vẫn nhớ như in:

"Trận ra mắt, cậu ấy vừa lao vào tranh bóng, vừa ngăn chặn… nhưng lại chẳng phân biệt nổi đối thủ với đồng đội."

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ- Ảnh 2.

Brian Vu (70) là cầu thủ xuất phát ở cả hai vị trí cho đội Gators ở vị trí hậu vệ cánh phải trong tấn công và hậu vệ mũi trong phòng thủ.

Không bỏ cuộc, Brian bắt đầu nghiền ngẫm từng chi tiết. Những chuyến xe buýt dài trở thành lớp học di động, nơi đồng đội kiên nhẫn giảng giải cho cậu về luật chơi, chiến thuật và vai trò của từng vị trí.

"Lúc ấy tôi mới nhận ra bóng bầu dục không chỉ là sức mạnh", Brian nói. "Nó là một môn thể thao cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trí óc và tinh thần đồng đội".

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ- Ảnh 3.

Quả ngọt sau hành trình kiên trì

Chỉ sau một mùa, Brian đã đủ bản lĩnh để ra sân trong vai trò cầu thủ chính thức. Và đến năm nay – mùa giải cuối cùng ở bậc trung học – Brian không chỉ là người chơi quan trọng mà còn là người dẫn dắt tinh thần của cả đội.

Ngoài sân cỏ, Brian nuôi giấc mơ học tiếp khoa học máy tính và tâm lý học ở đại học, đồng thời hy vọng được tiếp tục gắn bó với bóng bầu dục.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ- Ảnh 4.

Giờ Brian Vũ xem NFL, chơi Madden và đủ loại game, bóng bầu dục khác. Chàng du học sinh phấn khích nói: "Tôi tự tin rằng mình đã hiểu rõ môn thể thao này. Quan trọng nhất vì tôi yêu thích nó". Từ một chàng trai còn rất xa lạ với môn thể thao "vua" xứ cờ hoa, chưa từng xem một trận bóng bầu dục nào, Brian Vũ đã viết nên câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện về sự dũng cảm vượt qua thử thách, ý chí học hỏi không ngừng và sức mạnh của tình bạn trong hành trình hội nhập tại một đất nước xa lạ. Nơi bóng bầu dục là môn thể thao quốc dân, và rất hiếm có người Việt Nam nào tham gia theo đuổi.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Phụ nữ

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Tiêu dùng thông minh 11:58

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

TÁM

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Tiêu dùng thông minh 11:58

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?