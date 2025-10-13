Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Tại lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương (APEA) 2025, Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á dành cho bà Nguyễn Phương Anh – Tổng Giám đốc Generali Việt Nam.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á - Enterprise Asia, APEA là giải thưởng thường niên uy tín suốt 19 năm, có mặt tại 16 thị trường lớn trong khu vực và kết nối hơn 2.000 doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu châu Á. Với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai", APEA 2025 vinh danh những tổ chức và lãnh đạo tiên phong trong đổi mới, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Góp mặt tại APEA, Generali Việt Nam đã xuất sắc chinh phục 3 hạng mục cao quý, phản ánh rõ nét vai trò mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc mang lại giá trị thực cho khách hàng, không ngừng tái định nghĩa chuẩn mực kinh doanh bằng đổi mới sáng tạo và sẵn sàng thích nghi với những biến động của thời đại.

Tập thể Generali Việt Nam tại Lễ trao giải APEA 2025

Đến năm 2025, Generali đã phát triển hệ thống kênh phân phối đa dạng với hơn 100 văn phòng đại lý trên toàn quốc cùng mạng lưới ngân hàng đối tác (Bancassurance), xây dựng đội ngũ hơn 28.000 tư vấn tài chính, phục vụ gần 500.000 khách hàng cá nhân và 400 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Bằng cách tiên phong số hóa các "điểm chạm" trải nghiệm Bảo hiểm của Khách hàng, Generali mang đến dịch vụ bảo hiểm trực tuyến 24/7 đơn giản, trực quan, giúp khách hàng chủ động và thuận tiện hơn. Nhờ đó, công ty nhiều năm liền duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số, đồng thời vượt trội trong ngành về chỉ số hài lòng khách hàng (R-NPS).

Ghi nhận cho những đóng góp toàn diện của cả tập thể, Generali Việt Nam được APEA 2025 vinh danh ở hai hạng mục: Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á, khẳng định năng lực quản trị và tăng trưởng ổn định, cùng Thương hiệu Truyền cảm hứng Châu Á – minh chứng cho sức mạnh lan tỏa giá trị tích cực và gắn kết cộng đồng. Sự cộng hưởng này phác họa chân dung một Generali Việt Nam vững vàng nội lực, gắn bó với cộng đồng và bền bỉ đồng hành cùng khách hàng trong vai trò Người bạn trọn đời.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á (Master Entrepreneurship)

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á tại APEA 2025, ghi nhận vai trò tiên phong trong việc định hình lại chuẩn mực của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, bà đã dẫn dắt Generali vượt qua thách thức, đạt tăng trưởng ấn tượng và khẳng định vị trí Top đầu thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam chỉ sau 2 năm điều hành.