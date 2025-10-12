Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Sự kiện đặc biệt giới thiệu trải nghiệm bay hạng sang và mang đến tinh thần sôi động của Hồng Kông (Trung Quốc) đến với du khách Việt Nam.

Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 10 đến 12-10/2025, tại Thiso Mall Sala (TP HCM).

Đến với sự kiện, khách tham quan có cơ hội khám phá hơn 100 điểm đến toàn cầu do Tập đoàn Cathay khai thác, trải nghiệm dịch vụ bay đẳng cấp của Cathay Pacific và thực đơn hợp tác cùng các nhà hàng Michelin trên mọi hạng ghế.

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan có thể nhận được giá vé ưu đãi độc quyền đến nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới, với giá khứ hồi trọn gói chỉ từ 198 USD. Du khách còn có thể tham gia các hoạt động tương tác nhận qua hoặc đăng ký thành viên Cathay để mở ra nhiều quyền lợi đặc biệt. Đặc biệt, vào ngày 12-10, khách tham dự có thể tham gia bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn bao gồm 2 vé khứ hồi đến Hồng Kông, thẻ vào phòng chờ sân bay và bộ quà độc quyền từ Cathay…

Với sự hợp tác của Tổng cục Du lịch Hồng Kông (Hong Kong Tourism Board), sự kiện giới thiệu những điểm đến mang tính biểu tượng như WestK (Khu Văn hóa Tây Cửu Long) - trung tâm văn hóa nghệ thuật đương đại; Ocean Park Hồng Kông - công viên giải trí và thủy cung được yêu thích; và Ngong Ping 360 - nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Lantau.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tìm hiểu các gói du lịch Hồng Kông hấp dẫn được Công ty du lịch Vietravel thiết kế riêng tại sự kiện.

Theo Vietravel, lượng khách đăng ký tour Hồng Kông trong 7 tháng đầu năm 2025 tăng đáng kể, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường. Sau các hoạt động quảng bá và kết nối, Vietravel nhận thấy triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông đang trên đà phát triển khá tôt. Sự quan tâm của du khách Việt đối với điểm đến này đang tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và khách gia đình. Đây là thời điểm thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác về phát triển sản phẩm, liên kết hàng không và xúc tiến truyền thông.

"Vietravel đang làm việc chặt chẽ với Tổng cục Du lịch Hồng Kông, Cathay Pacific và các điểm đến như Ocean Park, Ngong Ping 360, West Kowloon Cultural District… nhằm xây dựng các gói tour trọn gói, tour sự kiện, và chương trình MICE phù hợp thị hiếu khách Việt. Chúng tôi cũng đề xuất hợp tác đồng thương hiệu (co-branding) và các chiến dịch quảng bá chung tại Việt Nam để duy trì sức hút sau sự kiện" – đại diện Vietravel nói.

Bà Đào Hoàng Hải Linh, Giám đốc Kinh doanh của Cathay Việt Nam, chia sẻ tại buổi khai mạc: "Cathay Travel Fair được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, là cơ hội tuyệt vời để du khách trực tiếp cảm nhận trọn vẹn hành trình mà Cathay mang đến - từ dịch vụ hàng không đạt nhiều giải thưởng quốc tế cho đến những ưu đãi và trải nghiệm đẳng cấp hơn cả một chuyến bay".