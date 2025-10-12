Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

12 tháng 10, 2025 | 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

Sự kiện đặc biệt giới thiệu trải nghiệm bay hạng sang và mang đến tinh thần sôi động của Hồng Kông (Trung Quốc) đến với du khách Việt Nam.

Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 10 đến 12-10/2025, tại Thiso Mall Sala (TP HCM).

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) - Ảnh 1.

Đến với sự kiện, khách tham quan có cơ hội khám phá hơn 100 điểm đến toàn cầu do Tập đoàn Cathay khai thác, trải nghiệm dịch vụ bay đẳng cấp của Cathay Pacific và thực đơn hợp tác cùng các nhà hàng Michelin trên mọi hạng ghế.

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan có thể nhận được giá vé ưu đãi độc quyền đến nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới, với giá khứ hồi trọn gói chỉ từ 198 USD. Du khách còn có thể tham gia các hoạt động tương tác nhận qua hoặc đăng ký thành viên Cathay để mở ra nhiều quyền lợi đặc biệt. Đặc biệt, vào ngày 12-10, khách tham dự có thể tham gia bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn bao gồm 2 vé khứ hồi đến Hồng Kông, thẻ vào phòng chờ sân bay và bộ quà độc quyền từ Cathay…

Với sự hợp tác của Tổng cục Du lịch Hồng Kông (Hong Kong Tourism Board), sự kiện giới thiệu những điểm đến mang tính biểu tượng như WestK (Khu Văn hóa Tây Cửu Long) - trung tâm văn hóa nghệ thuật đương đại; Ocean Park Hồng Kông - công viên giải trí và thủy cung được yêu thích; và Ngong Ping 360 - nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Lantau.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tìm hiểu các gói du lịch Hồng Kông hấp dẫn được Công ty du lịch Vietravel thiết kế riêng tại sự kiện.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) - Ảnh 2.

Theo Vietravel, lượng khách đăng ký tour Hồng Kông trong 7 tháng đầu năm 2025 tăng đáng kể, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường. Sau các hoạt động quảng bá và kết nối, Vietravel nhận thấy triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông đang trên đà phát triển khá tôt. Sự quan tâm của du khách Việt đối với điểm đến này đang tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và khách gia đình. Đây là thời điểm thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác về phát triển sản phẩm, liên kết hàng không và xúc tiến truyền thông.

"Vietravel đang làm việc chặt chẽ với Tổng cục Du lịch Hồng Kông, Cathay Pacific và các điểm đến như Ocean Park, Ngong Ping 360, West Kowloon Cultural District… nhằm xây dựng các gói tour trọn gói, tour sự kiện, và chương trình MICE phù hợp thị hiếu khách Việt. Chúng tôi cũng đề xuất hợp tác đồng thương hiệu (co-branding) và các chiến dịch quảng bá chung tại Việt Nam để duy trì sức hút sau sự kiện" – đại diện Vietravel nói.

Bà Đào Hoàng Hải Linh, Giám đốc Kinh doanh của Cathay Việt Nam, chia sẻ tại buổi khai mạc: "Cathay Travel Fair được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, là cơ hội tuyệt vời để du khách trực tiếp cảm nhận trọn vẹn hành trình mà Cathay mang đến - từ dịch vụ hàng không đạt nhiều giải thưởng quốc tế cho đến những ưu đãi và trải nghiệm đẳng cấp hơn cả một chuyến bay".

Song Hà

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

