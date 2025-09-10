Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Tiêu dùng thông minh 10:10

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Lazada 9.9: Giảm đến 50%, freeship, vô vàn deal đồng giá 99.000 đồng

Lazada 9.9: Giảm đến 50%, freeship, vô vàn deal đồng giá 99.000 đồng

Tiêu dùng thông minh 12:03

Lazada, nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động Đại tiệc 9-9 "Siêu Sale Chính Hãng" từ 20 giờ ngày 8-9 đến ngày 11-9.

Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

Điểm đến 08:49

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Sale thương hiệu Lazada 9.9: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Sale thương hiệu Lazada 9.9: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Tiêu dùng thông minh 08:46

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân"

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân"

Điểm đến 07:04

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" chính thức khởi động bằng buổi họp báo với hơn 200 khách mời là doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ và báo chí.

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Tiêu dùng thông minh 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

10 tháng 9, 2025 | 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh - Ảnh 1.

Đến chương trình với tâm thế của một người yêu điện ảnh và nghệ thuật, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn mong muốn góp phần phát hiện, ươm mầm và chắp cánh cho những tài năng trẻ. Chia sẻ tại sự kiện, ông bày tỏ: "Tôi kỳ vọng vào những gương mặt đoạt giải cao trong đêm chung kết sẽ tiếp tục tỏa sáng sau đêm đăng quang. Đó không chỉ là niềm tự hào của các em, mà còn là niềm tự hào chung của ngành điện ảnh TP HCM nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung. Tôi mong các em nuôi dưỡng đam mê, mang tài năng của mình để lan tỏa ra cộng đồng, góp phần tạo nên những bước đột phá mới cho nền nghệ thuật nước nhà".

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh - Ảnh 2.

Không chỉ tài trợ giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn còn dành những suất học bổng đặc biệt cho các em học sinh nhỏ tuổi có đam mê nghệ thuật nhưng chưa có điều kiện theo đuổi.

Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng ước mơ với sân khấu, điện ảnh. Khán phòng tràn niềm vui khi vị tiến sĩ, bác sĩ có tấm lòng nhân ái này quyết định trao tặng chiếc xe cafe di động, giúp đạo diễn Thanh Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trang bị, mua sắm quầy Cafe di động nhằm tạo kế mưa sinh hàng ngày để kinh doanh, kiếm tiền nuôi các em nghèo, có đam mê nghệ thuật theo học ngành diễn xuất tại công ty Siêu Nhân Việt do vị đạo diễn này giảng dạy.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh - Ảnh 3.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đang công tác tại Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, ông đã góp phần làm đẹp và tỏa sáng cho nhiều nghệ sĩ, doanh nhân tại Việt Nam.

Song song với chuyên môn, bác sĩ còn được biết đến là người giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà và học bổng cho học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, ông còn điều hành Viện Thẩm Mỹ Sài Gòn Seoul nơi kiến tạo vẻ đẹp cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Bằng tâm huyết với nghệ thuật và trách nhiệm xã hội, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đã trở thành cầu nối nhân văn giữa y học và nghệ thuật, góp phần nâng bước cho những tài năng trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao điện ảnh.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Sức bền tinh thần: Chìa khóa vượt qua thách thức

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

Phụ nữ

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

TÁM

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Tiêu dùng thông minh 10:10

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?