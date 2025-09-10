Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Đến chương trình với tâm thế của một người yêu điện ảnh và nghệ thuật, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn mong muốn góp phần phát hiện, ươm mầm và chắp cánh cho những tài năng trẻ. Chia sẻ tại sự kiện, ông bày tỏ: "Tôi kỳ vọng vào những gương mặt đoạt giải cao trong đêm chung kết sẽ tiếp tục tỏa sáng sau đêm đăng quang. Đó không chỉ là niềm tự hào của các em, mà còn là niềm tự hào chung của ngành điện ảnh TP HCM nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung. Tôi mong các em nuôi dưỡng đam mê, mang tài năng của mình để lan tỏa ra cộng đồng, góp phần tạo nên những bước đột phá mới cho nền nghệ thuật nước nhà".

Không chỉ tài trợ giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn còn dành những suất học bổng đặc biệt cho các em học sinh nhỏ tuổi có đam mê nghệ thuật nhưng chưa có điều kiện theo đuổi.

Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng ước mơ với sân khấu, điện ảnh. Khán phòng tràn niềm vui khi vị tiến sĩ, bác sĩ có tấm lòng nhân ái này quyết định trao tặng chiếc xe cafe di động, giúp đạo diễn Thanh Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trang bị, mua sắm quầy Cafe di động nhằm tạo kế mưa sinh hàng ngày để kinh doanh, kiếm tiền nuôi các em nghèo, có đam mê nghệ thuật theo học ngành diễn xuất tại công ty Siêu Nhân Việt do vị đạo diễn này giảng dạy.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đang công tác tại Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, ông đã góp phần làm đẹp và tỏa sáng cho nhiều nghệ sĩ, doanh nhân tại Việt Nam.

Song song với chuyên môn, bác sĩ còn được biết đến là người giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà và học bổng cho học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, ông còn điều hành Viện Thẩm Mỹ Sài Gòn Seoul nơi kiến tạo vẻ đẹp cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Bằng tâm huyết với nghệ thuật và trách nhiệm xã hội, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đã trở thành cầu nối nhân văn giữa y học và nghệ thuật, góp phần nâng bước cho những tài năng trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao điện ảnh.