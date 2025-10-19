NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

Nhưng đằng sau câu chuyện thời trang lại là một kỳ tích của sự bắt tay mang dấu ấn của hai thế hệ - Một câu chuyện tình yêu thời trang - NTK TS Quỳnh Paris và giảng viên - NTK Lê Minh Phú.

Nhà sáng lập, nghệ sĩ và người mẫu Happy Heart trong trang phục của Lê Minh Phú

Bộ sưu tập đặc biệt mang tên "Tình yêu không biên giới: Trái đất, vũ trụ và con người" là sự kết hợp giữa TS – nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris và nhà thiết kế – giảng viên Lê Minh Phú đến từ Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An.

Đây là lần hợp tác đặc biệt, khi hai thế hệ nhà thiết kế cùng chung lý tưởng về thời trang bền vững, cùng lan tỏa giá trị nhân văn và nghệ thuật gắn với trách nhiệm môi trường. Các mẫu áo dài và dạ hội trong bộ sưu tập được thiết kế lạ mắt, mang phong cách đa dạng từ cổ điển đến hiện đại, và hướng đến chất liệu tương lai.

Bộ trang phục được hình thành từ cảm hứng về dòng chảy giao thoa của hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản – nơi tình yêu, nghệ thuật và sự sẻ chia không bị ngăn cách bởi biên giới.

Sắc đỏ trầm gợi hình ảnh trái tim Việt Nam nồng ấm, luôn mở ra với thế giới, trong khi dải xanh lam và trắng như làn sóng Nhật Bản vươn mình ra biển lớn, tượng trưng cho sự tinh tế, tĩnh tại và tôn trọng tự nhiên của xứ sở mặt trời mọc.

Khi hai sắc màu hòa quyện, chúng tạo nên một bản giao hưởng của cảm xúc – nơi truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Đông gặp nhau trong cùng một nhịp đập nhân văn.

Các chi tiết trên trang phục được tạo tác từ vật liệu tái chế và sợi vải tái sinh, là ẩn dụ cho sự hồi sinh và tái tạo của thiên nhiên – cũng là thông điệp về "tình yêu bền vững", một tình yêu không chỉ giữa con người với con người, mà còn giữa con người và hành tinh mà ta đang sống.

Bộ sưu tập thời trang "Tình yêu không biên giới" của NTK quốc tế Quỳnh Paris và Lê Minh Phú

Nhà sáng lập, nghệ sĩ và người mẫu Happy Heart chia sẻ: "Tôi trân trọng hòa bình, thế giới, môi trường toàn cầu, tình yêu và tình bạn. Tôi rất vinh dự được khoác lên mình thiết kế bền vững tuyệt đẹp của nhà thiết kế tài năng Việt Nam – Lê Minh Phú – tại sự kiện "Tình yêu không biên giới lần này".

Lê Minh Phú nhận hoa và kỉ niệm chương từ chương trình

Trước khi đến với chương trình "Tình yêu không biên giới" tại Nhật Bản, Happy Heart đã có dịp đến Việt Nam và bày tỏ niềm yêu mến sâu sắc dành cho con người, văn hóa và tinh thần sáng tạo nơi đây.

Tại Nhật Bản, Happy Heart xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế bền vững của NTK Lê Minh Phú, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị, tình yêu và sự gắn kết giữa hai nền văn hóa.

Từ những thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng, đến những bộ được vẽ tay tỉ mỉ, tinh tế như những bức tranh sống động, tất cả tạo nên một hành trình hội nhập giữa con người và vũ trụ, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ vĩ đại giúp hữu hình hóa sự tinh túy và trật tự hài hòa của tự nhiên.

Không chỉ là trải nghiệm sáng tạo cá nhân, bộ sưu tập còn là sự đánh thức tri thức và ý thức sinh thái của con người hiện đại, sống trong một thế giới kết nối toàn cầu hóa và kinh tế xanh.

Hiện tại, NTK – TS Quỳnh Paris, với vai trò Chủ tịch IWEC Miền Nam, Phó Chủ tịch WLIN TP HCM và Đại sứ CICON Quốc tế, đang tham dự các buổi làm việc quan trọng với đối tác quốc tế cho chương trình CICON 2025 diễn ra ngày 21-23/10/2025. Tuy nhiên, tinh thần sáng tạo, triết lý nhân văn và tình yêu nghệ thuật của chị vẫn hiện diện trong từng thiết kế, được NTK Lê Minh Phú đại diện trình diễn và tiếp nối trên sân khấu.

Phan Thị Tâm, đang làm việc trong nghành thực phẩm ở Kanagawa Nhật Bản, trong trang phục của Lê Minh Phú chụp hình kỉ niệm sau sân khấu.

Xúc động sau thành công của sự kết hợp mang dấu ấn này, giảng viên - NTK trẻ Lê Minh Phú nói: "Là người làm trong ngành giáo dục, tôi chọn chất liệu tái chế không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ hay xu hướng, mà bởi muốn gửi gắm đến sinh viên một bài học. Thời trang đẹp nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở giá trị tinh thần – khi mỗi thiết kế biết nói lên điều tốt lành cho cuộc sống".

Trong "Tình Yêu Không Biên Giới", bộ sưu tập không chỉ là hình hài của một thiết kế trình diễn, mà còn là câu chuyện về sự kết nối – giữa hai đất nước, hai nền văn hóa, và giữa những con người cùng chung một nhịp yêu thương.