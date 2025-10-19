NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 đã được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18-10, tại Hà Nội.

Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là người mang trái tim nhân ái, hết lòng vì cộng đồng.

Chiều 17-10, chuỗi siêu thị SME Mart chính thức được ra mắt tại TP HCM trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác.

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình Grab Chị Em - chương trình dành cho nữ đối tác tài xế thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực.

Sau 9 tháng triển khai, chương trình GEARS@VN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đo lường và cải thiện chỉ số bình đẳng giới.

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Công ty SCC được vinh danh "Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025" và "Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam" do CareerViet tổ chức bình chọn.

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

19 tháng 10, 2025 | 13:41

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

Nhưng đằng sau câu chuyện thời trang lại là một kỳ tích của sự bắt tay mang dấu ấn của hai thế hệ - Một câu chuyện tình yêu thời trang - NTK TS Quỳnh Paris và giảng viên - NTK Lê Minh Phú.

NTK Lê Minh Phú- TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang - Ảnh 2.

Nhà sáng lập, nghệ sĩ và người mẫu Happy Heart trong trang phục của Lê Minh Phú

Bộ sưu tập đặc biệt mang tên "Tình yêu không biên giới: Trái đất, vũ trụ và con người" là sự kết hợp giữa TS – nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris và nhà thiết kế – giảng viên Lê Minh Phú đến từ Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An. 

Đây là lần hợp tác đặc biệt, khi hai thế hệ nhà thiết kế cùng chung lý tưởng về thời trang bền vững, cùng lan tỏa giá trị nhân văn và nghệ thuật gắn với trách nhiệm môi trường. Các mẫu áo dài và dạ hội trong bộ sưu tập được thiết kế lạ mắt, mang phong cách đa dạng từ cổ điển đến hiện đại, và hướng đến chất liệu tương lai.

Bộ trang phục được hình thành từ cảm hứng về dòng chảy giao thoa của hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản – nơi tình yêu, nghệ thuật và sự sẻ chia không bị ngăn cách bởi biên giới. 

Sắc đỏ trầm gợi hình ảnh trái tim Việt Nam nồng ấm, luôn mở ra với thế giới, trong khi dải xanh lam và trắng như làn sóng Nhật Bản vươn mình ra biển lớn, tượng trưng cho sự tinh tế, tĩnh tại và tôn trọng tự nhiên của xứ sở mặt trời mọc. 

Khi hai sắc màu hòa quyện, chúng tạo nên một bản giao hưởng của cảm xúc – nơi truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Đông gặp nhau trong cùng một nhịp đập nhân văn. 

Các chi tiết trên trang phục được tạo tác từ vật liệu tái chế và sợi vải tái sinh, là ẩn dụ cho sự hồi sinh và tái tạo của thiên nhiên – cũng là thông điệp về "tình yêu bền vững", một tình yêu không chỉ giữa con người với con người, mà còn giữa con người và hành tinh mà ta đang sống.

NTK Lê Minh Phú- TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang - Ảnh 3.

Bộ sưu tập thời trang "Tình yêu không biên giới" của NTK quốc tế Quỳnh Paris và Lê Minh Phú

Nhà sáng lập, nghệ sĩ và người mẫu Happy Heart chia sẻ: "Tôi trân trọng hòa bình, thế giới, môi trường toàn cầu, tình yêu và tình bạn. Tôi rất vinh dự được khoác lên mình thiết kế bền vững tuyệt đẹp của nhà thiết kế tài năng Việt Nam – Lê Minh Phú – tại sự kiện "Tình yêu không biên giới lần này".

NTK Lê Minh Phú- TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang - Ảnh 4.

Lê Minh Phú nhận hoa và kỉ niệm chương từ chương trình

Trước khi đến với chương trình "Tình yêu không biên giới" tại Nhật Bản, Happy Heart đã có dịp đến Việt Nam và bày tỏ niềm yêu mến sâu sắc dành cho con người, văn hóa và tinh thần sáng tạo nơi đây.

Tại Nhật Bản, Happy Heart xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế bền vững của NTK Lê Minh Phú, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị, tình yêu và sự gắn kết giữa hai nền văn hóa.

Từ những thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng, đến những bộ được vẽ tay tỉ mỉ, tinh tế như những bức tranh sống động, tất cả tạo nên một hành trình hội nhập giữa con người và vũ trụ, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ vĩ đại giúp hữu hình hóa sự tinh túy và trật tự hài hòa của tự nhiên. 

Không chỉ là trải nghiệm sáng tạo cá nhân, bộ sưu tập còn là sự đánh thức tri thức và ý thức sinh thái của con người hiện đại, sống trong một thế giới kết nối toàn cầu hóa và kinh tế xanh.

Hiện tại, NTK – TS Quỳnh Paris, với vai trò Chủ tịch IWEC Miền Nam, Phó Chủ tịch WLIN TP HCM và Đại sứ CICON Quốc tế, đang tham dự các buổi làm việc quan trọng với đối tác quốc tế cho chương trình CICON 2025 diễn ra ngày 21-23/10/2025. Tuy nhiên, tinh thần sáng tạo, triết lý nhân văn và tình yêu nghệ thuật của chị vẫn hiện diện trong từng thiết kế, được NTK Lê Minh Phú đại diện trình diễn và tiếp nối trên sân khấu.

NTK Lê Minh Phú- TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang - Ảnh 6.

Phan Thị Tâm, đang làm việc trong nghành thực phẩm ở Kanagawa Nhật Bản, trong trang phục của Lê Minh Phú chụp hình kỉ niệm sau sân khấu.

Xúc động sau thành công của sự kết hợp mang dấu ấn này, giảng viên - NTK trẻ Lê Minh Phú nói: "Là người làm trong ngành giáo dục, tôi chọn chất liệu tái chế không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ hay xu hướng, mà bởi muốn gửi gắm đến sinh viên một bài học. Thời trang đẹp nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở giá trị tinh thần – khi mỗi thiết kế biết nói lên điều tốt lành cho cuộc sống".

Trong "Tình Yêu Không Biên Giới", bộ sưu tập không chỉ là hình hài của một thiết kế trình diễn, mà còn là câu chuyện về sự kết nối – giữa hai đất nước, hai nền văn hóa, và giữa những con người cùng chung một nhịp yêu thương.

P.Nguyễn

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

(NLĐO) - Sau 10 năm trong nghề, Steven Nguyễn có màn lột xác ngoạn mục, trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện nay.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ đăng loạt ảnh lãng mạn khi chính thức cầu hôn bạn gái bác sĩ trong khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt.

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

