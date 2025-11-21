Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Dương Quang Toàn, thí sinh đến từ Quảng Trị, đã xuất sắc giành ngôi Á quân của mùa giải, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của chương trình năm nay.

Ngay từ những vòng ngoài, Quang Toàn đã được đánh giá là một trong những giọng ca nội lực nhất mùa giải. Anh gây ấn tượng bởi chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, phù hợp với các dòng nhạc dân ca – bolero, đồng thời sở hữu phong thái trình diễn chân thành, giàu cảm xúc. Nhờ đó, anh nhanh chóng trở thành thí sinh được đông đảo khán giả yêu mến.

Trải qua nhiều vòng thi, Quang Toàn không ngừng thể hiện bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm biểu diễn và sự trưởng thành rõ rệt. Ở đêm chung kết, anh đã lựa chọn một nhạc phẩm phù hợp với sở trường, cùng cách xử lý ca khúc an toàn nhưng tinh tế. Sự lựa chọn khéo léo này, kết hợp với giọng hát mượt mà, đã giúp anh thuyết phục hoàn toàn hội đồng giám khảo.

Đặc biệt, Quang Toàn chia sẻ rằng hành trình đến với danh hiệu Á quân có sự đóng góp lớn từ giảng viên thanh nhạc Minh Lộc, người đã trực tiếp hướng dẫn và đào tạo anh trong suốt thời gian tham dự cuộc thi.

"Tôi thật sự may mắn khi được học nhạc với thầy Minh Lộc. Thầy đã rèn luyện cho tôi kỹ năng thanh nhạc, cách lấy hơi, tròn vành rõ chữ, đặc biệt là nhạc lý và bản lĩnh sân khấu. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã tự tin và tiến bộ vượt bậc." – Quang Toàn xúc động chia sẻ.

Với màn trình diễn ấn tượng và phong độ ổn định xuyên suốt, danh hiệu Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được xem là hoàn toàn xứng đáng đối với giọng ca truyền cảm đến từ Quảng Trị. Anh đã chinh phục được ban giám khảo vốn rất khắt khe của chương trình, đồng thời chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Thành công tại cuộc thi hứa hẹn mở ra cho Quang Toàn nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp trong thời gian tới.