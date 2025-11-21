Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Chuyện của Sao 13:08

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Tiêu dùng thông minh 21:56

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

Tiêu dùng thông minh 20:40

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Khoẻ - Đẹp 19:56

Chuyên gia nhấn mạnh phòng ngừa chủ động là chiến lược trọng tâm, phù hợp định hướng “chữa bệnh sang phòng bệnh” của ngành y tế.

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Điểm đến 12:44

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Bản lĩnh sống 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Khoẻ - Đẹp 22:19

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ, muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin.

Chuyện của Sao 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Khoẻ - Đẹp 21:15

Với gần hai thập kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ đang khẳng định vị thế tiên phong của ngành ong mật Việt Nam.

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

21 tháng 11, 2025 | 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Dương Quang Toàn, thí sinh đến từ Quảng Trị, đã xuất sắc giành ngôi Á quân của mùa giải, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của chương trình năm nay.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025. - Ảnh 1.

Ngay từ những vòng ngoài, Quang Toàn đã được đánh giá là một trong những giọng ca nội lực nhất mùa giải. Anh gây ấn tượng bởi chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, phù hợp với các dòng nhạc dân ca – bolero, đồng thời sở hữu phong thái trình diễn chân thành, giàu cảm xúc. Nhờ đó, anh nhanh chóng trở thành thí sinh được đông đảo khán giả yêu mến.

Trải qua nhiều vòng thi, Quang Toàn không ngừng thể hiện bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm biểu diễn và sự trưởng thành rõ rệt. Ở đêm chung kết, anh đã lựa chọn một nhạc phẩm phù hợp với sở trường, cùng cách xử lý ca khúc an toàn nhưng tinh tế. Sự lựa chọn khéo léo này, kết hợp với giọng hát mượt mà, đã giúp anh thuyết phục hoàn toàn hội đồng giám khảo.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025. - Ảnh 2.

Đặc biệt, Quang Toàn chia sẻ rằng hành trình đến với danh hiệu Á quân có sự đóng góp lớn từ giảng viên thanh nhạc Minh Lộc, người đã trực tiếp hướng dẫn và đào tạo anh trong suốt thời gian tham dự cuộc thi.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025. - Ảnh 3.

"Tôi thật sự may mắn khi được học nhạc với thầy Minh Lộc. Thầy đã rèn luyện cho tôi kỹ năng thanh nhạc, cách lấy hơi, tròn vành rõ chữ, đặc biệt là nhạc lý và bản lĩnh sân khấu. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã tự tin và tiến bộ vượt bậc." – Quang Toàn xúc động chia sẻ.

Với màn trình diễn ấn tượng và phong độ ổn định xuyên suốt, danh hiệu Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được xem là hoàn toàn xứng đáng đối với giọng ca truyền cảm đến từ Quảng Trị. Anh đã chinh phục được ban giám khảo vốn rất khắt khe của chương trình, đồng thời chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025. - Ảnh 4.

Thành công tại cuộc thi hứa hẹn mở ra cho Quang Toàn nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp trong thời gian tới.

P.Nguyễn

