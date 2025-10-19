Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

19 tháng 10, 2025 | 13:36

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 đã được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18-10, tại Hà Nội.

Với chủ đề "Empowering Future Nurses – Trao quyền cho Điều dưỡng", Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 là diễn đàn khẳng định giá trị và bản lĩnh của đội ngũ điều dưỡng.

Đây cũng là nơi các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm trong thực hành điều dưỡng hiện đại – lĩnh vực then chốt nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân - Ảnh 1.

Các báo cáo viên và khách mời tham dự hội nghị khoa học

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế từ Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, cùng báo cáo viên đến từ các bệnh viện: Việt Đức, Nội tiết, Đại học Y Hà Nội, PhenikaaMec…

Mục tiêu của hội nghị là cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong chăm sóc, quản lý điều dưỡng; khuyến khích nghiên cứu khoa học và đổi mới thực hành lâm sàng, ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng chăm sóc; thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển năng lực đội ngũ điều dưỡng Việt Nam.

Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết các xung đột trong bệnh viện thường bắt nguồn từ việc bệnh nhân không được giải đáp thắc mắc kịp thời hoặc thiếu sự chăm sóc đầy đủ. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng, năng lực của điều dưỡng cũng phải được nâng lên tương xứng để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân - Ảnh 2.

PGS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc PhenikaaMec, phát biểu tại hội nghị

Theo PGS Hồi, Bệnh viện Đại học Phenikaa, thành viên của Hệ thống y tế PhenikaaMec, kiên định triết lý lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng, con người làm trung tâm, chất lượng làm sứ mệnh. Với định hướng xây dựng mô hình y học hàn lâm gắn kết điều trị – nghiên cứu – đào tạo, PhenikaaMec từng bước khẳng định vai trò trung tâm học thuật trẻ, năng động và hội nhập quốc tế.

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân - Ảnh 3.

Báo cáo viên báo cáo tại hội nghị

"Trong mô hình y học hàn lâm mà PhenikaaMec đang xây dựng, nơi điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ, điều dưỡng không chỉ là "trái tim của bệnh viện" mà còn là linh hồn của hệ thống chăm sóc toàn diện. Mỗi đề tài nghiên cứu, dù lớn hay nhỏ, đều có giá trị mang lại lợi ích về sức khỏe, tinh thần cho người bệnh, là cánh tay nối dài trong công cuộc lan tỏa thông điệp đến cộng đồng"- PGS Hồi khẳng định.

Ngọc Dung

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 11:34

Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là người mang trái tim nhân ái, hết lòng vì cộng đồng.

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TÁM

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

Chuyện của Sao 13:41

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 11:34

Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là người mang trái tim nhân ái, hết lòng vì cộng đồng.

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

Tiêu dùng thông minh 09:59

Chiều 17-10, chuỗi siêu thị SME Mart chính thức được ra mắt tại TP HCM trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác.

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

Điểm đến 13:40

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Tiêu dùng thông minh 13:39

Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình Grab Chị Em - chương trình dành cho nữ đối tác tài xế thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực.

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Bản lĩnh sống 22:30

Sau 9 tháng triển khai, chương trình GEARS@VN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đo lường và cải thiện chỉ số bình đẳng giới.

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Điểm đến 11:03

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.