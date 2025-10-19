Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

Với chủ đề "Empowering Future Nurses – Trao quyền cho Điều dưỡng", Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 là diễn đàn khẳng định giá trị và bản lĩnh của đội ngũ điều dưỡng.

Đây cũng là nơi các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm trong thực hành điều dưỡng hiện đại – lĩnh vực then chốt nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Các báo cáo viên và khách mời tham dự hội nghị khoa học

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế từ Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, cùng báo cáo viên đến từ các bệnh viện: Việt Đức, Nội tiết, Đại học Y Hà Nội, PhenikaaMec…

Mục tiêu của hội nghị là cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong chăm sóc, quản lý điều dưỡng; khuyến khích nghiên cứu khoa học và đổi mới thực hành lâm sàng, ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng chăm sóc; thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển năng lực đội ngũ điều dưỡng Việt Nam.

Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết các xung đột trong bệnh viện thường bắt nguồn từ việc bệnh nhân không được giải đáp thắc mắc kịp thời hoặc thiếu sự chăm sóc đầy đủ. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng, năng lực của điều dưỡng cũng phải được nâng lên tương xứng để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

PGS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc PhenikaaMec, phát biểu tại hội nghị

Theo PGS Hồi, Bệnh viện Đại học Phenikaa, thành viên của Hệ thống y tế PhenikaaMec, kiên định triết lý lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng, con người làm trung tâm, chất lượng làm sứ mệnh. Với định hướng xây dựng mô hình y học hàn lâm gắn kết điều trị – nghiên cứu – đào tạo, PhenikaaMec từng bước khẳng định vai trò trung tâm học thuật trẻ, năng động và hội nhập quốc tế.

Báo cáo viên báo cáo tại hội nghị

"Trong mô hình y học hàn lâm mà PhenikaaMec đang xây dựng, nơi điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ, điều dưỡng không chỉ là "trái tim của bệnh viện" mà còn là linh hồn của hệ thống chăm sóc toàn diện. Mỗi đề tài nghiên cứu, dù lớn hay nhỏ, đều có giá trị mang lại lợi ích về sức khỏe, tinh thần cho người bệnh, là cánh tay nối dài trong công cuộc lan tỏa thông điệp đến cộng đồng"- PGS Hồi khẳng định.