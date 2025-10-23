UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Thẻ mang đến nhiều lợi ích phong cách sống và ưu đãi độc quyền thông qua các hợp tác chiến lược với những thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế.

Đây là bước tiến quan trọng thể hiện cam kết của UOB trong việc mang đến trải nghiệm ngân hàng bán lẻ đáng giá hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Sự kiện ra mắt bộ Thẻ Tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam được tổ chức tại TP HCM

UOB Việt Nam hiện cung cấp 4 dòng thẻ tín dụng riêng biệt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng theo từng phong cách sống.

Bốn dòng Thẻ Tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam

Thẻ tín dụng UOB PRVI Miles – Mỗi hành trình bắt đầu bằng một phần thưởng; thẻ tín dụng UOB One – chi tiêu thông minh, hoàn tiền tối đa; thẻ tín dụng UOB World – thế giới ưu đãi trong tầm tay; thẻ tín dụng Lazada UOB – mở hộp niềm vui bất tận

"Dù bạn yêu thích ẩm thực, đam mê du lịch, thích mua sắm trực tuyến hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày, chúng tôi đều có một chiếc thẻ phù hợp với phong cách sống của bạn và những ưu đãi dành riêng cho từng dịp đặc biệt. Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ" - ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ.

Với mạng lưới phủ rộng khắp khu vực, phục vụ hơn 8,4 triệu khách hàng bán lẻ, cùng vị thế là ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất ASEAN cho cả Visa và Mastercard tính theo tổng giá trị giao dịch, UOB hiện đang sở hữu hệ sinh thái đối tác khu vực sâu rộng, mang đến cho chủ thẻ hơn 1.000 ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Tại Việt Nam, chủ thẻ UOB cũng được hưởng các đặc quyền khu vực độc đáo này với một số ưu đãi nổi bật gần đây. Chủ thẻ UOB có thể hưởng ưu đãi lên đến 30% tại các nhà hàng cao cấp hoặc nhận một suất ăn fine dining miễn phí tại các địa điểm chọn lọc ở TP HCM và Hà Nội, bao gồm nhiều nhà hàng được Michelin lựa chọn, góp phần nâng tầm trải nghiệm ăn uống hàng ngày cho khách hàng.

Mới đây UOB Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Oxalis và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, mở ra cơ hội tiếp cận một trong những kỳ quan thiên nhiên kì vĩ nhất thế giới cho chủ thẻ UOB. Thông qua hợp tác này, chủ thẻ UOB tại năm thị trường ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái lan và Việt Nam sẽ được giảm giá 10% khi mua các tour khám phá của Oxalis tại Việt Nam.

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam và ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis Adventure, chia sẻ về hợp tác mới đây nhằm quảng bá du dịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng đến khách hàng của UOB tại 5 nước ASEAN.

Bộ Thẻ Tín Dụng cải tiến cùng loạt ưu đãi độc quyền chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của UOB trong việc nâng tầm chất lượng sống của khách hàng tại Việt Nam.