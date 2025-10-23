UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Khoẻ - Đẹp 12:58

Elite Dental vừa tổ chức Lễ công bố "Hệ thống nha khoa cao cấp quốc tế Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ)".

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Khoẻ - Đẹp 09:42

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác.

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

Điểm đến 09:41

Diễn đàn Cicon Quốc tế – Hội nghị Công nghiệp Đô thị Văn hóa Thông minh năm 2025 (Cicon International Forum 2025) đã diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM)

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang

Chuyện của Sao 06:40

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, TS-NTK Quỳnh Paris tham gia chương trình "Tình yêu không biên giới".

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

Chuyện của Sao 13:41

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

Khoẻ - Đẹp 13:36

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 đã được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18-10, tại Hà Nội.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 11:34

Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là người mang trái tim nhân ái, hết lòng vì cộng đồng.

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

Tiêu dùng thông minh 09:59

Chiều 17-10, chuỗi siêu thị SME Mart chính thức được ra mắt tại TP HCM trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác.

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

Điểm đến 13:40

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Tiêu dùng thông minh 13:39

Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình Grab Chị Em - chương trình dành cho nữ đối tác tài xế thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực.

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Bản lĩnh sống 22:30

Sau 9 tháng triển khai, chương trình GEARS@VN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đo lường và cải thiện chỉ số bình đẳng giới.

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Điểm đến 11:03

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

23 tháng 10, 2025 | 13:00

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Thẻ mang đến nhiều lợi ích phong cách sống và ưu đãi độc quyền thông qua các hợp tác chiến lược với những thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế.

Đây là bước tiến quan trọng thể hiện cam kết của UOB trong việc mang đến trải nghiệm ngân hàng bán lẻ đáng giá hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN - Ảnh 1.

Sự kiện ra mắt bộ Thẻ Tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam được tổ chức tại TP HCM

UOB Việt Nam hiện cung cấp 4 dòng thẻ tín dụng riêng biệt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng theo từng phong cách sống.

Bốn dòng Thẻ Tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam

Thẻ tín dụng UOB PRVI Miles – Mỗi hành trình bắt đầu bằng một phần thưởng; thẻ tín dụng UOB One – chi tiêu thông minh, hoàn tiền tối đa; thẻ tín dụng UOB World – thế giới ưu đãi trong tầm tay; thẻ tín dụng Lazada UOB – mở hộp niềm vui bất tận

"Dù bạn yêu thích ẩm thực, đam mê du lịch, thích mua sắm trực tuyến hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày, chúng tôi đều có một chiếc thẻ phù hợp với phong cách sống của bạn và những ưu đãi dành riêng cho từng dịp đặc biệt. Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ" - ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ.

Với mạng lưới phủ rộng khắp khu vực, phục vụ hơn 8,4 triệu khách hàng bán lẻ, cùng vị thế là ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất ASEAN cho cả Visa và Mastercard tính theo tổng giá trị giao dịch, UOB hiện đang sở hữu hệ sinh thái đối tác khu vực sâu rộng, mang đến cho chủ thẻ hơn 1.000 ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Tại Việt Nam, chủ thẻ UOB cũng được hưởng các đặc quyền khu vực độc đáo này với một số ưu đãi nổi bật gần đây. Chủ thẻ UOB có thể hưởng ưu đãi lên đến 30% tại các nhà hàng cao cấp hoặc nhận một suất ăn fine dining miễn phí tại các địa điểm chọn lọc ở TP HCM và Hà Nội, bao gồm nhiều nhà hàng được Michelin lựa chọn, góp phần nâng tầm trải nghiệm ăn uống hàng ngày cho khách hàng.

Mới đây UOB Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Oxalis và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, mở ra cơ hội tiếp cận một trong những kỳ quan thiên nhiên kì vĩ nhất thế giới cho chủ thẻ UOB. Thông qua hợp tác này, chủ thẻ UOB tại năm thị trường ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái lan và Việt Nam sẽ được giảm giá 10% khi mua các tour khám phá của Oxalis tại Việt Nam.

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN - Ảnh 3.

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam và ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis Adventure, chia sẻ về hợp tác mới đây nhằm quảng bá du dịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng đến khách hàng của UOB tại 5 nước ASEAN.

Bộ Thẻ Tín Dụng cải tiến cùng loạt ưu đãi độc quyền chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của UOB trong việc nâng tầm chất lượng sống của khách hàng tại Việt Nam.

Song Hà

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.