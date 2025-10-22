Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang

22 tháng 10, 2025 | 06:40

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, TS-NTK Quỳnh Paris tham gia chương trình "Tình yêu không biên giới".

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang - Ảnh 1.

Dù không thể trực tiếp góp mặt do bận công tác quốc tế, nữ thiết kế đã ủy quyền cho giảng viên – nhà thiết kế trẻ Lê Minh Phú đại diện giới thiệu bộ sưu tập thời trang đặc biệt mang tên "Trái Đất – Vũ trụ – Con người" – một tác phẩm chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa nhân văn và triết lý sáng tạo sâu sắc.

Tình yêu không biên giới – thời trang của sự kết nối

Bộ sưu tập "Tình yêu không biên giới: Trái Đất – Vũ trụ – Con người" không chỉ là dấu ấn nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về sự hòa quyện giữa các thế hệ sáng tạo – giữa thương hiệu quốc tế Quỳnh Paris và nhà thiết kế trẻ Lê Minh Phú, đại diện cho cộng đồng Gen X. Mỗi thiết kế là một nốt nhạc của cảm xúc, là sự giao thoa giữa tri thức, nhân văn và khát vọng vươn tầm thế giới.

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang - Ảnh 2.

Chủ đề "Tình yêu không biên giới" được thể hiện qua từng đường cắt, sắc màu và chất liệu, như một lời nhắn gửi rằng: thời trang có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa, để chạm đến trái tim con người. Đó cũng chính là thông điệp mà Tiến sĩ-Nhà Thiết kế (TS-NTK) Quỳnh Paris luôn theo đuổi trong hành trình sáng tạo của mình – thời trang là cầu nối, là sợi dây của tình yêu, hòa bình và nhân ái.

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang - Ảnh 3.

Người tiên phong trong hành trình kết nối quốc tế

Chia sẻ về dự án này, TS-NTK Quỳnh Paris cho biết: "Hiện tôi đang đảm nhận vai trò Đại sứ CICON Quốc tế, phụ trách tổ chức chương trình CICON ASEAN 5+ sẽ diễn ra vào ngày 22–23 tháng 10 năm 2025. Vì vậy, dù không trực tiếp mang tình yêu thời trang đến Nhật Bản, tôi đã tin tưởng trao sứ mệnh này cho nhà thiết kế trẻ Lê Minh Phú, người có cùng niềm đam mê và khát vọng kết nối trong thời trang".

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang - Ảnh 4.

Với vai trò Đại sứ CICON, Quỳnh Paris không chỉ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ trí tuệ và bản lĩnh, mà còn là biểu tượng của tinh thần kết nối doanh nhân, nghệ sĩ và diễn giả trên toàn thế giới. Cô khẳng định:"Tôi luôn mong muốn tạo ra những giá trị giao thoa giữa con người – con người, đất nước – đất nước, để chúng ta hiểu và gắn kết nhau hơn. Đó là nền tảng để cùng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của hòa bình, sáng tạo và phát triển".

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang - Ảnh 5.

Từ nhà thiết kế đến người ươm mầm thế hệ trẻ

Không chỉ dừng lại ở danh xưng nhà thiết kế quốc tế, Quỳnh Paris còn là người truyền cảm hứng, người thầy và người dìu dắt nhiều thế hệ thiết kế trẻ Việt Nam. Cô luôn dành tâm huyết trong việc ươm mầm tài năng, tạo nền tảng hướng đến tư duy sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập toàn cầu cho giới trẻ.

Song song với đó, TS-NTK Quỳnh Paris còn đảm nhận vai trò Cố vấn thời trang cho chương trình "Bản lĩnh Doanh nhân", nơi cô mang đến hình ảnh người phụ nữ lãnh đạo hiện đại – trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo, góp phần định hình phong cách và bản sắc doanh nhân Việt trong thời đại mới.

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang - Ảnh 6.

Người nghệ sĩ của trí tuệ và lòng nhân ái

Ngoài lĩnh vực thời trang, Quỳnh Paris còn là một nghệ sĩ violon – người dùng âm nhạc và nghệ thuật như ngôn ngữ kết nối tâm hồn. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, cô cũng lan tỏa thông điệp về giá trị nhân văn, tri thức và tinh thần khai mở, hướng đến một thế giới văn minh, sáng tạo và thấu hiểu lẫn nhau.

TS-NTK Quỳnh Paris không chỉ là biểu tượng của thời trang Việt Nam vươn tầm quốc tế, mà còn là người kiến tạo nhịp cầu kết nối giữa nghệ thuật và con người, giữa Việt Nam và thế giới – một hành trình mang đậm dấu ấn của tình yêu, tri thức và nhân văn không biên giới.

P.Nguyễn

