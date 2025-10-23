Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Buổi lễ diễn ra tại khách sạn Le Méridien Sài Gòn, với sự tham dự của các lãnh đạo ngành y tế, đại diện quốc tế từ tổ chức AACI, các chuyên gia trong lĩnh vực nha khoa cùng báo chí và đối tác truyền thông.



Đại diện AACI Châu Á - Thái Bình Dương trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AACI cho đại diện 3 phòng khám thuộc hệ thống nha khoa Elite Dental.

Thành lập từ năm 2012, Elite Dental là hệ thống nha khoa cao cấp, được xây dựng trên nền tảng chuyên môn tiên phong ứng dụng xuất sắc theo khoa học thực chứng cùng hệ thống vận hành bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành nha khoa Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, khách hàng không chỉ mong đợi chất lượng điều trị tốt mà còn cần những minh chứng rõ ràng hơn – được công nhận bởi một tổ chức kiểm định độc lập, đáng tin cậy.

Chính từ sự thấu hiểu đó, Elite Dental đã chủ động lựa chọn, triển khai và thành công hoàn thành dự án thẩm định chất lượng AACI chuẩn Hoa Kỳ. Cột mốc này chính là sự khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của Elite Dental trong việc đảm bảo chất lượng điều trị, an toàn bệnh nhân và quy trình lâm sàng theo chuẩn mực quốc tế, mang lại cho bệnh nhân trải nghiệm nha khoa an toàn - hiệu quả - minh bạch:

- Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn khắt khe.

- Năng lực ứng phó cấp cứu luôn được đặt trong thế chủ động.

- Kết quả chẩn đoán chính xác, an toàn bức xạ được kiểm soát.

- Chỉ định rõ ràng và chi phí minh bạch.

- Dữ liệu bệnh nhân được thu thập - quản lý và lưu trữ theo một hệ thống nhất quán và bảo mật.

Theo đại diện Elite Dental phát biểu trong buổi lễ, hành trình đạt chứng nhận AACI không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà là một diễn tiến tất yếu của quá trình phát triển bền vững suốt hơn một thập kỷ.

Bác sĩ Đỗ Quỳnh Như phát biểu về quá trình phát triển và ý nghĩa của cột mốc đạt chuẩn AACI đối với toàn bộ đội ngũ Elite Dental.

“Sau 13 năm hoạt động, chúng tôi nhận thấy đã đến lúc những nỗ lực bền bỉ của toàn bộ đội ngũ cần được kiểm chứng và ghi nhận bởi một chuẩn mực khách quan, minh bạch. Việc đạt chuẩn AACI là minh chứng rõ ràng cho năng lực nội tại của đội ngũ và sự kiên định trong triết lý điều trị lấy bệnh nhân làm trung tâm” - bác sĩ Đỗ Quỳnh Như, Giám đốc điều hành Elite Dental Group, nói.

Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, ghi nhận cột mốc đạt chuẩn AACI của Elite Dental là thành tựu ý nghĩa đối với đề án du lịch nha khoa của TP HCM.

Cũng tại sự kiện, TS-BSCKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của Elite Dental trong nỗ lực mang đến chất lượng, an toàn trong điều trị nha khoa cho bệnh nhân. Đặc biệt, việc đạt chứng nhận kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế AACI (Mỹ) là thành tựu ý nghĩa mang theo tiềm năng góp phần cho sự phát triển đề án du lịch nha khoa của TP HCM.

Đại diện AACI Châu Á - Thái Bình Dương, ông Naphatsin Sinthoon, gửi lời chúc mừng Elite Dental trở thành hệ thống nha khoa đầu tiên tại Việt Nam được trao chứng nhận AACI.

“Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được gửi lời chúc mừng cho thành tựu đáng tự hào của Elite Dental chính thức trở thành hệ thống nha khoa đầu tiên tại Việt Nam được trao chứng nhận AACI, được công nhận đồng thời cho cả ba chi nhánh của Elite Dental… Đây là hình mẫu tiêu biểu cho các cơ sở y tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khơi dậy tinh thần phấn đấu vì chất lượng và niềm tin nơi cộng đồng” - ông Naphatsin Sinthoon, Đại diện AACI tại Châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu.

Hai nhà sáng lập của Elite Dental chính thức công bố định danh mới cho Elite Dental: Hệ thống Nha khoa Quốc tế Cao cấp theo tiêu chuẩn Mỹ.

Trong khuôn khổ buổi lễ công bố, Elite Dental cũng chính thức tuyên ngôn định vị thương hiệu mới – “Hệ thống nha khoa quốc tế cao cấp theo tiêu chuẩn Mỹ”, đồng thời một lần nữa khẳng định sẽ kiên định theo đuổi những giá trị cốt lõi:

- Điều trị lâm sàng dựa trên khoa học thực chứng.

- Xây dựng hệ thống an toàn – minh bạch – bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Đặt bệnh nhân làm trung tâm trong mọi hoạt động điều trị.

- Hướng tới mục tiêu “khoẻ trước đẹp sau, thẩm mỹ khuôn mặt và nụ cười song hành cùng chức năng, mang lại sức khỏe tinh thần và thể chất lâu dài cho khách hàng sau điều trị nha khoa”.

Về Elite Dental

Elite Dental được thành lập năm 2012, là Hệ thống Nha khoa Quốc tế cao cấp với thế mạnh điều trị chuyên sâu Implant toàn hàm và Chỉnh nha. Hệ thống hiện có 3 cơ sở tại TP HCM, hoạt động theo mô hình All-in-One Clinic – đồng bộ từ chẩn đoán, chụp phim đến điều trị và phẫu thuật.

Hoạt động theo triết lý khoa học thực chứng (Science-based Dental Practice) và kiểm soát chất lượng theo chuẩn Mỹ (AACI), Elite Dental hướng đến các giải pháp điều trị an toàn – hiệu quả – minh bạch cho bệnh nhân trong và ngoài nước, từ đó mang đến cho khách hàng niềm vui sống từ nụ cười chắc khỏe, tự nhiên và hài hòa – nền tảng của sức khỏe và hạnh phúc bền vững.

Về AACI

AACI là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng chăm sóc sức khỏe và chứng nhận lâm sàng xuất sắc. Bộ tiêu chuẩn AACI đưa ra khung yêu cầu toàn diện về quản trị chất lượng, an toàn, năng lực nhân sự và quy trình lâm sàng. Tại Elite Dental, dự án được triển khai theo phiên bản 2.1 dành riêng cho các cơ sở nha khoa. Cụ thể hơn, bộ tiêu chuẩn AACI dành cho các cơ sở nha khoa đòi hỏi các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này phải đáp ứng chính xác 52 tiêu chuẩn nghiêm ngặt, tập trung vào các khía cạnh quan trọng như:

- Chất lượng quản trị: Cam kết chuẩn hoá chất lượng quản trị bao gồm 8 Chương với 20 Tiêu chuẩn.

- Chất lượng lâm sàng: Tập trung vào chuẩn hoá chất lượng lâm sàng với 9 Chương và 25 Tiêu chuẩn.

- Chất lượng cơ sở vật chất: Chuẩn hoá các yếu tố liên quan đến Cơ sở vật chất với 1 Chương và 7 Tiêu chuẩn.



