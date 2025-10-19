TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

30 năm công tác trong lĩnh vực y học thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành, người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Hiện ông đang công tác tại Khoa Bỏng - Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn -Seoul.

Không chỉ là một bác sĩ có tay nghề cao, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn còn được giới chuyên môn đánh giá là người có tầm nhìn và triết lý nhân văn sâu sắc trong nghề. Trong suốt chặng đường hơn ba thập kỷ, ông đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật thẩm mỹ, giúp nhiều người tìm lại sự tự tin, trong đó có không ít doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Với những đóng góp nổi bật, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đã được Trường Đại học Quận Cam (Hoa Kỳ) trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự, ghi nhận thành tựu và tâm huyết của ông trong lĩnh vực y học thẩm mỹ và hoạt động xã hội.

Ở vai trò Chủ tịch Hội Đào tạo và Phát triển Nghề làm đẹp TP HCM, TS-BS Nhơn không chỉ chú trọng đến việc đào tạo thế hệ trẻ, nâng cao tay nghề chuyên môn, mà còn đề cao yếu tố đạo đức nghề nghiệp – điều mà ông luôn xem là nền tảng của thành công bền vững.

Không chỉ cống hiến trong nghề, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn còn dành nhiều tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Với phương châm "Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng", ông đã tổ chức hàng trăm chuyến đi từ thiện trên khắp mọi miền đất nước, trao quà, học bổng cho học sinh nghèo, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và bệnh nhân cần phẫu thuật miễn phí.

"Vẻ đẹp không chỉ là ngoại hình, mà còn là tâm hồn biết yêu thương và sẻ chia" – đó là triết lý sống mà TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn luôn theo đuổi. Ông tin rằng mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại diện mạo mới, mà còn có thể chữa lành những tổn thương tinh thần, khơi dậy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.

Với tài năng, trí tuệ và một trái tim đầy nhân ái, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn xứng đáng là một hình mẫu của người thầy thuốc thời hiện đại – người không chỉ "kiến tạo vẻ đẹp" bằng đôi tay vàng, mà còn "lan tỏa y đức" bằng chính trái tim của mình.

Tấm gương đẹp từ tâm được vinh danh bởi cộng đồng doanh nhân

Trong không khí trang trọng của chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 20 năm thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn, Tổng Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn – Seoul, đã vinh dự được trao tặng nhiều bằng khen và cúp vinh danh ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng và sự nghiệp thiện nguyện.

Là người đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ được biết đến như một chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề, mà còn được trân trọng bởi trái tim nhân ái và tinh thần "tương thân tương ái" dành cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Tại buổi lễ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn được Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn trao bằng khen danh hiệu "Doanh nhân – Thương hiệu tiêu biểu năm 2025", nhằm tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc xây dựng thương hiệu Việt gắn liền với giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Đặc biệt, ông còn được vinh danh ở hạng mục "Nét đẹp từ tâm", ghi nhận những hoạt động thiện nguyện tích cực trong suốt nhiều năm qua – từ việc tài trợ phẫu thuật miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho học sinh nghèo, đến việc tham gia các chương trình hỗ trợ y tế cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn cũng quyết định trao tặng giấy khen đặc biệt cho TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn vì đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển Hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của TP HCM giai đoạn 2005–2025.

Những phần thưởng và sự vinh danh này không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là nguồn động viên lớn lao để TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

"Mỗi tấm bằng khen không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở tôi tiếp tục sống và làm việc bằng cả trái tim", TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn chia sẻ đầy xúc động sau lễ vinh danh.