Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

19 tháng 10, 2025 | 09:59

Chiều 17-10, chuỗi siêu thị SME Mart chính thức được ra mắt tại TP HCM trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác.

Đây là sự kiện mang tính đột phá, "khai mở kỷ nguyên bán lẻ số hóa – siêu thị tại nhà cho mọi người".

SME Mart ra mắt mô hình “Siêu thị tại nhà – HomeMart” - Ảnh 1.

Chủ tịch SME Mart Hoàng Cường ký kết hợp tác với ông Lê Ngọc Lâm - đồng sáng lập SNG - Tổng giám đốc Công ty Rồng Vàng.

Hiện chuỗi siêu thị SME Mart đã có 1 điểm tại TP HCM (65/3 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền) và đang triển khai, setup 8 siêu thị SME Mart tại Vũng Tàu, Tiền Giang và đường Cộng Hòa (TP HCM)…

Tại sự kiện ra mắt vừa qua, Ban lãnh đạo SME Mart đã giới thiệu tầm nhìn và chiến lược phát triển chuỗi SME Mart trong tương lai và ra mắt mô hình "siêu thị tại nhà - HomeMart". Theo đó, mục tiêu của SME Mart là mỗi phường/xã sẽ có 1 siêu thị theo mô hình này.

Bạn chỉ cần có mặt bằng, có người bán hàng, SME Mart sẽ cung cấp hàng hóa và giải pháp bán hàng (SME POP), hỗ trợ biển hiệu, phần mềm, đào tạo, marketing, thanh toán trực tuyến… 

Tất cả được số hóa phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0 và không cần dùng tiền mặt. Có thể kinh doanh trên cả hai hình thức: offline (bán hàng trực tiếp tại siêu thị SME Mart) và online (bán hàng trên mạng theo phần mềm và ứng dụng SME Mart).

Quyền lợi hợp tác của các điểm bán SME Mart: được kết nối người tiêu dùng, kết nối nhà đầu tư, kết nối nhà sản xuất, kết nối kinh doanh dịch vụ và nhận 10% doanh số bán hàng.

SME Mart ra mắt mô hình “Siêu thị tại nhà – HomeMart” - Ảnh 3.

Người tiêu dùng sử dụng ứng dụng SME trên smartphone để quét mã thanh toán khi mua sắm tại chuỗi siêu thị SME Mart sẽ được hưởng chiếu khấu trực tiếp 10-50% (đã bao gồm VAT).

Đặc biệt, theo ông Hoàng Cường – Chủ tịch SME Mart, các đối tượng như công nhân, người lao động… làm công ăn lương có thể được duyệt mua sắm trước trả tiền sau. Tức người tiêu dùng có thể mua sắm theo thẻ hạn mức của SME Mart và được thanh toán trong vòng 30 ngày không lãi suất. Đây được xem là một giải pháp mua sắm hết sức nhân văn và hỗ trợ cho người nghèo để đến tháng họ có lương mới phải thanh toán.

Cũng theo Chủ tịch Hoàng Cường, SME Mart không chỉ triển khai và phát triển trong nước mà sắp tới sẽ hợp tác phát triển sang một số nước châu Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, Thái Lan, Philippine, Indonesia… Góp phần đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới với phương châm: Con người Việt – Sản phẩm Việt – Tinh thần Việt.

SME Mart ra mắt mô hình “Siêu thị tại nhà – HomeMart” - Ảnh 4.

SME SOLUTION là một hệ sinh thái giải pháp công nghệ số toàn diện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hỗ trợ kinh doanh và cả cá nhân với chi pháp thấp và công nghệ cao.


Ngoài triển khai và hỗ trợ phát triển chuỗi siêu thị SME Mart, SME SOLUTION còn hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong các lĩnh vực Café, Spa, Nhà hàng…


Trụ sở: 28 Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội


Văn phòng: 65/3 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, TP HCM


P.Nguyễn

