Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Cùng với sự đồng hành của người dùng Grab, Chương trình Vững-Xanh sẽ tập trung triển khai các dự án trồng rừng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ra môi trường. Đây là nỗ lực tiếp nối cam kết của Grab trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững của các đô thị tại Việt Nam.

Lễ khởi động dự án trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh

Trước mắt, trong năm 2025, Chương trình Vững-Xanh sẽ tiến hành trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, lắp đặt hơn 210.000 bếp cải tiến và thay thế 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: "Grab tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ môi trường hơn nữa - ngoài trồng rừng, năm nay chúng tôi còn triển khai thêm các sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Đây là minh chứng cho nỗ lực mà Grab theo đuổi lâu dài, cũng như cam kết đồng hành cùng các cơ quan ban ngành và cộng đồng để kiến tạo một tương lai xanh bền vững. Với sức mạnh công nghệ và nền tảng kết nối, chúng tôi tin rằng Chương trình Vững-Xanh sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực sâu rộng đối với môi trường và người dân địa phương".

Chương trình Vững-Xanh được chính thức khởi động bằng Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án trồng rừng Grab For Good Forest giữa Grab Việt Nam và các đơn vị gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống).

Theo thoả thuận hợp tác, ngay sau khi khởi động chương trình, các bên sẽ triển khai trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh, góp phần chung tay phủ xanh rừng, mở rộng diện tích rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước ngầm và phòng chống xói mòn đất tại địa phương.

Ngoài Đà Nẵng, Chương trình Vững-Xanh còn trồng thêm 80.000 cây tại rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Đây cũng là khu vực trọng yếu trong việc bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Người dùng Grab có thể đồng hành cùng các sáng kiến này thông qua lựa chọn tính năng Chương trình Vững-Xanh ngay trên ứng dụng Grab…