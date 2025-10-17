Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

Điểm đến 13:40

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Tiêu dùng thông minh 13:39

Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình Grab Chị Em - chương trình dành cho nữ đối tác tài xế thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực.

Điểm đến 11:03

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Điểm đến 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

17 tháng 10, 2025 | 22:30

Sau 9 tháng triển khai, chương trình GEARS@VN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đo lường và cải thiện chỉ số bình đẳng giới.

Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) năm 2025 cho thấy phụ nữ chiếm 33% lực lượng lao động ngành nhưng chỉ 7% giữ vị trí lãnh đạo.

Để thay đổi thực trạng này, Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) phối hợp với ADB triển khai bộ công cụ GEARS, giúp đo lường và quản trị chỉ số bình đẳng giới tại nơi làm việc – lần đầu tiên áp dụng toàn diện trong ngành nước.

Nhờ vậy, ngành Cấp thoát nước Việt Nam đang nổi lên như lĩnh vực tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc – một yếu tố then chốt cho phát triển bền vững.

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phạm Hà Minh – Phó Giám đốc BSA chia sẻ về chương trình GEARS@VN

GEARS đã tạo bước ngoặt trong quản trị nhân sự khi cung cấp dữ liệu cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược giới, đội đặc nhiệm giới, đào tạo lãnh đạo nữ và cải thiện môi trường làm việc an toàn.

Cùng với đó, VWSA đã thành lập Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ ngành Nước, xây dựng hệ thống chỉ số giới và đề xuất giải thưởng bình đẳng giới hằng năm.

Bà Hạ Thanh Hằng, Phó Chủ tịch VWSA, nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn biến bình đẳng giới thành một phần của chiến lược phát triển bền vững ngành nước – tốt cho phụ nữ, doanh nghiệp và cộng đồng".

Song song, chương trình GEARS@VN được Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua sáng kiến Investing in Women, do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển (BSA) và doanh nghiệp xã hội ECUE triển khai.

Chương trình hướng đến giúp doanh nghiệp Việt đo lường, cải thiện và công bố chỉ số bình đẳng giới trong khuôn khổ quản trị ESG, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau 9 tháng triển khai, đội ngũ chuyên gia của chương trình đang tiến hành tư vấn đo lường và quản trị chỉ số Bình đẳng giới tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp tiêu biểu từ nhiều ngành kinh tế khác nhau, bao gồm: Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), TTC AgriS, Biti’s, WellSpring Saigon, HTX Lạc Địa, Pencil Group, Wecare247.

GEARS không chỉ là công cụ đánh giá, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp Việt kiến tạo môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và bền vững – nơi phụ nữ được trao quyền để cùng dẫn dắt sự phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tân Xuân

