Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) năm 2025 cho thấy phụ nữ chiếm 33% lực lượng lao động ngành nhưng chỉ 7% giữ vị trí lãnh đạo.

Để thay đổi thực trạng này, Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) phối hợp với ADB triển khai bộ công cụ GEARS, giúp đo lường và quản trị chỉ số bình đẳng giới tại nơi làm việc – lần đầu tiên áp dụng toàn diện trong ngành nước.

Nhờ vậy, ngành Cấp thoát nước Việt Nam đang nổi lên như lĩnh vực tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc – một yếu tố then chốt cho phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Phạm Hà Minh – Phó Giám đốc BSA chia sẻ về chương trình GEARS@VN

GEARS đã tạo bước ngoặt trong quản trị nhân sự khi cung cấp dữ liệu cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược giới, đội đặc nhiệm giới, đào tạo lãnh đạo nữ và cải thiện môi trường làm việc an toàn.

Cùng với đó, VWSA đã thành lập Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ ngành Nước, xây dựng hệ thống chỉ số giới và đề xuất giải thưởng bình đẳng giới hằng năm.

Bà Hạ Thanh Hằng, Phó Chủ tịch VWSA, nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn biến bình đẳng giới thành một phần của chiến lược phát triển bền vững ngành nước – tốt cho phụ nữ, doanh nghiệp và cộng đồng".

Song song, chương trình GEARS@VN được Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua sáng kiến Investing in Women, do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển (BSA) và doanh nghiệp xã hội ECUE triển khai.

Chương trình hướng đến giúp doanh nghiệp Việt đo lường, cải thiện và công bố chỉ số bình đẳng giới trong khuôn khổ quản trị ESG, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau 9 tháng triển khai, đội ngũ chuyên gia của chương trình đang tiến hành tư vấn đo lường và quản trị chỉ số Bình đẳng giới tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp tiêu biểu từ nhiều ngành kinh tế khác nhau, bao gồm: Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), TTC AgriS, Biti’s, WellSpring Saigon, HTX Lạc Địa, Pencil Group, Wecare247.

GEARS không chỉ là công cụ đánh giá, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp Việt kiến tạo môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và bền vững – nơi phụ nữ được trao quyền để cùng dẫn dắt sự phát triển trong kỷ nguyên mới.