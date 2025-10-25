Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy là nữ diễn giả đại diện duy nhất trong ngành Bất động sản tại Việt Nam chia sẻ về tầm nhìn kinh doanh và bức tranh tổng thể về tình hình đô thị, kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Nữ doanh nhân đã gây xúc động trên sân khấu tọa đàm khi đề cập đến lý do, mục đích trong việc phát triển dự án bất động sản mang tính đặc biệt đầy tính nhân văn này.

Câu chuyện Căn hộ sinh thái chữa lành được lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Mỗi căn hộ được bố trí theo nguyên tắc "ánh sáng – gió – cây xanh – nước", tận dụng năng lượng tự nhiên tối đa. Vật liệu thân thiện môi trường: gỗ tái sinh, đá tự nhiên, sơn không VOC, vật liệu cách nhiệt sinh học. Không gian xanh đa tầng: cây bản địa trồng xen kẽ ở ban công, hành lang và sân thượng, tạo "hệ sinh thái nhỏ" ngay trong khu nhà. Ứng dụng thiết kế chữa lành (healing design): ánh sáng dịu, chất liệu tự nhiên, âm thanh và mùi hương thư giãn.

Các khu vực sinh hoạt chung mang tính trị liệu tinh thần: khu thiền, khu đọc sách ngoài trời, vườn trị liệu cho người lớn tuổi. Trẻ em có không gian khám phá tự nhiên: khu "rừng nhỏ" trong khuôn viên, sân chơi từ vật liệu gỗ, học qua trải nghiệm. Những chia sẻ về dự án bất động sản chữa lành về căn hộ sinh thái chữa lành của doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy - Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ Du Lịch không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà là sứ mệnh, trách nhiệm cân bằng đời sống tinh thần cho con người để tìm về những ký ức tuổi thơ, mang giá trị sống chất lượng cho tương lai khi mà đô thị đang bị phá vỡ bởi những công trình nhà kính, khí hậu nóng lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Diễn đàn Kinh tế- công nghiệp - văn hóa - Đô thị CICON ASEAN5+ 2025 TP. Hồ Chí Minh quy tụ 500 khách mời là các doanh nhân, diễn giả và nhà hoạch định kinh tế- chính sách của Việt Nam tham dự. Ngày khai mạc vừa qua gần 40 diễn giả trong nhiều lịch vực tham gia 6 phiên tọa đàm.

Chủ đề: Chất lượng sống thông qua dự án Căn hộ sinh thái chữa lành của doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được ủng hộ rất nhiệt tình và đó là nội dung được đánh giá là phiên thảo luận thu hút nhất của diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025.