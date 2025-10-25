TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

25 tháng 10, 2025 | 09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI - Ảnh 1.

- Phóng viên: Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn, "The Face Beauty" có ý nghĩa như thế nào đối với ngành và thị trường làm đẹp tại Việt Nam?

- TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: "The Face Beauty" là một sân chơi chuyên nghiệp và có tầm ảnh hưởng lớn, nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, trí tuệ và nhân cách của người làm nghề thẩm mỹ. Theo tôi, chương trình này không chỉ là một cuộc thi hay diễn đàn, mà còn là một hệ sinh thái kết nối giữa các chuyên gia, thương hiệu, viện thẩm mỹ và khách hàng trên toàn quốc. The Face Beauty góp phần định hình xu hướng làm đẹp chuẩn mực, an toàn và nhân văn, giúp ngành làm đẹp Việt Nam hội nhập sâu hơn với quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia Việt Nam trên bản đồ thẩm mỹ khu vực.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI - Ảnh 2.

- The Face Beauty Vietnam 2025 đề cao hành trình cống hiến. Là một TS-BS nổi tiếng trong ngành, ông nhận định như thế nào về ý nghĩa này? 

 - Tôi cho rằng hành trình cống hiến chính là "trái tim" của nghề thẩm mỹ. Một bác sĩ giỏi không chỉ tạo nên vẻ đẹp hình thể mà còn lan tỏa giá trị nhân văn – giúp con người tự tin, hạnh phúc và yêu đời hơn. The Face Beauty 2025 tôn vinh điều đó, giúp xã hội hiểu rằng đằng sau mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ là một hành trình dài của tri thức, y đức và tận tâm. Đây cũng là dịp để thế hệ bác sĩ trẻ nhìn lại con đường của mình, học hỏi và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy cảm hứng. 

Là diễn giả nhiều mùa tại The Face Beauty, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn cho rằng những chia sẻ của mình mang lại giá trị gì cho đồng nghiệp và khách hàng? 

- Với hơn 30 năm gắn bó cùng ngành phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, tôi luôn muốn mang đến góc nhìn thực tế, khoa học và nhân văn trong mỗi buổi chia sẻ. Tôi không nói về "bí quyết làm đẹp" mà nói về "triết lý làm đẹp": đó là sự hài hòa giữa y học, nghệ thuật và đạo đức nghề nghiệp. Tôi tin rằng khi khách hàng hiểu rõ quy trình, tiêu chuẩn và giới hạn an toàn, họ sẽ lựa chọn sáng suốt hơn. Đồng thời, các đồng nghiệp trẻ có thể học được tinh thần "làm đẹp có trách nhiệm" – một giá trị cốt lõi giúp nghề thẩm mỹ phát triển bền vững. 

Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn, ngành làm đẹp có bị ảnh hưởng bởi chuyển đổi số hay không? 

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI - Ảnh 3.

- Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách vận hành của toàn ngành. Từ việc tư vấn online, chăm sóc khách hàng qua ứng dụng, đến công nghệ phân tích khuôn mặt bằng AI – tất cả đều mang đến trải nghiệm mới, cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng công nghệ chỉ là công cụ; yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định. Bác sĩ cần biết tận dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, chứ không để công nghệ làm lu mờ giá trị nhân bản trong nghề. 

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI - Ảnh 4.

Tại Viện Thẩm mỹ Sài Gòn Seoul, ông có những hành động gì để thích ứng với xu hướng làm đẹp thời đại AI và đảm bảo doanh thu? 

- Tại Viện Thẩm Mỹ Sài Gòn Seoul, chúng tôi đang áp dụng chiến lược "Beauty & Intelligence" – kết hợp giữa thẩm mỹ và trí tuệ nhân tạo. AI giúp phân tích tỷ lệ gương mặt, dự đoán kết quả phẫu thuật, và cá nhân hóa kế hoạch điều trị cho từng khách hàng. Song song đó, chúng tôi đẩy mạnh đào tạo nội bộ, chuyển đổi quy trình quản lý sang nền tảng số và mở rộng hợp tác quốc tế. Mục tiêu là tạo ra một mô hình thẩm mỹ hiện đại, chuẩn y khoa, thân thiện và minh bạch, mang lại niềm tin – điều mà bất kỳ công nghệ nào cũng không thể thay thế.

P.Nguyễn

