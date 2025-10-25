TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

- Phóng viên: Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn, "The Face Beauty" có ý nghĩa như thế nào đối với ngành và thị trường làm đẹp tại Việt Nam?

- TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: "The Face Beauty" là một sân chơi chuyên nghiệp và có tầm ảnh hưởng lớn, nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, trí tuệ và nhân cách của người làm nghề thẩm mỹ. Theo tôi, chương trình này không chỉ là một cuộc thi hay diễn đàn, mà còn là một hệ sinh thái kết nối giữa các chuyên gia, thương hiệu, viện thẩm mỹ và khách hàng trên toàn quốc. The Face Beauty góp phần định hình xu hướng làm đẹp chuẩn mực, an toàn và nhân văn, giúp ngành làm đẹp Việt Nam hội nhập sâu hơn với quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia Việt Nam trên bản đồ thẩm mỹ khu vực.

- The Face Beauty Vietnam 2025 đề cao hành trình cống hiến. Là một TS-BS nổi tiếng trong ngành, ông nhận định như thế nào về ý nghĩa này?

- Tôi cho rằng hành trình cống hiến chính là "trái tim" của nghề thẩm mỹ. Một bác sĩ giỏi không chỉ tạo nên vẻ đẹp hình thể mà còn lan tỏa giá trị nhân văn – giúp con người tự tin, hạnh phúc và yêu đời hơn. The Face Beauty 2025 tôn vinh điều đó, giúp xã hội hiểu rằng đằng sau mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ là một hành trình dài của tri thức, y đức và tận tâm. Đây cũng là dịp để thế hệ bác sĩ trẻ nhìn lại con đường của mình, học hỏi và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy cảm hứng.

- Là diễn giả nhiều mùa tại The Face Beauty, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn cho rằng những chia sẻ của mình mang lại giá trị gì cho đồng nghiệp và khách hàng?

- Với hơn 30 năm gắn bó cùng ngành phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, tôi luôn muốn mang đến góc nhìn thực tế, khoa học và nhân văn trong mỗi buổi chia sẻ. Tôi không nói về "bí quyết làm đẹp" mà nói về "triết lý làm đẹp": đó là sự hài hòa giữa y học, nghệ thuật và đạo đức nghề nghiệp. Tôi tin rằng khi khách hàng hiểu rõ quy trình, tiêu chuẩn và giới hạn an toàn, họ sẽ lựa chọn sáng suốt hơn. Đồng thời, các đồng nghiệp trẻ có thể học được tinh thần "làm đẹp có trách nhiệm" – một giá trị cốt lõi giúp nghề thẩm mỹ phát triển bền vững.

- Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn, ngành làm đẹp có bị ảnh hưởng bởi chuyển đổi số hay không?

- Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách vận hành của toàn ngành. Từ việc tư vấn online, chăm sóc khách hàng qua ứng dụng, đến công nghệ phân tích khuôn mặt bằng AI – tất cả đều mang đến trải nghiệm mới, cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng công nghệ chỉ là công cụ; yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định. Bác sĩ cần biết tận dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, chứ không để công nghệ làm lu mờ giá trị nhân bản trong nghề.

- Tại Viện Thẩm mỹ Sài Gòn Seoul, ông có những hành động gì để thích ứng với xu hướng làm đẹp thời đại AI và đảm bảo doanh thu?

- Tại Viện Thẩm Mỹ Sài Gòn Seoul, chúng tôi đang áp dụng chiến lược "Beauty & Intelligence" – kết hợp giữa thẩm mỹ và trí tuệ nhân tạo. AI giúp phân tích tỷ lệ gương mặt, dự đoán kết quả phẫu thuật, và cá nhân hóa kế hoạch điều trị cho từng khách hàng. Song song đó, chúng tôi đẩy mạnh đào tạo nội bộ, chuyển đổi quy trình quản lý sang nền tảng số và mở rộng hợp tác quốc tế. Mục tiêu là tạo ra một mô hình thẩm mỹ hiện đại, chuẩn y khoa, thân thiện và minh bạch, mang lại niềm tin – điều mà bất kỳ công nghệ nào cũng không thể thay thế.