NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

TS-NTK Quỳnh Paris cùng Chủ tịch Cicon Park Bong Kyu trao kỷ niệm chương cho GS-TS Mạc Quốc Anh.

Kết nối – Lắng nghe – Lan tỏa giá trị cộng đồng

Tại các diễn đàn của Cicon, nhà thiết kế Quỳnh Paris tiên phong từ đồ ứng dụng đến nghệ thuật thể hiện vai trò tiên phong trong việc kết nối lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp và tổ chức đa ngành, tạo không gian để chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những trăn trở và cùng nhau tìm hướng đi bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

"Cicon không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là bàn tay lan tỏa và kết nối con người – văn hóa – công nghệ – kinh tế" - NTK Quỳnh Paris chia sẻ.

Theo nữ tiến sĩ, Cicon 2025 hướng đến việc không chỉ gắn kết doanh nghiệp Việt Nam mà còn mở rộng kết nối với các quốc gia trong khu vực châu Á. Trước những biến động toàn cầu về chính trị, thể chế và kinh tế, các doanh nghiệp cần học hỏi lẫn nhau, hợp tác và tái cấu trúc linh hoạt để thích ứng.

Hệ sinh thái Cicon – Đô thị thông minh và văn hóa sống hạnh phúc

Với tầm nhìn dài hạn, NTK Quỳnh Paris cùng Cicon đang kiến tạo một hệ sinh thái đô thị thông minh, nơi mọi người dân – từ doanh nhân, nghệ sĩ, người trẻ đến người lao động – đều có cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và văn hóa sống tích cực.

Quỳnh Paris nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên công nghệ, con người không thể chỉ dựa vào AI mà cần tiếp cận chọn lọc, cô đọng và rõ ràng, hướng đến giá trị thực chất và nhân văn".

Không chỉ dừng ở lĩnh vực công nghiệp – kinh tế đô thị, Cicon 2025 còn kết nối các ngành thủy sản, giáo dục, và nghệ thuật văn hóa. Một trong những điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Kiệt tác Sóng đôi", hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thể hiện tinh thần "hiểu nhau để kết nối toàn diện" của Cicon.

Đấu giá 3 chiếc áo dài đặc biệt của NTK Quỳnh Paris trong sự kiện nghệ thuật "Kiệt tác sóng đôi"

Quỳnh Paris – Cầu nối văn hóa và công nghiệp sáng tạo

Với cương vị Đại sứ Cicon, Quỳnh Paris đã kết nối nhiều hiệp hội doanh nghiệp từ Bắc chí Nam, cùng xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa công nghiệp đô thị Việt Nam theo hướng quốc gia – quốc tế.

Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, đại diện Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), đánh giá:

"Đây là một sự kiện quá thành công và ý nghĩa. Cicon đã quy tụ nhiều lãnh đạo đầu ngành, đạo diễn và nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt, phía Hàn Quốc còn cam kết thực hiện một bộ phim lịch sử về Tướng Trần Hưng Đạo, mở ra hướng hợp tác văn hóa mới giữa hai nước".

Văn hóa – Thời trang – Nghệ thuật: Ba trụ cột của sự kết nối

Không chỉ đóng vai trò tổ chức và kết nối, nhà thiết kế Quỳnh Paris còn mang đến hơi thở nghệ thuật cho Cicon qua việc giới thiệu các bộ trang phục dành cho sân khấu cải lương, góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, nhà thiết kế tài hoa của Việt Nam còn là người mở đường đưa các người mẫu Super Talent quốc tế đến Việt Nam, tạo nên không gian giao thoa văn hóa trong lĩnh vực thời trang – nghệ thuật.

Hướng tới Cicon 2025: Vinh danh và tri ân người sáng lập

Theo kế hoạch, ngày 21/12/2025, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) sẽ tổ chức sự kiện, đặc biệt vinh danh và tri ân nhà sáng lập Park Bong Kyu, người đã có đóng góp to lớn trong việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp và thắt chặt tình hữu nghị Việt – Hàn.

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris nhận Quyết định: Bổ nhiệm đảm nhận "Phó chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế IWEC" tại diễn đàn Cicon.

Sự kiện hứa hẹn quy tụ các nhà lãnh đạo, học giả, nghệ sĩ và doanh nhân hàng đầu khu vực, mở ra một chương mới cho hành trình Cicon – Kết nối văn hóa và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Từ thời trang đến văn hóa, từ doanh nghiệp đến cộng đồng, Quỳnh Paris đã và đang lan tỏa tinh thần của "người đại sứ kết nối" – mang lại niềm tin, cảm hứng và giá trị hạnh phúc đủ đầy cho mọi người. "Khi doanh nghiệp, văn hóa và con người cùng đồng hành, chúng ta sẽ kiến tạo nên một đô thị hạnh phúc thật sự" – Quỳnh Paris khẳng định.