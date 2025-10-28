Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Tiếp nối thành công từ hai năm triển khai tại TP HCM, việc mở rộng chương trình đến thủ đô thể hiện nỗ lực và cam kết dài hạn của Coca-Cola trong chiến lược bao bì bền vững, hướng đến đồng hành cùng cộng đồng trong việc thu gom và tái chế rác thải nhựa.

Với thông điệp "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", chương trình góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành thói quen thu gom, gửi chai đi tái chế, chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trong hai năm 2023 và 2024, chương trình đã tạo ra hiệu ứng tích cực tại TP HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Sự kiện phát động chương trình năm thứ 3 được phối hợp tổ chức cùng báo Tiền Phong tại Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: "Việc mở rộng chương trình đến Hà Nội thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào các giá trị bền vững cho cộng đồng nơi Coca-Cola hoạt động. Với sự đồng hành của các đối tác và sự hưởng ứng từ các bạn trẻ, chương trình sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam".

Năm nay, bên cạnh các điểm thu gom tại TP HCM, chương trình sẽ mở rộng triển khai tại 6 trường đại học và các khu dân cư ở Hà Nội. Hoạt động thu gom được thực hiện thông qua hệ thống máy thu gom tự động của BOTOL và GreenU – đơn vị tư vấn, đào tạo, truyền thông và triển khai các dự án trong lĩnh vực quản lý rác thải nhựa.

Người dân chỉ cần mang chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng tới các điểm thu gom để gửi đi tái chế, tích điểm trên ứng dụng Zalo và đổi lấy các phần quà. Cách thức tham gia đơn giản và tiện lợi này được kỳ vọng sẽ khuyến khích giới trẻ chủ động phân loại và tái chế rác thải nhựa ngay tại nguồn.



