Bằng MRI, Thiện Nhân Hospital phát hiện ung thư buồng trứng ở phụ nữ chưa từng sinh con

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Bằng MRI, Thiện Nhân Hospital phát hiện ung thư buồng trứng ở phụ nữ chưa từng sinh con

23 tháng 10, 2025 | 09:52

Thiện Nhân Hospital vừa tiếp nhận và xử lý một ca bệnh đặc biệt: Bệnh nhân nữ 28 tuổi, chưa từng sinh con, phát hiện u buồng trứng nghi ngờ ác tính.

Trường hợp này đã được đội ngũ bác sĩ của Thiện Nhân Hospital triển khai chuỗi hội chẩn đa chuyên khoa liên tục, giúp làm sáng tỏ bản chất khối u và định hướng điều trị phù hợp.

Bằng MRI, Thiện Nhân Hospital phát hiện ung thư buồng trứng ở phụ nữ chưa từng sinh con - Ảnh 1.

Siêu âm

Phát hiện bất thường từ lần kiểm tra sức khỏe định kỳ bị bỏ qua

Bệnh nhân N.T.T, sinh sống và làm việc tại nước ngoài, do bận rộn công việc nên ít khi thăm khám định kỳ. Trong lần về thăm gia đình tại Nghệ An (tháng 5/2025), chị thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát và tình cờ phát hiện khối u lớn ở buồng trứng, kết quả MRI cho thấy ORADS 4 – mức nghi ngờ ác tính cao (nguy cơ 10–50%). Tuy nhiên, do chưa được tư vấn điều trị đầy đủ, khối u bị bỏ qua và không được theo dõi.

Đến cuối tháng 9/2025, khi xuất hiện đau bụng, chướng vùng rốn và ra huyết âm đạo kéo dài, chị T. đến Thiện Nhân Hospital thăm khám. Kết quả siêu âm ghi nhận khối u phát triển nhanh, kích thước 16–17 cm, chiếm gần trọn ổ bụng, tương đương với thai khoảng 6 tháng.

Khi chỉ số β-hCG hé lộ điều bất ngờ

Bằng MRI, Thiện Nhân Hospital phát hiện ung thư buồng trứng ở phụ nữ chưa từng sinh con - Ảnh 2.

Kết quả siêu âm

Sau khi đối chiếu với kết quả MRI cũ, bác sĩ nhận thấy diễn tiến khối u bất thường và chỉ định chụp MRI 3.0 Tesla Lumina kết hợp xét nghiệm β-hCG trước khi thực hiện chụp. Kết quả cho thấy β-hCG tăng cao (1356 UI/ml), buộc phải tạm hoãn chụp MRI để làm rõ nguyên nhân.

Đây là tình huống lâm sàng phức tạp, với ba khả năng được đặt ra:

- Bệnh nhân mang thai giai đoạn sớm (thai sinh hoá)?
- Thai ngoài tử cung?
- Hay là u buồng trứng tế bào mầm có khả năng tiết β-hCG?

Ngay lập tức, Thiện Nhân Hospital tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa gồm BS.CKI Phan Công Long – Giám đốc chuyên môn, BS.CKI Lê Thị Kim Cúc – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BS.CKI Nguyễn Ngọc Thiện – Bác sĩ Sản Phụ khoa, cùng các bác sĩ siêu âm.

Sau 24 giờ theo dõi, β-hCG vẫn không thay đổi nhiều 1317 UI/ml, progesterone chỉ 0.97 ng/ml (gợi lý liên quan có thai thấp), không ghi nhận dấu hiệu mang thai trên siêu âm. Các bác sĩ loại trừ khả năng thai sinh hoá và thai ngoài tử cung, đồng thời nghi ngờ mạnh u tế bào mầm buồng trứng tiết β-hCG.

MRI hé lộ sự thật: Khối u nghi ác tính ORADS 5

Khi chỉ số β-hCG ổn định và progesterone ở mức rất thấp, bệnh nhân được chỉ định chụp MRI bụng – chậu có thuốc cản từ để đánh giá chi tiết.

Bằng MRI, Thiện Nhân Hospital phát hiện ung thư buồng trứng ở phụ nữ chưa từng sinh con - Ảnh 3.

Tư vấn cho bệnh nhân

Kết quả MRI ghi nhận:

  • Kích thước khối u: Buồng trứng trái có khối u 170mm, tăng nhanh so với 140mm chỉ sau 3 tháng.
  • Đặc điểm hình ảnh: ORADS 5, mức độ nghi ngờ ác tính rất cao, cao hơn so với kết quả MRI trước đó (ORADS 4).

Bác sĩ tiếp tục đánh giá mở rộng, chỉ định siêu âm ổ bụng, gan – mật – tụy – dạ dày và chụp X-quang phổi. Kết quả chưa ghi nhận tổn thương di căn hay bất thường ở cơ quan khác – một tín hiệu thuận lợi cho bệnh nhân.

Hội chẩn đa chuyên khoa – Cân nhắc giữa an toàn và thiên chức làm mẹ

Bằng MRI, Thiện Nhân Hospital phát hiện ung thư buồng trứng ở phụ nữ chưa từng sinh con - Ảnh 4.

Dựa trên kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, đội ngũ bác sĩ Thiện Nhân Hospital đã thống nhất hai hướng điều trị chính:

  • Phẫu thuật triệt để: Cắt bỏ toàn bộ khối u cùng các cơ quan lân cận để đảm bảo an toàn tối đa và hạn chế nguy cơ tái phát.
  • Phẫu thuật bảo tồn: Giữ lại buồng trứng bên lành và tử cung nhằm duy trì khả năng sinh sản, sau đó tiếp tục điều trị chuyên sâu theo phác đồ phù hợp.

Với sự đồng hành tận tâm của đội ngũ bác sĩ Thiện Nhân Hospital, bệnh nhân đã được tư vấn kỹ lưỡng và lựa chọn hướng điều trị phù hợp nhất cho mình bởi chuyên gia hàng đầu của bệnh viện phụ sản trung ương Hà Nội. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định: Ung thư biểu mô thanh dịch độ cao buồng trứng. Hiện bệnh nhân đang chuẩn bị bước vào giai đoạn điều trị tiếp theo.

Cảnh báo và lời khuyên cho phụ nữ trẻ

Ung thư buồng trứng được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì:

  • Triệu chứng ban đầu thường mơ hồ như đầy bụng, khó tiêu, đau âm ỉ… nên dễ bị bỏ qua.
  • Phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi khối u đã phát triển lớn.
  • Không chỉ xuất hiện ở phụ nữ trung niên, bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa, thậm chí gặp ở phụ nữ chưa từng sinh con.

Lời khuyên từ bác sĩ Thiện Nhân:

  • Khám phụ khoa định kỳ mỗi 6–12 tháng, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ, làm việc xa nhà hoặc có tiền sử bệnh phụ khoa.
  • Khi có dấu hiệu bất thường, nên đến cơ sở y tế uy tín, có hệ thống thiết bị hiện đại (Siêu âm, MRI 3.0 Tesla, xét nghiệm sinh hóa – miễn dịch…) để được chẩn đoán và hội chẩn đa chuyên khoa để quyết định nhanh nhất (từ lúc phát hiện, theo dõi đến chuyển viện chỉ 3 ngày)
  • Không phải mọi trường hợp β-hCG tăng đều là mang thai, và không phải mọi khối u buồng trứng đều lành tính – việc tầm soát sớm chính là chìa khóa giúp phụ nữ bảo vệ sức khỏe và thiên chức làm mẹ.

HỆ THỐNG THIỆN NHÂN HOSPITAL

THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 276 - 278 - 280 Đống Đa, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0982.135.606

THIỆN NHÂN QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 168 Hùng Vương, P. Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Hotline: 0818.167.171

P.Đình

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

Khoẻ - Đẹp 09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Handmade Bee – Nét tinh hoa nghệ thuật đến từ sản phẩm xưa cũ

Khoẻ - Đẹp 09:01

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Tìm thị lực cho người đàn ông bị pháo nổ trúng mắt

Khoẻ - Đẹp 15:05

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Chăm sóc mắt cho du khách tại Lễ hội Kinh khí cầu năm 2025

Khoẻ - Đẹp 15:02

Sáng 24-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 2025 khai mạc trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu.

Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Khoẻ - Đẹp 12:58

Elite Dental vừa tổ chức Lễ công bố "Hệ thống nha khoa cao cấp quốc tế Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ)".

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Khoẻ - Đẹp 09:42

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

Khoẻ - Đẹp 09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Handmade Bee – Nét tinh hoa nghệ thuật đến từ sản phẩm xưa cũ

Khoẻ - Đẹp 09:01

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Điểm đến 08:57

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Tìm thị lực cho người đàn ông bị pháo nổ trúng mắt

Khoẻ - Đẹp 15:05

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Chăm sóc mắt cho du khách tại Lễ hội Kinh khí cầu năm 2025

Khoẻ - Đẹp 15:02

Sáng 24-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 2025 khai mạc trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu.

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Tiêu dùng thông minh 13:00

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Khoẻ - Đẹp 12:58

Elite Dental vừa tổ chức Lễ công bố "Hệ thống nha khoa cao cấp quốc tế Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ)".

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Khoẻ - Đẹp 09:42

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác.

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

Điểm đến 09:41

Diễn đàn Cicon Quốc tế – Hội nghị Công nghiệp Đô thị Văn hóa Thông minh năm 2025 (Cicon International Forum 2025) đã diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM)

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang

Chuyện của Sao 06:40

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, TS-NTK Quỳnh Paris tham gia chương trình "Tình yêu không biên giới".

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

Chuyện của Sao 13:41

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.