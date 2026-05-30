Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Sự kiện là dịp để khách tham dự trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và hiểu rõ hơn cách các đổi mới và công nghệ của Bosch hỗ trợ đời sống hằng ngày.

Với nền tảng chất lượng chuẩn Đức cùng công nghệ tiên tiến, Bosch tiếp tục phát triển các giải pháp giúp người nâng tầm cuộc sống: vun đắp tổ ấm tốt hơn, làm việc thông minh hơn và di chuyển vững tâm hơn.

Ông Andre de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, chia sẻ: Với Bosch, đổi mới không phải là công nghệ vì công nghệ. Điều chúng tôi theo đuổi là những giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho cách mọi người sống, làm việc và di chuyển mỗi ngày. Khi công nghệ tiên tiến đi cùng lợi ích rõ ràng, người dùng các sản phẩm Bosch sẽ cảm nhận một trải nghiệm sống tốt hơn và chất lượng hơn.

Bosch không tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, mà theo cách xây dựng một hệ sinh thái giải pháp có thể kết nối với nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Từ dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp, thiết bị gia dụng thông minh đến các giải pháp hậu mãi ô tô bền bỉ, Bosch kết hợp kỹ thuật tiên tiến với tính ứng dụng thực tiễn để tạo nên trải nghiệm hiệu quả và toàn diện hơn.

Trong không gian tổ ấm, công nghệ kết nối giúp người dùng tối ưu hiệu suất thiết bị và tận hưởng cuộc sống. Tại môi trường làm việc, dụng cụ điện cầm tay hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp với các công cụ mạnh mẽ, chính xác và an toàn.

Trên hành trình di chuyển, Bosch hỗ trợ người lái với các linh kiện bền bỉ và vận hành ổn định để thích ứng tốt với điều kiện giao thông và thời tiết tại Việt Nam.Thông qua định hướng kết nối và tự động hóa, Bosch tiếp tục củng cố vị thế ở nhóm thiết bị điện gia dụng (Home Appliances) chất lượng cao trên toàn cầu.

Điểm nhấn nổi bật là công nghệ máy rửa chén của Bosch với Zeolith® Drying – sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô, đồng thời tối ưu hiệu suất năng lượng. Trong định hướng mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh, Bosch giới thiệu Bosch Smart Lock – ngành hàng mới hiện đã được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh giao thông và thời tiết tại Việt Nam thường xuyên thay đổi, người lái xe cần những linh kiện vận hành ổn định để an tâm trên mọi cung đường. Bosch mang đến các giải pháp hậu mãi thiết yếu như gạt mưa khí động học, má phanh và hệ thống lọc tiên tiến…

