Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Ngày 30-5, adidas chính thức đưa adidas Sala Running Store vào hoạt động sau sự kiện khai trương diễn ra tại TPHCM.

Mới đây, doanh nhân Lê Thùy đã khiến nhiều người yêu mến bất ngờ khi thực hiện bộ ảnh áo dài đa sắc,

Một bài tập thể dục vận động linh hoạt, dễ dàng luyện tập hằng ngày tại trường hoặc ở nhà, vũ điệu MAXD đang thu hút sự quan tâm của trẻ em và người lớn.

English 1 (trung tâm giáo dục tiếng Anh thuộc Tập đoàn Edprima có trụ sở tại Thụy Sĩ) vừa công bố kế hoạch mở rộng sang thị trường Việt Nam.

Hội thảo Khoa học Quốc tế PediaConnect 2026, chủ đề “Những tiến bộ trong phòng ngừa bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em”.

Hải trình mang yêu thương từ đất liền tới Trường Sa, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ y tế, tiếp sức cho người lính.

“Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc” của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhiều gia đình hiếm muộn.

Bác sĩ CK 2 Nguyễn Văn Thắng – Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Cà Mau – trao đổi thêm kinh nghiệm nhằm giảm áp lực cho mẹ bầu vào thời tiết nắng nóng.

Sau khi đoạt Á quân 1 cuộc thi "Ngôi sao nhạc Việt 2024, ca sĩ Tân Nguyễn tiếp tục khẳng định sức hút bằng những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, rõ ràng.

Trong loạt ảnh mới thực hiện tại Hà Nội, doanh nhân Lê Thùy gây chú ý khi hóa thân thành người đẹp Kinh Bắc với hình ảnh nón quai thao truyền thống.

Bảo lãnh diện hôn thê đi Mỹ (Visa K1) là diện bảo lãnh dành cho công dân Mỹ đưa hôn thê hoặc hôn phu sang Hoa Kỳ kết hôn hợp pháp.

Công ty Đồng Đội Việt Nam không chỉ ghi dấu những chương trình nhân văn mà còn là sự tiếp nối của thế hệ trẻ trưởng thành từ môi trường giàu truyền thống ấy.

Ngày 23-5, Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School Điểm tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1".

Trong hành trình thiện nguyện, Dạ Minh Châu đã trao quà và cất tiếng hát phục vụ các bệnh nhi ung thư đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Mẹ Như.

Bỉm dày bằng thấm tốt? Sai lầm này đang khiến mẹ bỉm vô tình làm hại làn da và dáng đi của con. Bài viết này sẽ giúp mẹ bóc trần những lầm tưởng phổ biến đó.

Năm 2026, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho những cơ hội mới.

Với hơn 8.500 VĐV dự kiến tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 tiếp tục mang đến mùa giải giàu năng lượng cùng nhiều trải nghiệm mới cho cộng đồng runner.

Uniqlo, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, chính thức khởi động Tuần lễ cảm ơn (Kanshasai).

GrabFood tiếp tục chương trình "Giải đấu quán đỉnh" 2026, hỗ trợ nhà hàng, quán ăn thu hút thêm đơn hàng, gắn kết với khách và tăng doanh thu trên GrabFood.

Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ra mắt giữa năm 2026 là sản phẩm nổi bật trong phân khúc tầm trung, được tối ưu hóa cho người dùng phổ thông.

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

30 tháng 5, 2026 | 21:12

Tại sự kiện “Bosch Experience Day” vừa diễn ra ở TPHCM, Bosch giới thiệu một số giải pháp mới tiêu biểu thuộc ba mảng công việc – gia đình – di chuyển.

Sự kiện là dịp để khách tham dự trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và hiểu rõ hơn cách các đổi mới và công nghệ của Bosch hỗ trợ đời sống hằng ngày.

Với nền tảng chất lượng chuẩn Đức cùng công nghệ tiên tiến, Bosch tiếp tục phát triển các giải pháp giúp người nâng tầm cuộc sống: vun đắp tổ ấm tốt hơn, làm việc thông minh hơn và di chuyển vững tâm hơn.

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống - Ảnh 1.

Ông Andre de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, chia sẻ: Với Bosch, đổi mới không phải là công nghệ vì công nghệ. Điều chúng tôi theo đuổi là những giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho cách mọi người sống, làm việc và di chuyển mỗi ngày. Khi công nghệ tiên tiến đi cùng lợi ích rõ ràng, người dùng các sản phẩm Bosch sẽ cảm nhận một trải nghiệm sống tốt hơn và chất lượng hơn.

Bosch không tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, mà theo cách xây dựng một hệ sinh thái giải pháp có thể kết nối với nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Từ dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp, thiết bị gia dụng thông minh đến các giải pháp hậu mãi ô tô bền bỉ, Bosch kết hợp kỹ thuật tiên tiến với tính ứng dụng thực tiễn để tạo nên trải nghiệm hiệu quả và toàn diện hơn.

Trong không gian tổ ấm, công nghệ kết nối giúp người dùng tối ưu hiệu suất thiết bị và tận hưởng cuộc sống. Tại môi trường làm việc, dụng cụ điện cầm tay hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp với các công cụ mạnh mẽ, chính xác và an toàn.

Trên hành trình di chuyển, Bosch hỗ trợ người lái với các linh kiện bền bỉ và vận hành ổn định để thích ứng tốt với điều kiện giao thông và thời tiết tại Việt Nam.Thông qua định hướng kết nối và tự động hóa, Bosch tiếp tục củng cố vị thế ở nhóm thiết bị điện gia dụng (Home Appliances) chất lượng cao trên toàn cầu.

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống - Ảnh 2.

Điểm nhấn nổi bật là công nghệ máy rửa chén của Bosch với Zeolith® Drying – sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô, đồng thời tối ưu hiệu suất năng lượng. Trong định hướng mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh, Bosch giới thiệu Bosch Smart Lock – ngành hàng mới hiện đã được phân phối chính thức tại Việt Nam.  

Trong bối cảnh giao thông và thời tiết tại Việt Nam thường xuyên thay đổi, người lái xe cần những linh kiện vận hành ổn định để an tâm trên mọi cung đường. Bosch mang đến các giải pháp hậu mãi thiết yếu như gạt mưa khí động học, má phanh và hệ thống lọc tiên tiến…

Song Hà

