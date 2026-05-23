Hoa hậu Dạ Minh Châu gây xúc động khi diện áo dài hát phục vụ các bệnh nhi ung thư

Không chỉ mang đến những phần quà ý nghĩa về vật chất, nàng hậu còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia bằng chính lời ca tiếng hát của mình. Hình ảnh người đẹp ân cần thăm hỏi, động viên từng em nhỏ đã để lại nhiều cảm xúc đẹp cho các mạnh thường quân và những người tham gia chương trình.

Đây là một trong chuỗi hoạt động thiện nguyện mà Hoa hậu điện ảnh Dạ Minh Châu bền bỉ thực hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trước đó, tại Cô nhi viện Lục Hòa (tỉnh Lâm Đồng), người đẹp đã cùng nghệ sĩ Minh Béo tận tay phát từng hộp cơm chay đến các em thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử giản dị nhưng chan chứa yêu thương đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đầy ấm áp trong những ngày tháng 5.

Tiếp nối hành trình nhân ái, đoàn thiện nguyện đã đến Mái ấm bệnh nhi ung thư Mẹ Như tại tỉnh Tây Ninh - nơi đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh kém may mắn. Tại đây, đoàn đã trao tặng quà, bánh kẹo cùng tiền mặt để hỗ trợ các em nhỏ. Đặc biệt, phần giao lưu văn nghệ do Hoa hậu Dạ Minh Châu thể hiện đã mang lại không khí gần gũi, vui tươi và tiếp thêm tinh thần cho các bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật.

Đồng hành trong chương trình còn có nghệ sĩ Minh Béo, các sư thầy cùng nhiều mạnh thường quân chung tay góp sức mang hơi ấm yêu thương đến với các em nhỏ bất hạnh.

Nhiều năm qua, Hoa hậu Dạ Minh Châu được biết đến là một nghệ sĩ tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Hằng năm, cô thường xuyên cùng các anh chị em nghệ sĩ tìm đến những vùng đất khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật để trao tặng những phần quà ý nghĩa

Không chỉ vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, từ chính tấm lòng của mình, người đẹp còn tự nguyện đóng góp thêm chi phí cho các hoạt động thiện nguyện. Với cô, sự sẻ chia không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên tinh thần dành cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Chính bởi trái tim nhân ái và những hành động đẹp hướng về cộng đồng, Hoa hậu điện ảnh Dạ Minh Châu từng được vinh danh với giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025" do Tạp chí Phụ Nữ Mới- cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp tích cực, bền bỉ của nữ nghệ sĩ trên hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.