Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Bản lĩnh sống 14:59

Câu chuyện lập nghiệp của nữ doanh nhân trẻ Ngọc Hân là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ bởi tinh thần vượt khó, sự nhạy bén và ý chí không ngừng vươn lên.

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Điểm đến 12:58

Báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating dự đoán lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030.

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Khoẻ - Đẹp 11:57

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI được vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026 với hạng mục “Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026”.

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Khoẻ - Đẹp 14:53

Được đào tạo trong môi trường y khoa quốc tế, bác sĩ Annie Nguyễn chọn về Việt Nam xây dựng một bệnh viện thẩm mỹ vận hành theo tư duy y khoa bài bản.

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:01

TOTO Bán Lẻ Tại Kho đang trở thành địa chỉ cung cấp bồn cầu chính hãng được nhiều khách hàng tin tưởng tại Việt Nam.

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Tiêu dùng thông minh 12:18

Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Tiêu dùng thông minh 12:17

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Tiêu dùng thông minh 15:04

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Bản lĩnh sống 18:01

Giang Uyên (Uyên Bê) không chỉ xây dựng một sự nghiệp rạng rỡ bằng nội lực của bản thân, mà còn dùng chính sức ảnh hưởng ấy để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Khoẻ - Đẹp 17:12

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

Khoẻ - Đẹp 16:05

P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:06

Vận Tải Thành Phát là một trong những thương hiệu được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong những năm gần đây.

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 14:54

Chiến dịch khắc họa sự mệt mỏi vô hình trong hành trình làm mẹ qua nghệ thuật và dữ liệu từ thiết bị đeo Garmin.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 13:01

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Khoẻ - Đẹp 13:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Tiêu dùng thông minh 15:43

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Khoẻ - Đẹp 10:17

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam

19 tháng 5, 2026 | 14:13

Tổ chức Asia Artpiad Committee (AAC) trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam, bước ngoặt quan trọng của hành trình kết nối nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo châu Á.

Đại diện Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Quốc gia AAC Việt Nam là Nguyễn Quỳnh Như.

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn mở ra một chương mới cho nghệ thuật Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế, khi Việt Nam chính thức trở thành một phần của hệ sinh thái nghệ thuật mang tầm khu vực và toàn cầu. Trước đó Asia Artpiad Committee cũng đến Việt Nam công bố và trao quyết định Ủy viên cống hiến cho nữ doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy.

Nghệ thuật trở lại làm "ngôn ngữ chung của nhân loại"

Chia sẻ trong thời khắc nhận quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch AAC Vietnam – Tiến sĩ danh dự, NTK Nguyễn Quỳnh Như xúc động cho biết: "Tôi vẫn luôn tin rằng mọi chuyển động của xã hội, dù bắt đầu từ kinh tế hay văn hóa, đều khởi sinh từ một nhu cầu rất người: nhu cầu được kết nối, được nhìn thấy và được cùng nhau đi xa hơn giới hạn của một cá nhân".

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tich AAC Việt Nam Nguyễn Quỳnh Như trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên cống hiến cho doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy.

Theo bà, tấm "giấy bản quyền" mà AAC trao cho mỗi quốc gia không đơn thuần là một chứng nhận, mà là biểu tượng của "Thế vận hội Nghệ thuật" – tinh thần từng tồn tại rực rỡ trong lịch sử nhân loại nhưng đã bị lãng quên suốt nhiều thập niên.

"Ngày hôm nay, AAC trao cho Việt Nam một tấm bản quyền duy nhất. Ngày mai, chính chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện đó bằng những tác phẩm, những con người và những kết nối", bà nhấn mạnh.

Asia Artpiad Committee và khát vọng hồi sinh nghệ thuật vì nhân loại

Asia Artpiad Committee ra đời từ khát vọng khôi phục tinh thần "Nghệ thuật vì nhân loại" – nơi nghệ thuật được đặt ngang hàng với thể thao, trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng trên thế giới.

Mô hình này được xem như một phiên bản hiện đại của "Thế vận hội Nghệ thuật", nơi thi ca, âm nhạc, thiết kế, hội họa và sáng tạo được tôn vinh như những giá trị cốt lõi của nhân loại. Đứng sau sự hồi sinh ấy là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế và nghệ thuật châu Á.

Trong đó có Lee Hee-beom – người từng giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Tổ chức PyeongChang 2018. Ông được xem là người đặt nền móng tư duy "quyền lực mềm", khi cho rằng sức mạnh của một quốc gia không nằm ở vũ khí mà ở văn hóa.

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam - Ảnh 3.

Đồng hành cùng ông là Park Bong-kyu – nhà sáng lập CICON, người tin rằng kinh tế chỉ có thể phát triển bền vững khi đặt trên nền tảng thấu hiểu con người.

Ngoài ra còn có Park Jong-sun – người kết nối mạng lưới nghệ sĩ, học viện và bảo tàng khắp châu Á, cùng Kim Young-hee – người phụ trách chuẩn hóa quy chế thi, chấm điểm và chuyển giao bản quyền tác phẩm cho "World Art Hall of Fame".

Bốn con người, bốn vai trò khác nhau nhưng cùng chung một thông điệp: "Nghệ thuật phải trở lại làm ngôn ngữ chung của nhân loại." CICON AAC – Tiên phong bằng giá trị bền vững. Theo đại diện AAC Vietnam, điều khiến CICON AAC trở nên khác biệt không nằm ở việc "đi trước", mà nằm ở hành trình bền bỉ kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo mang giá trị dài hạn. Từ CICON 2012 đến CICON 2023, từ Korea CEO Summit đến Asia Artpiad 2026, đó là hành trình kéo dài suốt 14 năm với khát vọng kết nối nghệ thuật, kinh tế và cộng đồng. AAC cho rằng mỗi hạng mục thi không chỉ dừng ở sáng tạo nghệ thuật, mà còn phải trả lời những câu hỏi lớn của nhân loại trong năm 2026:

Làm thế nào để thế giới đẹp hơn? Làm thế nào để con người tự do hơn? Làm thế nào để xã hội bình đẳng hơn?… Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và xung đột, các giá trị ESG, kinh tế sáng tạo và văn hóa cộng đồng ngày càng trở thành xu hướng toàn cầu. Đây cũng được xem là "thiên thời" để nghệ thuật đóng vai trò kết nối con người. Việt Nam và cơ hội vươn tầm quốc tế bằng bản sắc văn hóa trong thời cuộc công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam - Ảnh 4.

Theo Chủ tịch AAC Vietnam, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt để tham gia sân chơi nghệ thuật quốc tế, từ xơ dừa, lụa tơ sen, gốm Bát Tràng cho đến thổ cẩm Tây Bắc – những chất liệu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó là mạng lưới hơn 500 CEO, 200 nhà thiết kế, nghệ sĩ cùng hàng chục làng nghề đã và đang được kết nối trong suốt ba năm qua thông qua hệ sinh thái CICON Việt Nam. "Chúng tôi không tạo ra một cuộc thi. Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái, nơi nhà thiết kế gặp nghệ nhân, nhà khoa học gặp nghệ sĩ, doanh nghiệp gặp cộng đồng", bà Nguyễn Quỳnh Như chia sẻ. Theo bà, giá trị lớn nhất của một cộng đồng không chỉ nằm ở tham vọng cá nhân, mà còn ở khả năng đồng hành, nâng đỡ nhau và cùng hướng tới tương lai chung.

Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam - Ảnh 5.

"Từ CICON đến AAC, với tôi, đó là hành trình xây dựng một cộng đồng kết nối – nơi nghệ thuật và kinh tế nâng đỡ nhau, nơi cá nhân gặp cộng đồng, và mỗi bước đi đều mang theo trách nhiệm với tương lai mà chúng ta cùng kiến tạo", bà nói thêm. Hiện tại Ban điều hành Asia Artpiad Committee - Những người nỗ lực kiến tạo gồm ông Lee Hee - beom - Chủ tịch AAC; ông Lee Kwang - Soo - Chủ tịch Ủy ban Điều hành AAC; ông Lee Young -joon - Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch AAC; ông Park Bong - kyu - Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác AAC.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Điểm đến 12:58

Báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating dự đoán lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận

Điểm đến 20:54

Trường THCS Phổ Thuận (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề: "Thanh âm thời gian – Đi để trở về".

Malaysia tăng sức hút toàn cầu qua lễ hội Vaisakhi 2026

Malaysia tăng sức hút toàn cầu qua lễ hội Vaisakhi 2026

Điểm đến 21:18

Tổng cục Du lịch Malaysia thông báo Lễ hội Vaisakhi thuộc khuôn khổ Visit Malaysia 2026 đã được tổ chức thành công tại Malaysia Tourism Centre, Kuala Lumpur.

Lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa của du khách Việt trên Agoda tăng 81%

Lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa của du khách Việt trên Agoda tăng 81%

Điểm đến 20:42

Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước trên Agoda, du lịch nội địa đạt mức tăng trưởng 81% cho kỳ nghỉ dài cuối tháng 4 kéo dài sang đầu tháng 5.

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

Điểm đến 12:17

Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc, ông Park Bong-Kyu đại diện tổ chức CICON quốc tế, trao cúp vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam xuất sắc.

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Điểm đến 17:35

Ngày 9-4, Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM) sẽ diễn ra Hội nghị CICON Vietnam 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên AI".

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

Điểm đến 13:12

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế (GDQT) Nam Việt vừa tổ chức ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản - Việt Nam, thúc đẩy giáo dục và nguồn nhân lực quốc tế.

Phụ nữ

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Bản lĩnh sống 14:59

Câu chuyện lập nghiệp của nữ doanh nhân trẻ Ngọc Hân là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ bởi tinh thần vượt khó, sự nhạy bén và ý chí không ngừng vươn lên.

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Điểm đến 12:58

Báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating dự đoán lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030.

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Khoẻ - Đẹp 11:57

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI được vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026 với hạng mục “Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026”.

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Khoẻ - Đẹp 14:53

Được đào tạo trong môi trường y khoa quốc tế, bác sĩ Annie Nguyễn chọn về Việt Nam xây dựng một bệnh viện thẩm mỹ vận hành theo tư duy y khoa bài bản.

TÁM

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Ngọc Hân: Câu chuyện kinh doanh bằng nghị lực của cô gái nghèo miền Tây

Bản lĩnh sống 14:59

Câu chuyện lập nghiệp của nữ doanh nhân trẻ Ngọc Hân là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ bởi tinh thần vượt khó, sự nhạy bén và ý chí không ngừng vươn lên.

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Điểm đến 12:58

Báo cáo mới của Mastercard và CrescentRating dự đoán lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030.

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Khoẻ - Đẹp 11:57

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI được vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026 với hạng mục “Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026”.

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Nữ bác sĩ mang tư duy y khoa quốc tế xây dựng bệnh viện thẩm mỹ theo chuẩn an toàn

Khoẻ - Đẹp 14:53

Được đào tạo trong môi trường y khoa quốc tế, bác sĩ Annie Nguyễn chọn về Việt Nam xây dựng một bệnh viện thẩm mỹ vận hành theo tư duy y khoa bài bản.

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

TOTO Bán Lẻ Tại Kho cung cấp bồn cầu chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:01

TOTO Bán Lẻ Tại Kho đang trở thành địa chỉ cung cấp bồn cầu chính hãng được nhiều khách hàng tin tưởng tại Việt Nam.

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Tiêu dùng thông minh 12:18

Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Tiêu dùng thông minh 12:17

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Tiêu dùng thông minh 15:04

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Bản lĩnh sống 18:01

Giang Uyên (Uyên Bê) không chỉ xây dựng một sự nghiệp rạng rỡ bằng nội lực của bản thân, mà còn dùng chính sức ảnh hưởng ấy để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Khoẻ - Đẹp 17:12

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.