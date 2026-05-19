Asia Artpiad Committee trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam

Đại diện Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Quốc gia AAC Việt Nam là Nguyễn Quỳnh Như.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn mở ra một chương mới cho nghệ thuật Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế, khi Việt Nam chính thức trở thành một phần của hệ sinh thái nghệ thuật mang tầm khu vực và toàn cầu. Trước đó Asia Artpiad Committee cũng đến Việt Nam công bố và trao quyết định Ủy viên cống hiến cho nữ doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy.

Nghệ thuật trở lại làm "ngôn ngữ chung của nhân loại"

Chia sẻ trong thời khắc nhận quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch AAC Vietnam – Tiến sĩ danh dự, NTK Nguyễn Quỳnh Như xúc động cho biết: "Tôi vẫn luôn tin rằng mọi chuyển động của xã hội, dù bắt đầu từ kinh tế hay văn hóa, đều khởi sinh từ một nhu cầu rất người: nhu cầu được kết nối, được nhìn thấy và được cùng nhau đi xa hơn giới hạn của một cá nhân".

Chủ tich AAC Việt Nam Nguyễn Quỳnh Như trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên cống hiến cho doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy.

Theo bà, tấm "giấy bản quyền" mà AAC trao cho mỗi quốc gia không đơn thuần là một chứng nhận, mà là biểu tượng của "Thế vận hội Nghệ thuật" – tinh thần từng tồn tại rực rỡ trong lịch sử nhân loại nhưng đã bị lãng quên suốt nhiều thập niên.

"Ngày hôm nay, AAC trao cho Việt Nam một tấm bản quyền duy nhất. Ngày mai, chính chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện đó bằng những tác phẩm, những con người và những kết nối", bà nhấn mạnh.

Asia Artpiad Committee và khát vọng hồi sinh nghệ thuật vì nhân loại

Asia Artpiad Committee ra đời từ khát vọng khôi phục tinh thần "Nghệ thuật vì nhân loại" – nơi nghệ thuật được đặt ngang hàng với thể thao, trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng trên thế giới.

Mô hình này được xem như một phiên bản hiện đại của "Thế vận hội Nghệ thuật", nơi thi ca, âm nhạc, thiết kế, hội họa và sáng tạo được tôn vinh như những giá trị cốt lõi của nhân loại. Đứng sau sự hồi sinh ấy là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế và nghệ thuật châu Á.

Trong đó có Lee Hee-beom – người từng giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Tổ chức PyeongChang 2018. Ông được xem là người đặt nền móng tư duy "quyền lực mềm", khi cho rằng sức mạnh của một quốc gia không nằm ở vũ khí mà ở văn hóa.

Đồng hành cùng ông là Park Bong-kyu – nhà sáng lập CICON, người tin rằng kinh tế chỉ có thể phát triển bền vững khi đặt trên nền tảng thấu hiểu con người.

Ngoài ra còn có Park Jong-sun – người kết nối mạng lưới nghệ sĩ, học viện và bảo tàng khắp châu Á, cùng Kim Young-hee – người phụ trách chuẩn hóa quy chế thi, chấm điểm và chuyển giao bản quyền tác phẩm cho "World Art Hall of Fame".

Bốn con người, bốn vai trò khác nhau nhưng cùng chung một thông điệp: "Nghệ thuật phải trở lại làm ngôn ngữ chung của nhân loại." CICON AAC – Tiên phong bằng giá trị bền vững. Theo đại diện AAC Vietnam, điều khiến CICON AAC trở nên khác biệt không nằm ở việc "đi trước", mà nằm ở hành trình bền bỉ kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo mang giá trị dài hạn. Từ CICON 2012 đến CICON 2023, từ Korea CEO Summit đến Asia Artpiad 2026, đó là hành trình kéo dài suốt 14 năm với khát vọng kết nối nghệ thuật, kinh tế và cộng đồng. AAC cho rằng mỗi hạng mục thi không chỉ dừng ở sáng tạo nghệ thuật, mà còn phải trả lời những câu hỏi lớn của nhân loại trong năm 2026:

Làm thế nào để thế giới đẹp hơn? Làm thế nào để con người tự do hơn? Làm thế nào để xã hội bình đẳng hơn?… Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và xung đột, các giá trị ESG, kinh tế sáng tạo và văn hóa cộng đồng ngày càng trở thành xu hướng toàn cầu. Đây cũng được xem là "thiên thời" để nghệ thuật đóng vai trò kết nối con người. Việt Nam và cơ hội vươn tầm quốc tế bằng bản sắc văn hóa trong thời cuộc công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Theo Chủ tịch AAC Vietnam, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt để tham gia sân chơi nghệ thuật quốc tế, từ xơ dừa, lụa tơ sen, gốm Bát Tràng cho đến thổ cẩm Tây Bắc – những chất liệu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó là mạng lưới hơn 500 CEO, 200 nhà thiết kế, nghệ sĩ cùng hàng chục làng nghề đã và đang được kết nối trong suốt ba năm qua thông qua hệ sinh thái CICON Việt Nam. "Chúng tôi không tạo ra một cuộc thi. Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái, nơi nhà thiết kế gặp nghệ nhân, nhà khoa học gặp nghệ sĩ, doanh nghiệp gặp cộng đồng", bà Nguyễn Quỳnh Như chia sẻ. Theo bà, giá trị lớn nhất của một cộng đồng không chỉ nằm ở tham vọng cá nhân, mà còn ở khả năng đồng hành, nâng đỡ nhau và cùng hướng tới tương lai chung.

"Từ CICON đến AAC, với tôi, đó là hành trình xây dựng một cộng đồng kết nối – nơi nghệ thuật và kinh tế nâng đỡ nhau, nơi cá nhân gặp cộng đồng, và mỗi bước đi đều mang theo trách nhiệm với tương lai mà chúng ta cùng kiến tạo", bà nói thêm. Hiện tại Ban điều hành Asia Artpiad Committee - Những người nỗ lực kiến tạo gồm ông Lee Hee - beom - Chủ tịch AAC; ông Lee Kwang - Soo - Chủ tịch Ủy ban Điều hành AAC; ông Lee Young -joon - Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch AAC; ông Park Bong - kyu - Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác AAC.