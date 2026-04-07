Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Hội nghị mở ra không gian đối thoại chuyên sâu cho 300 đến 400 đại biểu quốc tế, quy tụ giới tinh hoa lãnh đạo chính phủ, chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp hàng đầu từ Hàn Quốc, Việt Nam cùng khối ASEAN nhằm đón đầu các xu hướng công nghệ, đô thị và văn hóa mới nhất.

CICON Vietnam 2026 do Korea CEO Summit (KCS) sáng lập, phối hợp cùng các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Đây được định vị là diễn đàn kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp - công nghệ - văn hóa trong khu vực.

Trong ngày diễn ra sự kiện, chương trình sẽ mang đến hơn 10 phiên hội nghị chuyên đề, tập trung vào các trụ cột chính :

Trí tuệ nhân tạo (AI) & Năng lực quốc gia: Bàn luận về chính sách AI và lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đô thị Thông minh & Môi trường: Ứng dụng AI trong đô thị thông minh và chiến lược quản lý tài nguyên nước khu vực Mekong. Công nghệ Hội tụ & Khoa học: Phân tích ứng dụng của công nghệ lõi (AI, Blockchain, Web 3.0), logistics và công nghệ sinh học. Công nghiệp Văn hóa & Nghệ thuật: Khám phá ứng dụng AI trong văn hóa, nghệ thuật, doanh nghiệp và sự giao thoa văn hóa quốc tế. Hợp tác Đầu tư: Các phiên kết nối cấp cao, Business Matching và Lễ ký kết MOU nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại song phương và đa phương.

Sự kiện vinh dự có sự tham gia của các đại biểu cấp cao gồm: Lãnh đạo chính phủ, nguyên lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc; Đại diện cơ quan quản lý Việt Nam; cùng các doanh nhân, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực AI, công nghệ, đô thị và văn hóa.

Điểm khác biệt của CICON Vietnam 2026 là mô hình "Hội tụ 3 trụ cột": Đô thị – Văn hóa – Công nghệ. Với định hướng chiến lược hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực quốc tế trong thời điểm vàng khi AI trở thành động lực phát triển mới.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược mới, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo và công nghệ cao, đồng thời củng cố mối quan hệ đối tác bền chặt giữa Việt Nam, Hàn Quốc và cộng đồng ASEAN.