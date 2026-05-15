Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Vì sao nhiều người lựa chọn tự làm giỏ quà Tết?

Không chỉ giúp chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng, việc tự tay chuẩn bị còn thể hiện sự chỉn chu, tinh tế và tấm lòng của người tặng trong dịp đầu năm mới. Xu hướng này đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình, doanh nghiệp và giới trẻ yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tự gói quà Tết thay vì mua sẵn giúp bạn tạo nên những món quà Tết ý nghĩa, thể hiện tâm ý chân thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí theo ngân sách và tạo dấu ấn cá nhân độc đáo. Việc tự tay chọn lựa từng món quà còn thể hiện sự trân trọng và giúp gắn kết tình cảm sâu sắc hơn với người nhận trong dịp đầu năm mới.





Tự chuẩn bị quà Tết thể hiện sự trân trọng và gắn kết tình cảm sâu sắc

Cần chuẩn bị những gì để làm giỏ quà Tết sang trọng?

Để làm giỏ quà Tết sang trọng, bạn cần chuẩn bị như sau:

Lên ý tưởng, xác định đối tượng và ngân sách

Xác định rõ người nhận người thân, đối tác hay cấp trên để chọn chủ đề phù hợp như: giỏ quà sức khỏe, đặc sản vùng miền hoặc bánh kẹo cao cấp. Việc ấn định trước mức ngân sách ví dụ 500.000 VNĐ hay 2.000.000 VNĐ sẽ giúp bạn kiểm soát chi phí và lựa chọn các thành phần bên trong một cách cân đối, tránh lãng phí.

Lựa chọn sản phẩm bên trong

Sản phẩm trong giỏ quà cần phù hợp với sở thích và nhu cầu của người nhận. Với quà Tết cho bố mẹ, ông bà hay người thân, nên ưu tiên các thực phẩm bổ dưỡng như yến sào, trà thảo dược, các loại hạt dinh dưỡng hoặc sữa tốt cho sức khỏe. Đối với cấp trên, khách hàng hoặc đối tác, có thể lựa chọn rượu vang, cà phê đặc sản, socola cao cấp hay trà thượng hạng để tăng sự sang trọng và tinh tế. Đồng thời, nên ưu tiên các sản phẩm có bao bì đẹp, màu sắc đồng bộ và hạn sử dụng dài để giỏ quà thêm chỉn chu, chuyên nghiệp.

Chọn giỏ đựng và vật liệu phụ trợ

Giỏ đựng cần có kích thước phù hợp với số lượng sản phẩm, đảm bảo phần đế vững chắc, không bị nghiêng lệch. Tùy vào phong cách, bạn có thể chọn giỏ mây tre truyền thống, hộp giấy hoặc hộp gỗ sang trọng.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ khác như:

Vật liệu cố định: Súng bắn keo, băng dính trong, mút xốp hoặc giấy vụn lót đáy.

Súng bắn keo, băng dính trong, mút xốp hoặc giấy vụn lót đáy. Vật liệu trang trí: Giấy bóng kính loại trong suốt hoặc hoa văn, ruy-băng vải, nơ và thiệp chúc mừng.

Cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để gói quà

Các bước làm giỏ quà Tết sang trọng tại nhà

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xử lý phần nền và tạo độ cao

Dùng các vật liệu như mút xốp, giấy lót hoặc giấy vụn trang trí để chèn vào đáy giỏ để tạo độ cao cần thiết, làm nền để cố định các sản phẩm chắc chắn hơn. Nếu đáy quá thấp hoặc quá phẳng, giỏ quà sẽ nhìn kém nổi bật.

Bước 2: Đặt sản phẩm chủ đạo làm tâm điểm

Hãy đặt sản phẩm chủ đạo như chai rượu hoặc hộp quà lớn phía sau hoặc ở vị trí trung tâm. Dựa theo các sản phẩm trung tâm này, bạn sắp xếp các món còn lại theo hình vòng cung hoặc tam giác cân.

Bước 3: Sắp xếp các món phụ và cân bằng thị giác

Hãy lấp những khoảng trống còn lại bằng các sản phẩm nhỏ hơn. Ở bước này, cần đặc biệt chú ý đến sự cân bằng màu sắc nếu một bên có tông màu nổi bật, bên còn lại cũng cần một món đồ có sắc độ tương đương để giỏ quà không bị quá bị chênh lệch về màu sắc.

Bước 4: Trang trí hoàn thiện bằng phụ kiện

Bên trong giỏ quà Tết có thể lấp đầy khoảng trống bằng các phụ kiện như: giấy rơm, mút xốp, hoa mai, hoa đào giả, cành lá mạ vàng, bạc,...để làm tăng tính thẩm mỹ cho giỏ quà.

Bước 5: Bọc bảo vệ và cố định thành phẩm

Đặt giỏ quà vào giữa tấm giấy kính, kéo các mép giấy lên phía trên đỉnh và túm gọn lại, sau đó dùng băng keo cố định chặt phần đầu. Thắt thêm một chiếc nơ hoặc ruy-băng bản lớn tại điểm túm để che đi mối buộc. Cuối cùng, đính kèm một tấm thiệp và ghi lời chúc mừng năm mới.

Gói kỹ giỏ quà Tết để không bị xê dịch khi vận chuyển

Việc tự tay lựa chọn và sửa soạn giỏ quà Tết chính là cách ý nghĩa nhất để bạn gửi gắm trọn vẹn tâm tình, nhưng nếu không có đủ thời gian để thực hiện tỉ mỉ từng khâu.

