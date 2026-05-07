Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh công bố hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) trên toàn quốc.

Thông qua hợp tác này, người dùng có thể đăng ký dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài qua ứng dụng Cake và rút tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng theo chính sách của VPBank.

Ông Nguyễn Hữu Quang – CEO Ngân hàng số Cake (phải) và ông Trương Hồng Hoàng - Giám đốc Phát triển kinh doanh ngành hàng dịch vụ của CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh công bố hợp tác mở rộng phân phối dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, làm việc tự do và thương mại điện tử quốc tế ngày càng phát triển, nhu cầu nhận tiền từ nước ngoài tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn gặp khó khăn do quy trình phức tạp, thời gian xử lý kéo dài và thiếu điểm hỗ trợ trực tiếp.

Sự kết hợp giữa Cake – nền tảng ngân hàng số với năng lực công nghệ và đa dạng sản phẩm tài chính, và CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh - đơn vị sở hữu các chuỗi bán lẻ TGDĐ và ĐMX với mạng lưới phủ rộng, hướng tới giải quyết những rào cản này bằng trải nghiệm đơn giản và dễ tiếp cận hơn.

Cụ thể, người dùng có nhu cầu nhận tiền quốc tế đến cửa hàng TGDĐ hoặc ĐMX gần nhất để được nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ Cake GlobalX ngay tại chỗ. Chỉ cần mang theo điện thoại và CCCD, nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ khách hoàn tất các bước đăng ký trên ứng dụng CAKE chỉ trong vài phút – hoàn toàn miễn phí, không cần đặt lịch trước. Không chỉ được hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ, sau khi tiền về tài khoản, khách hàng hoàn toàn có thể tiếp tục giao dịch rút tiền mặt ngay tại cửa hàng nhanh chóng.

Khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại Điện máy Xanh

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake cho biết: "Hợp tác với hệ thống bán lẻ Điện máy Xanh và Thế Giới Di Động là bước đi thiết thực giúp Cake mang dịch vụ nhận tiền quốc tế đến tận tay hàng triệu người Việt, từ các gia đình có người thân đang làm việc ở nước ngoài, đến freelancer, người bán hàng quốc tế và các cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới".

Về phía CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh, việc hợp tác đưa dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX vào hệ thống cửa hàng giúp đa dạng hóa các dịch vụ tài chính tại điểm bán. Sự hợp tác này cũng phản ánh xu hướng kết hợp giữa ngân hàng số và mạng lưới bán lẻ để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dùng.