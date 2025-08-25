Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Dịp này, hai đơn vị đồng thời triển khai chiến dịch "Một Việt Nam trong tim - Một nhịp sống trong tay", mang đến loạt hoạt động trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.

Thẻ Tự Do 2in1 là sản phẩm đồng thương hiệu giữa Cake và Vietnam Post, tích hợp thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng trên cùng một thẻ vật lý. Khách hàng chỉ cần duy trì một chiếc thẻ duy nhất nhưng vẫn linh hoạt sử dụng cả hai tính năng.

Thẻ Tự Do 2in1 nổi bật với ưu điểm trao quyền để người dùng tự quyết định cách chi tiêu.

Theo đó, tính năng linh động SmartSwitch cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn nguồn tiền và thứ tự ưu tiên cho từng loại giao dịch. Chủ thẻ có thể cài đặt mặc định ưu tiên mua sắm online từ nguồn tín dụng, mặc định ưu tiên rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán. Nếu hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thanh toán hết tiền, hệ thống sẽ tự động chuyển sang nguồn còn lại. Cơ chế này giúp giao dịch luôn liền mạch, không bị gián đoạn và mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Điểm khác biệt ở dòng thẻ Tự do 2in1 là không cần phải phát hành 2 sản phẩm song song (credit và debit), mà chỉ cần mở 1 thẻ tín dụng Tự Do 2in1 là có thể linh hoạt sử dụng cả hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán. Một chiếc thẻ, hai dòng tiền – vừa đơn giản, vừa hiệu quả và tối ưu chi phí phát hành…

Sản phẩm mới mang đến trải nghiệm đơn giản – linh hoạt – tối ưu

Điểm nhấn đặc biệt của thẻ Tự Do 2in1 là thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ mẫu tem: "Nam Bắc một nhà, non sông liền dải", được thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Du của Vietnam Post, gương mặt quen thuộc trong làng thiết kế tem bưu chính Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, chia sẻ: "Thẻ "Tự Do 2in1" không chỉ là một sản phẩm tài chính độc đáo, hiện đại mà còn mang bản sắc văn hóa và khơi dậy cảm xúc. Chiếc thẻ Tự Do 2in1 chính là minh chứng cho tinh thần đó".

Không chỉ bắt tay ra mắt thẻ đồng thương hiệu Tự Do 2in1, Cake và Vietnam Post còn cùng nhau tổ chức với chuỗi sự kiện, hoạt động đa trải nghiệm.