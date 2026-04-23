TOPWAN ra mắt MV "Lost in Paradiso": Làn gió latin khuấy động mùa hè

Đây được xem là dấu ấn đáng chú ý của nam nghệ sĩ trong hành trình tìm kiếm sự đa dạng phong cách âm nhạc latin hiện đại, sôi động.

"Lost in Paradiso" gây ấn tượng ngay từ những giai điệu đầu tiên với âm hưởng Latin quen thuộc, phóng khoáng và đầy năng lượng - đặc trưng của những bản hit mùa hè. Tuy nhiên, điểm khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở màu sắc âm nhạc, mà còn ở cách TOPWAN tự mình đảm nhận toàn bộ quy trình sản xuất, từ sáng tác, hòa âm, phối khí cho đến thu âm. Đây là hướng đi hiếm thấy trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng phụ thuộc vào các ê-kíp sản xuất chuyên biệt.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ khẳng định tất cả các sản phẩm của mình đều "nói không với AI". Theo chia sẻ, đây không phải là cách để chứng minh năng lực cá nhân, mà đơn giản là mong muốn giữ trọn tính nguyên bản và cảm xúc con người trong từng tác phẩm. Với TOPWAN, âm nhạc không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là không gian sáng tạo tự do, nơi anh có thể đóng góp những màu sắc riêng cho thị trường trong nước.

MV "Lost in Paradiso" được đầu tư về mặt hình ảnh với tinh thần trẻ trung, sôi động, kết hợp cùng gam màu retro tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa hoài cổ. Bên cạnh phần âm nhạc bắt tai, nội dung ca từ cũng mang chiều sâu nhất định, khơi gợi cho người nghe suy ngẫm về bản thân và hành trình sống giữa những lựa chọn và cảm xúc.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoàng Hương Ly trong MV đã góp phần tăng thêm sức hút cho sản phẩm. Với vẻ đẹp quyến rũ mang hơi hướng latin, nàng hậu không chỉ làm nổi bật phần hình ảnh mà còn giúp truyền tải trọn vẹn tinh thần mà ca khúc hướng đến.

Sự ra mắt của "Lost in Paradiso" không chỉ là bước đi mới của TOPWAN, mà còn cho thấy nỗ lực làm mới bản thân và tiếp cận gần hơn với xu hướng âm nhạc quốc tế. Trong bối cảnh V-pop ngày càng đa dạng, những sản phẩm mang màu sắc riêng như thế này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới, đồng thời mở rộng cơ hội để âm nhạc Việt vươn ra thị trường toàn cầu.