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NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

3 tháng 6, 2026 | 13:00

Theo Giảng viên-NTK Lê Minh Phú, sáng tạo không nằm ở giá tiền vật liệu mà ở khả năng nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị từ những điều tưởng chừng rất bình thường.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng, những vấn đề về ô nhiễm môi trường, rác thải, biến đổi khí hậu hay sự mai một dần các giá trị văn hóa truyền thống đang trở thành nỗi trăn trở của nhiều người làm giáo dục nghệ thuật. Với Giảng viên - Nhà thiết kế Lê Minh Phú, đó không chỉ là câu chuyện của xã hội mà còn là trách nhiệm của người đứng lớp trong việc định hướng tư duy và cảm xúc cho thế hệ trẻ.

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên - Ảnh 1.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú hướng dẫn sinh viên ngành May thời trang Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

Là giảng viên giảng dạy ngành may, thiết kế thời trang cùng các môn cơ sở như vẽ mỹ thuật, trang trí màu thuộc ngành Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp, anh luôn quan niệm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc tạo ra cái đẹp bên ngoài, mà còn phải giúp con người biết cảm nhận cuộc sống, yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Từ suy nghĩ ấy, trong quá trình giảng dạy, giảng viên Lê Minh Phú thường hướng sinh viên tiếp cận nghệ thuật từ những điều rất gần gũi trong đời sống như vải vụn, chỉ thêu, nghêu, sò, ốc, hến hay các chất liệu tái chế quen thuộc. Theo anh, sáng tạo không nằm ở giá trị đắt tiền của vật liệu mà nằm ở khả năng nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị từ những điều tưởng chừng rất bình thường.

Trong các giờ học mỹ thuật, trang trí cơ bản hay xử lý chất liệu thời trang, anh luôn khuyến khích sinh viên kết hợp giữa hội họa, thủ công và chất liệu tự nhiên để tạo nên những tác phẩm mang chiều sâu cảm xúc. Với người thầy này, khi sinh viên tự tay biến một mảnh vải cũ hay chiếc vỏ sò nhỏ thành một tác phẩm nghệ thuật cũng là lúc các em học được nhiều hơn kỹ thuật- đó còn là bài học về sự kiên nhẫn, tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về quan điểm giảng dạy, giảng viên Lê Minh Phú cho biết vai trò của người thầy nghệ thuật hôm nay không chỉ là dạy nghề mà còn phải là người truyền cảm hứng sống, giúp sinh viên biết quan sát, biết rung động và biết tạo ra giá trị tích cực bằng chính đôi tay cùng tư duy sáng tạo của mình.

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Giảng Viên - NTK Lê Minh Phú với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

Nuôi dưỡng dấu ấn cá nhân trong nghệ thuật

Qua nhiều năm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, điều khiến anh tâm đắc nhất chính là mỗi bạn trẻ đều sở hữu một khả năng sáng tạo riêng biệt. Có người mạnh về kỹ thuật, có người giàu cảm xúc và cũng có những sinh viên sáng tạo hoàn toàn bằng bản năng nghệ thuật.

Theo anh, điều quan trọng trong đào tạo hội họa mỹ thuật và thời trang không phải tạo ra những sản phẩm giống nhau mà là giúp sinh viên tìm được dấu ấn cá nhân của chính mình. Nếu người giảng viên biết lắng nghe và tạo môi trường phù hợp, sinh viên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nhiều lần hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài xử lý chất liệu, tranh nghệ thuật hay thiết kế thời trang từ vải vụn, nghêu, sò, ốc, hến, anh xúc động khi chứng kiến sự thay đổi trong tư duy của các em. Từ những sinh viên còn e ngại sáng tạo, các em dần mạnh dạn hơn, biết kể câu chuyện bằng màu sắc, chất liệu và cảm xúc cá nhân.

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên - Ảnh 3.

Với giảng viên - NTK Lê Minh Phú, mỗi chất liệu bình dị đều mang trong mình một câu chuyện và xứng đáng được hồi sinh.

"Giáo dục nghệ thuật hôm nay không chỉ dừng lại ở kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải nuôi dưỡng tinh thần nhân văn, ý thức cộng đồng và trách nhiệm với môi trường cho người học", anh chia sẻ.

Theo giảng viên Lê Minh Phú, một tác phẩm đẹp có thể khiến người xem chú ý trong khoảnh khắc, nhưng một tác phẩm có cảm xúc, có câu chuyện và mang thông điệp tích cực sẽ có khả năng ở lại lâu hơn trong lòng công chúng.

Hồi sinh nghệ thuật từ những điều bình dị

Là người theo đuổi quan điểm sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, giảng viên- NTK Lê Minh Phú xem những chiếc vỏ nghêu, sò, ốc, hến hay các mảnh vải vụn không phải là vật liệu bỏ đi, mà là chất liệu mang hơi thở thiên nhiên, đời sống và ký ức văn hóa rất gần gũi với người Việt.

Trong các môn xử lý chất liệu thời trang và mỹ thuật cơ sở, anh thường hướng dẫn sinh viên kết hợp hội họa, đắp vải, thêu tay, đính kết cùng vật liệu biển để tạo nên các tác phẩm vừa mang tính ứng dụng vừa giàu cảm xúc nghệ thuật. Điều này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thủ công mà còn mở rộng tư duy sáng tạo chất liệu - yếu tố ngày càng quan trọng trong ngành thời trang và làm đẹp hiện đại.

Trước đây, anh từng ứng dụng nghêu, sò, ốc, hến trong thiết kế phục trang cải lương cho bộ sưu tập "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" cũng như phần phục trang của ca cảnh "Trọn đời vương tơ". Những chất liệu tự nhiên khi kết hợp với nghệ thuật sân khấu đã tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, vừa mới lạ nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa Việt Nam.

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên - Ảnh 4.

NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo và nghệ sĩ Hùng Vương trong trang phục cải lương của giảng viên - NTK Lê Minh Phú.

Đặc biệt, hành trình mang những thiết kế cải lương đậm bản sắc Việt đến diễn đàn quốc tế CICON đã giúp anh nhận ra rằng thế giới ngày càng quan tâm đến những giá trị sáng tạo gắn với văn hóa bản địa và yếu tố phát triển bền vững.

Chính vì vậy, hôm nay anh mong muốn tiếp tục truyền tinh thần ấy cho sinh viên. Khi các em sử dụng nghêu, sò, ốc, hến hay vải vụn trong tranh nghệ thuật và xử lý chất liệu, các em không chỉ học kỹ thuật thủ công mà còn học cách yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Với giảng viên- NTK Lê Minh Phú, nghệ thuật đẹp nhất là nghệ thuật có thể khiến con người sống chậm lại, biết yêu hơn những điều bình dị và trân trọng những giá trị quanh mình.

Bởi như anh tâm niệm: "Nghệ thuật không chỉ được tạo nên từ màu vẽ… mà còn được hồi sinh từ những điều tưởng chừng bị lãng quên".

P.Nguyễn

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