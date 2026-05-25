Doanh nhân Lê Thùy khoe nét duyên Kinh Bắc bằng nón quai thao

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen bởi thần thái dịu dàng, đằm thắm nhưng vẫn toát lên nét hiện đại của người phụ nữ thành đạt.

Xuất hiện trong trang phục dạ hội được biến tấu từ áo yếm – biểu tượng đặc trưng của người con gái Kinh Bắc xưa, Lê Thùy khéo léo khoe vẻ đẹp nền nã, thanh lịch. Chiếc nón quai thao kết hợp cùng phong cách tạo hình mềm mại giúp nữ doanh nhân tái hiện hình ảnh thôn nữ Bắc Ninh đầy duyên dáng giữa không gian cổ kính của Hà Nội.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và gu thời trang tinh tế, Lê Thùy còn được biết đến là một nữ doanh nhân năng động, thành công trong lĩnh vực bất động sản.

Với vai trò Ủy viên cống hiến AAC Việt Nam- Hàn Quốc, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội, kết nối văn hóa và kinh tế nhằm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Nhiều năm qua, nữ doanh nhân thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện hướng về vùng sâu, vùng xa.

Những phần quà học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học hay các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hành trình bền bỉ mà cô luôn tâm huyết thực hiện.

Chia sẻ về lý do gắn bó với công tác cộng đồng, Lê Thùy cho biết cô mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình để tiếp thêm động lực cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi muốn mang một chút công sức và tấm lòng của mình để mong sao các em cảm nhận được sự ấm áp, có thêm năng lượng để học tập và trở thành những công dân có ích cho xã hội", nữ doanh nhân bày tỏ.

Không chỉ thành công trên thương trường, hình ảnh của doanh nhân Lê Thùy còn ghi dấu bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần nhân ái. Bộ ảnh mới lần này không đơn thuần là sự thể hiện phong cách thời trang, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Kinh Bắc qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.