Rất nhiều mẹ Việt chọn sai bỉm: "Bỉm dày chưa chắc đã tốt" – Đây là lý do!

Tại sao nhiều mẹ nghĩ bỉm dày mới tốt?

Quan niệm "bỉm dày mới tốt" vốn bắt nguồn từ thời điểm tã giấy mới ra đời, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào khối lượng bông bên trong lõi bỉm. Lớp bông càng dày thì khả năng thấm hút càng lớn Quan điểm này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến mức nhiều mẹ ngày nay vẫn vô thức đánh giá khả năng thấm hút của bỉm dựa trên độ dày thì mới yên tâm.

Tuy nhiên, mẹ cần hiểu rằng bông chỉ giữ nước tạm thời chứ không khóa chặt chất lỏng, nên bỉm dày dễ bị thấm ngược khi bé ngồi hay nằm đè lên. Sự an tâm từ độ dày chỉ là cảm giác "ảo", trong khi da bé thực chất đang chịu sự bí bách mà mẹ không hay biết.

Bỉm dày gây ra những vấn đề gì?

Bí bách, tạo môi trường lý tưởng cho hăm da. Tã quá dày ngăn lưu thông không khí, tăng nhiệt độ và độ ẩm. Môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, gây hăm tã, rôm sảy và viêm da dai dẳng.

Tã quá dày ngăn lưu thông không khí, tăng nhiệt độ và độ ẩm. Môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, gây hăm tã, rôm sảy và viêm da dai dẳng. Nặng nề và ảnh hưởng đến dáng đi của bé. Bỉm dày ngấm nước trở nên nặng, kéo trễ mông bé, gây khó khăn cho vận động và ảnh hưởng đến dáng đi trong giai đoạn tập đi.

Bỉm dày ngấm nước trở nên nặng, kéo trễ mông bé, gây khó khăn cho vận động và ảnh hưởng đến dáng đi trong giai đoạn tập đi. Khả năng thấm hút không đồng đều, dễ rò rỉ. Lõi bông truyền thống thấm hút thụ động, dễ bị dồn về một góc và vón cục. Bề mặt trở nên ẩm và khó chịu dù bỉm chưa đầy, rò rỉ xảy ra dễ hơn.

Lõi bông truyền thống thấm hút thụ động, dễ bị dồn về một góc và vón cục. Bề mặt trở nên ẩm và khó chịu dù bỉm chưa đầy, rò rỉ xảy ra dễ hơn. Cồng kềnh giữa hai chân, hạn chế vận động. Lõi bỉm dày cồng kềnh giữa 2 chân khiến bé khó vận động, phải gập chân rộng, ảnh hưởng phát triển xương chậu và chân trong tương lai.

Sử dụng bỉm quá dày mang lại những tác hại & rủi ro cho bé

Công nghệ SAP – lý do bỉm mỏng thấm hút hơn bỉm dày

Để giải quyết mâu thuẫn giữa độ mỏng và khả năng thấm hút, ngành công nghiệp tã giấy đã tạo ra hạt siêu thấm SAP (Super Absorbent Polymer). Đây là những hạt polymer có khả năng hấp thụ chất lỏng gấp 30–50 lần trọng lượng của chính nó, hoạt động theo cơ chế hóa học thay vì vật lý như bông xơ truyền thống.

Ưu điểm của lõi SAP:

Khóa chặt chất lỏng – Biến nước tiểu thành dạng gel ngay lập tức, không hề nhả nước lại dù bị nén mạnh.

Giữ bề mặt khô ráo – Chất lỏng bị "khóa" bên trong, giúp bề mặt tã luôn khô tuyệt đối.

Lõi siêu mỏng – Nhờ SAP, tã loại bỏ phần lớn bông dày, thay thế bằng lõi nén siêu mỏng nhưng sức chứa vượt trội.

Nhẹ và thoáng hơn – Giải quyết đồng thời 3 vấn đề của bỉm dày: nặng nề, bí bách, và hạn chế vận động.

Nhưng cần lưu ý: Không phải tất cả bỉm mỏng đều sử dụng SAP chất lượng cao. Một số sản phẩm mỏng về hình thức nhưng lượng SAP ít, phân bố không đều, dẫn đến thấm hút cục bộ và dễ tràn. Chất lượng SAP cũng khác nhau giữa các nhà sản xuất – SAP cấp thấp hút chậm hơn và giữ chất lỏng kém ổn định, đặc biệt khi bé vận động. Tiêu chí đúng đắn không phải là "mỏng" hay "dày" mà là công nghệ lõi và cách phân bố SAP bên trong tã.

Takato đang thuộc top tã bán chạy tại Con Cưng trong thời gian gần đây

Tã dán và tã quần Takato - Minh chứng cho sức mạnh của công nghệ tã giấy mỏng nhẹ chuẩn Nhật

Nếu mẹ vẫn còn hoài nghi về việc một chiếc bỉm mỏng có thể chứa được bao nhiêu nước, thì thương hiệu tã Nhật Takato chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Takato sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ khoảng 2mm, nhưng đằng sau là một sức mạnh thấm hút "khủng" nhờ cấu trúc lõi Core Channel với hạt SAP thế hệ mới.

Lõi siêu mỏng nhưng sức chứa vượt trội. Lõi Takato chỉ dày 2–2.5mm nhưng có thể giữ tới 450–500ml chất lỏng (tương đương 6–7 lần bé tè) – gấp 2–3 lần so với bỉm lõi bông thông thường cùng phân khúc.

Phân bố SAP đồng đều, không vón cục. Cấu trúc 2 rãnh ngăn chất lỏng bị dồn về một điểm, duy trì hình dạng lõi sau nhiều lần thấm hút – điều mà lõi bông truyền thống không thể làm được.

Khóa chất lỏng tuyệt vời, bề mặt luôn khô. Chất lỏng được dàn đều, không xệ tã hay gây khó chịu, biến việc mặc bỉm thành trải nghiệm êm ái như được nâng niu.

Cách kiểm chứng thực tế tại nhà:

Thay vì đánh giá chất lượng bỉm qua độ dày mỏng bằng mắt thường, mẹ bỉm hiện đại nên học cách kiểm chứng bằng những bài thử nghiệm thấm hút thực tế ngay tại nhà. Mẹ có thể đổ 500ml nước vào tã và dùng giấy thấm ấn mạnh lên bề mặt – nếu giấy vẫn khô ráo, đó là minh chứng khả năng khóa chất lỏng tuyệt vời. Quan sát da bé sau một đêm dài là thước đo chính xác nhất: da mịn màng, mát rượi, không vết hằn hay ẩm = bỉm tốt.

Tã công nghệ Nhật Takato được phân phối chính hãng và độc quyền tại chuỗi siêu thị mẹ bầu và em bé Con Cưng

Takato được phân phối độc quyền tại hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc, có đầy đủ các size từ Newborn đến tã quần cỡ lớn. Mẹ có thể đặt hàng qua app, website https://concung.com và nhận tại nhà tiện lợi, để có thêm thời gian chăm sóc gia đình.