Vinaway Global ký kết với Nichiei Bussan đưa công nghệ y học phục vụ sức khỏe Việt

Sự kiện đánh dấu sự kết hợp giữa doanh nghiệp Việt đầy khát vọng và một "đế chế" y dược sở hữu những công nghệ độc quyền hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện, giá trị của các sản phẩm đến từ Nichiei Bussan đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Với bề dày lịch sử hơn 50 năm, Nichiei Busan không chỉ đơn thuần là một đơn vị sản xuất, mà là một trung tâm nghiên cứu y dược hàng đầu Nhật Bản.

Điểm khác biệt giúp Nichiei Busan duy trì vị thế dẫn đầu chính là hệ thống công nghệ độc quyền và các bằng sáng chế y học đã được bảo hộ toàn cầu. Mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường là kết tinh của quá trình chiết xuất tinh khiết, tối ưu hóa khả năng hấp thụ và giữ trọn vẹn hoạt tính sinh học từ các nguyên liệu quý hiếm. Những công nghệ này cho phép sản phẩm của Nichiei Bussan đạt được hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ điều trị, phục hồi tế bào và tăng cường miễn dịch – những tiêu chuẩn khắt khe mà hiếm có đơn vị nào trên thị trường có thể đáp ứng.

Đại diện đơn vị tổ chức, Vinaway Global khẳng định vị thế là một doanh nghiệp lấy sự tử tế và con người làm gốc. Với tôn chỉ "Xây con người – Dựng tương lai", Vinaway Global không chỉ tập trung vào việc phân phối sản phẩm, mà còn chú trọng xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động dựa trên tri thức và lòng tận tâm.

Sự kiện hợp tác lần này là kết quả của một quá trình thẩm định khắt khe. Vinaway Global đã vượt qua nhiều tiêu chí để trở thành đối tác chiến lược tại Việt Nam, trở thành cánh tay nối dài mang những sản phẩm chất lượng cao từ Nhật Bản đến tận tay người tiêu dùng. Đây là sự vinh dự và cũng là lời cam kết của Vinaway Global trong việc nâng tầm chất lượng sống cho người Việt thông qua những giải pháp y học tiên tiến nhất.

Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Adachi Hiroshi – Giám đốc Chuyên môn và Kinh doanh Quốc tế Tập đoàn Nichiei Bussan Nhật Bản và Ban lãnh đạo cấp cao của Nichiei Asia. Phát biểu tại buổi lễ, các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao tầm nhìn của Vinaway Global trong việc định hướng thị trường chăm sóc sức khỏe chủ động tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Trần Kim Tiền – Tổng giám đốc Vinaway Global chia sẻ: "Tại Vinaway, chúng tôi lấy triết lý ‘Xây con người – Dựng tương lai’ làm kim chỉ nam. Việc hợp tác cùng một tập đoàn uy tín như Nichiei không chỉ giúp chúng tôi đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao, mà còn hiện thực hóa sứ mệnh bảo vệ ‘tài sản gốc’ của mỗi khách hàng một cách bền vững nhất".

Việc ký kết không chỉ đơn thuần là thỏa thuận thương mại, mà là sự cam kết đồng hành về mặt chuyên môn. Nichiei Asia sẽ hỗ trợ Vinaway Global trong việc đào tạo, chuyển giao kiến thức chuyên sâu về công nghệ dược phẩm Nhật Bản, giúp đội ngũ cộng sự của Vinaway trở thành những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Vinaway Global cũng đã thực hiện nghi thức tri ân xúc động dành cho các cá nhân xuất sắc – những cộng sự đã đồng hành từ những ngày đầu khởi nghiệp. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho văn hóa trọng nhân tài và lòng biết ơn của doanh nghiệp, khẳng định rằng mọi thành công của Vinaway luôn gắn liền với sự phát triển của từng cá nhân.

Chương trình với sự góp mặt của Diễn giả- Chuyên gia đào tạo Thi Thảo với vai trò Cố vấn đặc biệt, xây dựng các quy chuẩn về chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tác phân phối của Vinaway. Cô còn giữ vai trò cố vấn về sự kiện và truyền thông cho toàn bộ hoạt động của Vinaway Global trong tương lai với mục tiêu lấy văn hóa làm gốc, lấy việc phát triển nhân sự làm nền móng vững chắc cho hoạt động kinh doanh.

Sự hợp tác chiến lược giữa Vinaway Global, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cao cấp và Nichiei Asia & Nichiei Bussan, tập đoàn gần 50 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng với hàng loạt bằng sáng chế độc quyền và công nghệ sản xuất hiện đại, sẽ bảo chứng cho chất lượng và sự an toàn tuyệt đối của sản phẩm, mang tinh hoa y học thế giới đến với người tiêu dùng Việt Nam.