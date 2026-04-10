CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

Đại diện các doanh nhân tại các doanh nghiệp tiêu biểu được nhận giải thưởng vinh danh của Cicon quốc tế tối qua.

Giải thưởng World CEO Summit Awards được sáng lập bởi Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc (Korea CEO Summit) phối hợp cùng Ban Tổ chức WCSA, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Đây là những đơn vị tiên phong trong việc phát triển bền vững, chú trọng yếu tố con người và môi trường, thúc đẩy nền kinh tế đổi mới dựa trên sự hội tụ liên ngành và khoa học – công nghệ, đồng thời có đóng góp tích cực cho tương lai quốc gia và nhân loại.

Bên cạnh đó, giải thưởng còn ghi nhận những doanh nhân, nhà lãnh đạo có tầm nhìn toàn cầu, góp phần xây dựng và dẫn dắt thị trường quốc tế, hướng đến sự phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và hạnh phúc cộng đồng.

Năm 2026, giải thưởng được chia thành ba hạng mục chính: Giám đốc điều hành đổi mới chính sách- Giám đốc điều hành hợp tác quốc tế- Giám đốc điều hành đổi mới doanh nghiệp.

Trước đó, người Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại World CEO Summit Awards là Tiến sĩ danh dự – Nhà thiết kế Quỳnh Paris, người đã nhận giải thưởng vào năm 2023 tại Hàn Quốc. Hiện bà giữ vai trò Chủ tịch CICON Việt Nam và Chủ tịch AAC Việt Nam.

Cùng năm, giải thưởng còn vinh danh nhiều lãnh đạo quốc tế tiêu biểu như: Bulgan Đan Nhân – Giám đốc Cục Ngoại giao công chúng và Hợp tác Văn hóa (Chính phủ Mông Cổ), Vương Kế – Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Thanh niên Quốc tế Bắc Kinh, Roh Kwan-kyu – Thị trưởng Suncheon, cùng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác.

Trong những năm tiếp theo, giải thưởng tiếp tục ghi nhận các doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động tại Việt Nam như: Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch Tập đoàn HODECO, Phạm Thị Thu Thủy – Công ty Xây dựng Kim Thành Bửu, Dolf de Roos – tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, Kim Yok-Joong – Chủ tịch tập đoàn quốc tế…

Tại CICON Vietnam 2026, các doanh nhân Việt Nam được vinh danh gồm:

Ông Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta), bà Nguyễn Thị Thùy Vân, ông Nguyễn Đình Tuấn, bà Nguyễn Quế Anh, bà Giang Ngọc Tú, ông Trương Anh Tuấn, Chào Band… Đây là những gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực đại diện cho thế hệ "người dẫn đầu" năng động, sáng tạo và có tầm ảnh hưởng tích cực trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Giải thưởng World CEO Summit Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật cho xã hội mà còn khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nhân trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đồng thời, đây cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng lãnh đạo và doanh nghiệp toàn cầu về tầm quan trọng của sự kết nối giữa công nghiệp, đô thị và văn hóa trong kỷ nguyên mới.

CICON Vietnam 2026 một lần nữa khẳng định vị thế là diễn đàn quốc tế uy tín, góp phần thúc đẩy hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững trong thời đại trí tuệ nhân tạo.