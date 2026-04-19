Malaysia tăng sức hút toàn cầu qua lễ hội Vaisakhi 2026

Tổng cục Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) là cơ quan trực thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia (MOTAC), thông báo Lễ hội Vaisakhi thuộc khuôn khổ Visit Malaysia 2026 (VM2026) đã được tổ chức thành công tại Malaysia Tourism Centre, Kuala Lumpur.

Lễ hội Vaisakhi là lễ hội thu hoạch mùa xuân quan trọng của người Punjab, thường được tổ chức vào tháng 4 hàng năm.

Được công nhận là một trong những sự kiện chính thức trong Lịch sự kiện Visit Malaysia 2026 (VM2026), lễ hội được kỳ vọng sẽ phát triển thành sự kiện thường niên, góp phần củng cố vị thế của Malaysia như một điểm đến du lịch đa văn hóa sôi động, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tổng thể của VM2026 trong việc thu hút du khách quốc tế và quảng bá bức tranh phong phú về du lịch văn hóa của quốc gia.

Sự kiện do Kuala Lumpur Sikh Sports and Recreation Club (KLSSRC) tổ chức, đã chào đón đông đảo du khách trong và ngoài nước, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với di sản văn hóa đa dạng và các trải nghiệm du lịch giàu tính tương tác tại Malaysia.

Lễ hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú với các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ địa phương và khu vực, tôn vinh âm nhạc và văn hóa Punjabi. Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan các khu triển lãm văn hóa và thưởng thức khu chợ ẩm thực - phong cách sống với những hương vị đậm đà bản sắc Malaysia.

Song song với không khí sôi động của lễ hội Vaisakhi VM2026, chương trình Mega Fam đã quy tụ 26 đại diện truyền thông có sức ảnh hưởng đến từ khu vực ASEAN và Đông Á, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Bà Nuwal Fadhilah Binti Ku Azmi, Giám đốc Cấp cao phụ trách bộ phận Xúc tiến Quốc tế (Khu vực Châu Á và Châu Phi) tại Tourism Malaysia (Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia), chia sẻ: "Chương trình Mega Fam là sáng kiến có tác động lớn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng du lịch Malaysia thông qua việc kết nối với truyền thông toàn cầu và các nhà lãnh đạo dư luận.

Với sự tham gia từ thị trường ASEAN và Đông Á, chúng tôi đang gia tăng đáng kể mức độ hiện diện của Malaysia trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy nhu cầu du lịch chất lượng từ các khu vực trọng điểm. Điều này phù hợp với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu trong việc ưu tiên thị trường, nhằm nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, gia tăng lượng khách và tối đa hóa doanh thu du lịch trong khuôn khổ VM2026".