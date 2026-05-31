Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Sau màn ra mắt toàn cầu tại Sự kiện giới thiệu sản phẩm sáng tạo tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) đầu tháng 5, HUAWEI WATCH FIT 5 Series tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn tại Việt Nam nhờ thiết kế trẻ trung, trải nghiệm đeo thời trang cùng loạt nâng cấp đáng chú ý về sức khỏe và thể thao.



Với thông điệp “Spark Your Vibe”, HUAWEI WATCH FIT 5 Series được định hướng là dòng sản phẩm dành cho thế hệ người dùng hiện đại - những người không chỉ quan tâm đến công nghệ, mà còn đề cao phong cách sống năng động, chủ động chăm sóc sức khỏe và cân bằng giữa công việc - thời trang - và thể thao trong đời sống thường ngày.

Dòng đồng hồ này mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ với các phiên bản màu đa dạng và thời thượng. Phiên bản Tiêu chuẩn năm nay có 5 lựa chọn màu sắc - bạc, tím, trắng, đen, và xanh lá.

Trong khi đó, phiên bản Pro tạo điểm nhấn cá tính với 3 lựa chọn cam, trắng, và đen. HUAWEI WATCH FIT 5 Series tiếp tục mở rộng trải nghiệm thể thao theo hướng gần gũi và thực tế hơn với nhịp sống hiện đại. Một trong những điểm mới đáng chú ý là tính năng Mini-Workout ở cả hai phiên bản.



Thiết bị cũng hỗ trợ tốt hơn cho các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot, cho phép người dùng theo dõi chi tiết dữ liệu tập luyện theo thời gian thực ngay trên đồng hồ, và đồng bộ trong Nhật ký hoạt động trên ứng dụng Huawei Sức khỏe.

Năm nay, HUAWEI WATCH FIT 5 Series đánh dấu sự thay đổi: từ ghi nhận các chỉ số sức khỏe một cách thụ động sang các tính năng hỗ trợ chủ động phòng ngừa, với trọng tâm là sức khỏe tim mạch và sức khỏe phụ nữ.

Tại Việt Nam, HUAWEI WATCH FIT 5 Series hỗ trợ thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng MoMo, giúp người dùng thanh toán nhanh chóng và tiện lợi trên cổ tay ngay cả khi không mang theo điện thoại. HUAWEI WATCH FIT 5 Series chính thức được mở bán tại Việt Nam từ 29-5 với giá niêm yết 5.490.000 đồng cho phiên bản Pro và 3.690.000 đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn.

Sản phẩm được bán tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store; gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop cùng Cửa hàng Trực tuyến Huawei…