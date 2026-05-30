adidas ra mắt Sala Running Store, điểm đến mới dành cho cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam

Đây là cửa hàng đầu tiên của adidas tại Việt Nam được phát triển dành riêng cho ngành hàng chạy bộ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng các trải nghiệm bán lẻ chuyên biệt và cam kết đầu tư dài hạn của thương hiệu dành cho cộng đồng runner Việt Nam.

Tọa lạc tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, adidas Sala Running Store được phát triển như một không gian dành riêng cho runner, nơi cộng đồng có thể khám phá những công nghệ mới nhất từ adidas Running, cùng nhau kết nối và sẵn sàng cho những bước chạy.

Sự xuất hiện của adidas Sala Running Store diễn ra trong bối cảnh văn hóa chạy bộ tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là với giới trẻ thành thị.

Khác với mô hình cửa hàng thể thao đa ngành hàng truyền thống, adidas Sala Running Store tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm dành cho runner. Không gian ở đây quy tụ các dòng giày, trang phục và phụ kiện được phát triển cho nhiều nhu cầu chạy bộ khác nhau, từ tập luyện hàng ngày đến các mục tiêu hiệu suất chuyên sâu.

Được phát triển theo concept hiện đại, giàu năng lượng, cửa hàng mới phản ánh tinh thần mà adidas Running theo đuổi: chuyển động, hiệu suất và đổi mới. Tổng thể không gian được thiết kế theo hướng gần gũi với mọi cấp độ runner, nhưng vẫn đáp ứng chiều sâu trải nghiệm sản phẩm và tính chuyên môn mà những người theo đuổi hiệu suất mong đợi.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại cửa hàng là adidas Adizero Evo SL - mẫu giày kết hợp giữa tinh thần tốc độ và ngôn ngữ thiết kế thời trang hiện đại, mang đậm tinh thần adidas Running.

Bên cạnh đó, cửa hàng cũng giới thiệu dòng sản phẩm Hyperboost Edge mới với điểm nhấn là công nghệ đệm Hyperboost Pro - công nghệ được phát triển từ nền tảng đế giữa vốn chỉ được sử dụng cho giày thi đấu, qua đó mang lại cảm giác êm ái, linh hoạt và phản hồi tốt trong nhiều nhu cầu vận động thường nhật.

Bên cạnh việc mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm toàn diện, adidas Sala Running Store được kỳ vọng trở thành điểm kết nối mới của adidas Runners Saigon (AR Saigon), cộng đồng chạy bộ chính thức của adidas tại TPHCM.

Đường chạy "nạp đầy năng lượng" 5,3km của cộng đồng adidas Runners Saigon và các cộng đồng chạy phong trào là điểm kết nối đặc biệt tại sự kiện khai trương cửa hàng adidas Sala Running

Nhân dịp ra mắt, adidas Sala Running Store triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt từ ngày 27-5 đến 7-6. Đặc biệt, hội viên adiClub sẽ được giảm thêm 10%, nhận áo thun độc quyền cho hóa đơn từ 3.500.000 VNĐ và miễn phí dịch vụ in logo dành cho các sản phẩm giày chạy và trang phục luyện tập.