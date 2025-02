adidas tung chiến dịch toàn cầu “You Got This”

Chiến dịch này nhằm loại trừ những áp lực tiêu cực trong thể thao bằng vào việc nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của sự động viên tích cực đến từ bên ngoài.

Tiếp nối thành công từ các hoạt động triển khai trong năm 2024, năm nay, chiến dịch "You Got This" của adidas hướng đến việc khuyến khích mọi người tự thân trở thành nguồn ảnh hưởng tích cực cho thể thao.

Theo nghiên cứu mới nhất của Focaldata, có tới 80% vận động viên đã từng là nạn nhân của những hành vi tiêu cực từ bên lề, một trong những nguyên nhân khiến họ có thể giã từ thể thao. Chiến dịch lần này dựa trên sự thật phổ quát: ai cũng sẽ cần một người giúp họ tin tưởng vào chính mình, qua đó nêu bật tính liên đới mật thiết giữa vận động viên và những nguồn động viên tích cực từ bên ngoài.

Chiến dịch "You Got This" 2025 của adidas được khai màn bằng loạt phim cổ động, với phần nhạc nền của ca khúc nổi tiếng "I’m Sticking With You", được nhà sản xuất âm nhạc James Blake làm mới. Thông qua âm nhạc, mỗi phân đoạn của bộ phim đều thể hiện sự gắn kết, khắc họa phương cách để những "người đồng hành bên lề" giúp các vận động viên hàng đầu thế giới vượt qua những áp lực. Những hành vi đến từ bên ngoài sân đấu có tác động tích cực và cả tiêu cực ra sao tới các vận động viên thể thao.

Cựu danh thủ - Huấn luyện viên Jurgen Klopp và Cẩm nang Bên lề (bộ hướng dẫn Sideline Essentials), trong đó nêu bật những hành động cần thiết mà các huấn luyện viên, phụ huynh, người hâm mộ và đồng đội có thể làm, để giúp các vận động viên.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Florian Alt, Phó Chủ tịch Truyền thông Thương hiệu Toàn cầu của adidas, cho biết: "Năm 2024 trôi qua với nhiều khoảnh khắc thể thao khó quên, từ Giải vô địch bóng đá châu Âu - UEFA EURO đến Olympic Paris. Chúng tôi nhận thấy rõ hiệu quả tích cực đến từ sự động viên khích lệ của những người đồng hành bên lề có ảnh hưởng thế nào tới thành tích của các vận động viên đỉnh cao trên mọi sân chơi thể thao. Thông qua việc truyền cảm hứng và những công cụ hành động được chiến dịch cung cấp, mọi người đều có thể giúp cho các vận động viên, dù là nghiệp dư, giải tỏa được những áp lực tiêu cực và luôn tin rằng: "You Got This - Bạn Làm Được".