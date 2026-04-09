Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

9 tháng 4, 2026 | 07:56

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Tôi năm nay đã ngoài gần 60 tuổi, vợ tôi kém tôi gần 15 tuổi. Khi lấy nhau vợ có bằng thạc sỹ nhưng từ khi đẻ con đến giờ gần 10 năm, cô ấy không muốn đi làm.

Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…

Tôi lập gia đình khá muộn, hơn 40 tuổi mới được bạn bè giới thiệu một cô kém gần 15 tuổi. Cô ấy khi đó gần 30 tuổi, là người có học hành và có cả bằng thạc sĩ. Chúng tôi yêu nhau khoảng nửa năm thì quyết định cưới. Với tôi, lúc đó đó là một lựa chọn hợp lý vì cô ấy trẻ trung, có tri thức, còn tôi đủ chín chắn và kinh tế ổn định để lo cho gia đình.

Nhưng sau khi cưới mọi thứ khác hẳn với lúc yêu. Khi vợ tôi mang thai rồi sinh con, cô ấy quyết định ở nhà, không đi làm. Tôi không phản đối, thậm chí còn thấy yên tâm vì nghĩ vợ ở nhà chăm con, lo tổ ấm thì càng tốt, nhất là khi tôi thường xuyên phải đi công trình dài ngày. Kinh tế gia đình tôi hoàn toàn có gánh vác được.

Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 60 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt, nuôi con, lo toan mọi việc trong nhà... Với mức chi tiêu bình thường của các gia đình ở Hà Nội, tôi nghĩ đó không phải con số nhỏ. Thế nhưng tháng nào vợ cũng than thiếu tiền, nào là chi phí tăng, nuôi con tốn kém, sinh hoạt đắt đỏ... Tôi nghĩ có thể do mình ít ở nhà, nhiều thứ tăng thật nên chỉ biết động viên vợ cố gắng vun vén, có tiền tôi sẽ gửi thêm.

Gần đây, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Vợ tôi thường xuyên tụ tập bạn bè, đi sớm về muộn. Có hôm cô ấy quên cả giờ đón con ở trường, khiến tôi phải nhờ người đến đón. Tôi góp ý thì cô tỏ ra khó chịu, nói rằng ở nhà suốt ngày rất ngột ngạt, cần ra ngoài cho khuây khỏa.

Nhiều lần, tôi khuyên vợ rằng con cũng đã lớn hơn, cô ấy có bằng cấp, tuổi chưa phải già, hoàn toàn có thể đi làm để vừa có thu nhập, vừa có môi trường cho đỡ buồn tẻ nhưng cô ấy nói quen ở nhà rồi, không muốn đi làm nữa.

Tôi bắt đầu lo lắng, không chỉ vì tiền bạc, mà vì khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Tôi sợ vợ mình đang sa đà vào những mối quan hệ, thói quen không lành mạnh, nhưng lại không có bằng chứng để khẳng định. Tôi càng sợ hơn khi nhận ra, dù sống chung một nhà, chúng tôi ngày càng ít chia sẻ với nhau. Tôi phải làm sao để vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa giúp vợ tìm lại được niềm vui công việc, có trách nhiệm hơn với chồng con?

Yêu người hơn nhiều tuổi: Anh muốn cưới vì lo già, còn tôi lại tiếc tuổi trẻ

Bạn trai tôi đã 33 tuổi, còn tôi mới đang là sinh viên năm cuối, đang đợi lấy bằng tốt nghiệp vào cuối tháng 6 tới đây. Ở tuổi 33, anh có trong tay sự nghiệp vững chắc, sự điềm đạm và một trái tim vô cùng ấm áp.

Anh tử tế, hiền lành, luôn bao dung cho những hờn dỗi trẻ con của tôi. Gia đình anh cũng rất quý mến tôi. Thế nhưng, chính sự "hoàn hảo" ấy cùng áp lực tuổi tác của anh lại đang đẩy tôi vào một nỗi lo sợ vô hình.

Vì anh đã ngoài 30, gia đình anh tha thiết muốn chúng tôi tổ chức đám cưới ngay trong năm nay. Anh không ép, nhưng ánh mắt mong chờ của anh mỗi khi đi ngang qua một tiệm áo cưới khiến lòng tôi thắt lại.

Tôi yêu anh, đó là sự thật. Nhưng tôi thấy mình còn quá trẻ. Tôi còn bao nhiêu dự định dấn thân, bao nhiêu vùng đất chưa đặt chân tới, và cả những khao khát được khẳng định mình trong công việc.

Tôi sợ rằng, nếu bước chân vào cuộc sống hôn nhân lúc này, những hoài bão kia sẽ sớm bị thay thế bởi nỗi lo toan cơm áo, chuyện bỉm sữa và những trách nhiệm làm dâu, làm vợ.

Tôi đang trăn trở liệu mình có quá ích kỷ khi bắt một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi phải chờ đợi thêm vài năm nữa? Nhưng nếu gật đầu bây giờ, liệu tôi có thể trở thành một người vợ trọn vẹn khi trong lòng vẫn còn đầy rẫy những nuối tiếc về một tuổi trẻ chưa kịp sống hết mình với bao khao khát, ước mơ.

Tôi có nên ngăn cấm khi con gái yêu người lớn tuổi hơn cả mẹ?

Con gái tôi mới 26 tuổi nhưng đòi kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn gấp đôi tuổi nó, lại 2 lần ly hôn vợ và có 5 đứa con.

Con tôi hình thức ưa nhìn nên từ hồi học cấp 3 đến nay có khá nhiều người theo đuổi, đã trải qua vài mối tình. Tôi không để ý nhiều vì nghĩ nó còn trẻ, yêu đương cũng là bình thường. Nhưng gần đây, nó dẫn về một người đàn ông ngoại quốc hơn tôi hẳn 3 tuổi, giới thiệu là người yêu và muốn cưới. Tôi thực sự sốc vì ông ấy hơn gấp đôi tuổi nó, lại 2 lần ly hôn vợ và có 5 đứa con.

Tôi thuyết phục con rằng ông ấy không phù hợp với nó về nhiều vấn đề từ tuổi tác, môi trường sống đến đời sống cá nhân, nhưng nó khăng khăng sẽ cưới trong năm nay. Nó nói rằng đi tìm việc mãi mệt mỏi rồi, ngành học của nó xin việc ở đâu cũng khó. Cưới ông này, nó sẽ có cơ hội đổi đời và chúng tôi sẽ không phải lo chu cấp cho nó nữa…

Từ hôm con gái dẫn người yêu về, mẹ con thường xuyên mâu thuẫn, có lần nó đi cả tuần không thèm về nhà. Nó nói nếu tôi không đồng ý, nó sẽ đến chỗ người yêu ở hẳn. Tôi bối rối quá mà chưa biết khuyên con như thế nào, tôi không thể làm căng lúc này vì tôi biết nó nói làm làm thật. Mong mọi người cho tôi lời khuyên lúc này.

Vợ già - chồng trẻ là duyên nợ nần?

Trong tình yêu, nhất là khi trở thành vợ chồng, vấn đề tuổi tác luôn được đưa ra đong đếm. Thậm chí với nhiều người lại hết sức quan trọng, trở thành rào cản lớn nhất cho các cuộc hôn nhân từ trước đến nay.

Một người đàn ông 30 tuổi mới là tuổi bắt đầu chín chắn, trưởng thành và hấp dẫn. Trong khi đó, phụ nữ bước sang tuổi 30 thì đâu còn thời gian cho vui chơi mà phải lo toan bao việc, từ gia đình, sinh nở, cho đến công việc… Thế nên, tâm tính phụ nữ thường xét nét, khắt khe. Nhan sắc thường đi xuống, xập xệ và hằn in những dấu hiệu lão hóa. Phụ nữ chẳng ai muốn bị "chê già" với chồng, đi cạnh nhau mà chẳng khác gì hai chị em, để rồi ôm lấy nỗi tủi thân thầm lặng.

Người ta vẫn nói, đàn ông thường trẻ hơn tuổi thật của họ 3 tuổi, thậm chí còn trưởng thành sau phụ nữ dù cô ta kém hẳn tuổi họ. Vậy nên trong hôn nhân, khi người đàn ông vẫn muốn ham chơi, người phụ nữ đã bắt đầu lo nghĩ, chèo chống, lo toan việc nhà. Nhiều người quan niệm, "cặp đũa lệch" này là nợ đời. Người đàn ông sẽ bị đàm tiếu là phi công trẻ, bám váy vợ. Người phụ nữ sẽ bị xì xầm là gái già khó tính, không tương xứng với người kia. Thế nhưng, sự thật có phải những cặp vợ già - chồng trẻ đều bất hạnh?

Trong cuộc sống này, tồn tại rất nhiều cặp "đôi đũa lệch" như vậy. Không phải ai cũng bất hạnh, xấu hổ vì nửa kia và dẫn đến tan vỡ, nhiều người vẫn chiến thắng tất cả, từ tuổi tác, ngoại hình hay những dị nghị dèm pha của thiên hạ bằng tình yêu chân thật của mình. Bởi họ từ hai người xa lạ mà yêu nhau là nhờ duyên, nhưng đến được với nhau, thành vợ thành chồng là phận 3 đời.

Trong tình yêu, hai người càng khác biệt càng dễ thu hút, bù trừ cho nhau để đối phương hoàn thiện hơn. Phụ nữ lớn tuổi sẽ điềm đạm, dịu dàng, đảm đang, không trẻ con, giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt. Cô ấy giúp người đàn ông trẻ con muốn trưởng thành, mà mạnh mẽ hơn, để che chở và bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu bằng cả tấm lòng. Đàn ông dù xốc nổi, nhưng lại mang đến những cảm xúc mới mẻ, nhiệt huyết, giúp phụ nữ luôn cảm thấy ấm áp và trẻ trung. Anh ta giống như nắng ấm an nhiên, có thể bình yên dựa vào, lúc nào cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.

Vốn dĩ chẳng có quy chuẩn nào cho một cuộc hôn nhân. Muốn bền vững và hạnh phúc đều phải xuất phát từ cả hai phía. Vì vậy “chồng già vợ trẻ là tiên, “vợ già chồng trẻ là duyên ba đời” bảo đúng thì cũng đúng mà bảo không đúng cũng chẳng sai.


CÁC TIN KHÁC

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

